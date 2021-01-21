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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    2 sa.
    331
    1
    Zamazingo
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Japon Mitsubishi, penceresiz ve doğal ışık olmayan ortamlarda çalışmak durumunda kalan insanlar için gün ışığını taklit eden Misola LED skylight isimli aydınlatma çözümünü duyurdu.

    Japon Mitsubishi, tüm gün penceresiz ve doğal ışık olmayan ofis ortamlarında çalışan insanların ruh hallerini ve verimliliği artırmak maksadıyla Misola LED skylight adını verdiğini aydınlatma çözümünü tanıttı.

    Gün ışığını simüle eden sistem sayesinde çalışma ortamını iç sıkıcı bir yer olmaktan kurtarmayı hedefleyen LED aydınlatma, tavan ve duvar gibi yerlere takılabiliyor. Güneşin gökyüzündeki hareketini taklit eden çözümde her bir skylight dört panelden oluşuyor.



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