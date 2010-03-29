Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pegatron, Nvidia Tegra 2 tabanlı medya bilgisayarını gösterdi

9 yıl
7,8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pegatron, Nvidia Tegra 2 tabanlı medya bilgisayarını gösterdi
Tam Boyutta Gör

Nvidia tarafından ilk defa Ocak ayında tanıtılan Tegra 2 platformu, oturma odalarımızı hedef alan medya bilgisayarlarına da girebilir. Asus'un üretim ayağını oluşturan ve önümüzdeki Temmuz ayında operasyonlarında yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen Pegatron, Tegra 2 tabanlı HTPC sistemini gösterdi. Çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini, Nvidia GPU'su ile buluşturan Tegra 2 platformu sayesinde hem 1080p video oynatabilen hem de Flash videoları hızlandırabilen sistem, sahip olduğu HDMI ara birimi üzerinden işlediği görüntüleri uyumlu bir monitöre ya da sahip olduğu HDTV'ye de aktarabiliyor.

Tegra 2 platformu sayesinde düşük güç tüketimine ve oldukça ince bir tasarıma sahip olan sistemde Android veya Windows CE işletim sistemleri çalıştırılabiliyor. Sahip olduğu depolama birimi hakkında henüz herhangi bir bilgi olmasa da ince tasarımı dikkate alındığında NAND flash tabanlı bir çözümü kullanıldığı düşünülen sistemin, tercihe bağlı olara HTPC sistem, medya oynatıcısı veya ağ depolama sunucusu olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıma sunulacağı tarih ve satış fiyat henüz netleşmese de, Pegatron'un Tegra 2 tabanlı sistemi 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunabileceği tahmin ediliyor.

Pegatron, Nvidia Tegra 2 tabanlı medya bilgisayarını gösterdi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K0rkunc 9 yıl
Gercekten güzel bir alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
boyutları ve özellikleri güzelde kasasını daha şık yapabilirlermiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
100$ mı?
Keşke o fiyata gelse ama sanmıyorum.
Ion sistemler en ucuz 247.26$ +KDV ye bulunabiliyor.
teknofiyat.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
@t3
Tegra platformu bir Soc (Systen on a chip=tek çipte bilgisayar) olup tek bir çipte tüm bilgisayarın ihtiyacı olan işlemcileri (CPU, GPU, ses, ağ vs.) barındırmaktadır. CPU'su ise ARM'ın Cortex A9 mimarisini baz almaktadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 9 yıl
Nerde kaldı fermi testleri?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
100 dolar :S ağlamak istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 9 yıl
100 dolara onun kasasını satarlar bize burda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t3 9 yıl
Haberi pentegon diye okudum, dumur oldum bi an
.

İşlemci olarak ne kullandığını tam olarak anlamadım. Cortex A9 mimarisini mimarisi neymis acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Tenda W330R Wireless-N Router video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim