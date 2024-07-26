Tesla uyardı: Islak havlu hilesiyle şarj hızını artırmaya çalışmayın!

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Elektrikli otomobillerin şarj süresini kısaltmak isteyen kullanıcılar, zaman zaman beklenmedik yöntemlere başvurabiliyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Supercharger konektörünün etrafına ıslak havlu saran Tesla sahipleri bunun şarj hızını artırdığını iddia etmişti.

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Ancak buradaki esas soru bu yöntem güvenli mi? Elbette ki hayır. Tesla, araç sahiplerini şarj sürecini hızlandırmak için Supercharger konektörünün etrafına ıslak havlu sarmamaları konusunda uyardı. Şirkete göre bu son derece tehlikeli ve ağır sonuçlar doğurabilir.

Tesla'nın açıklaması bu şekilde:

"Supercharger kablosunun tutamacına ıslak bez sarmak şarj oranlarını artırmaz ve sıcaklık sensörlerine müdahale ederek aşırı ısınma veya hasar riski oluşturur. Sistemlerimizin düzgün çalışabilmesi ve gerçek şarj sorunlarını tespit edebilmesi için lütfen bunu yapmaktan kaçının."

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Yangına neden olabilir!

Şarj süresini hızlandırmak amacıyla kablonun ucuna ıslak havlu veya bez sarmak, sıcaklık sensörlerini yanıltarak, sistemin daha fazla akım gönderebileceğine inanmasına neden olur. Bu durum şarj kablosunun ve hatta bataryanın aşırı ısınmasına ve yangına yol açabilir.

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Tesla uyardı: Islak havlu ile şarj hızını artırmaya çalışmayın!