Pegatron, Nvidia Tegra 2 tabanlı medya bilgisayarını gösterdi

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Nvidia tarafından ilk defa Ocak ayında tanıtılan Tegra 2 platformu, oturma odalarımızı hedef alan medya bilgisayarlarına da girebilir. Asus'un üretim ayağını oluşturan ve önümüzdeki Temmuz ayında operasyonlarında yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen Pegatron, Tegra 2 tabanlı HTPC sistemini gösterdi. Çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini, Nvidia GPU'su ile buluşturan Tegra 2 platformu sayesinde hem 1080p video oynatabilen hem de Flash videoları hızlandırabilen sistem, sahip olduğu HDMI ara birimi üzerinden işlediği görüntüleri uyumlu bir monitöre ya da sahip olduğu HDTV'ye de aktarabiliyor.

Tegra 2 platformu sayesinde düşük güç tüketimine ve oldukça ince bir tasarıma sahip olan sistemde Android veya Windows CE işletim sistemleri çalıştırılabiliyor. Sahip olduğu depolama birimi hakkında henüz herhangi bir bilgi olmasa da ince tasarımı dikkate alındığında NAND flash tabanlı bir çözümü kullanıldığı düşünülen sistemin, tercihe bağlı olara HTPC sistem, medya oynatıcısı veya ağ depolama sunucusu olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıma sunulacağı tarih ve satış fiyat henüz netleşmese de, Pegatron'un Tegra 2 tabanlı sistemi 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunabileceği tahmin ediliyor.

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