Tesla uyardı: Islak havlu hilesiyle şarj hızını artırmaya çalışmayın!

Elektrikli otomobillerin şarj süresini kısaltmak isteyen kullanıcılar, zaman zaman beklenmedik yöntemlere başvurabiliyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Supercharger konektörünün etrafına ıslak havlu saran Tesla sahipleri bunun şarj hızını artırdığını iddia etmişti.
Ancak buradaki esas soru bu yöntem güvenli mi? Elbette ki hayır. Tesla, araç sahiplerini şarj sürecini hızlandırmak için Supercharger konektörünün etrafına ıslak havlu sarmamaları konusunda uyardı. Şirkete göre bu son derece tehlikeli ve ağır sonuçlar doğurabilir.
Tesla'nın açıklaması bu şekilde:
"Supercharger kablosunun tutamacına ıslak bez sarmak şarj oranlarını artırmaz ve sıcaklık sensörlerine müdahale ederek aşırı ısınma veya hasar riski oluşturur. Sistemlerimizin düzgün çalışabilmesi ve gerçek şarj sorunlarını tespit edebilmesi için lütfen bunu yapmaktan kaçının."
Yangına neden olabilir!
Şarj süresini hızlandırmak amacıyla kablonun ucuna ıslak havlu veya bez sarmak, sıcaklık sensörlerini yanıltarak, sistemin daha fazla akım gönderebileceğine inanmasına neden olur. Bu durum şarj kablosunun ve hatta bataryanın aşırı ısınmasına ve yangına yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.