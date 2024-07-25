Yeni elektrikli Renault Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor

Renault, 20 bin euro'nun altında bir başlangıç fiyatıyla pazara sunmayı planladığı yeni elektrikli Twingo projesini ilerletmeye devam ediyor. Fransız otomobil üreticisinin uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirmek üzere Volkswagen ile yaptığı görüşmelerin sona ermesi de bu girişimi sekteye uğratmadı.
Renault ve Slovenya hükümeti, 2026 yılından itibaren şirketin Novo Mesto'daki fabrikasında yeni elektrikli Twingo'nun üretilmesi için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Üretim, 2026 yılında başlayacak. Raporlara göre yıllık 150.000 araç üretilmesi hedefleniyor. Anlaşma, Başbakan Robert Golob ve Renault yöneticileri tarafından fabrikada imzalandı.
100 km'de 10 kWh tüketim
Slovenya'daki fabrikada şu anda tek vardiyada sadece Clio 5 araçlarının montajı yapılıyor. Yeni Twingo modelin üretilebilmesi için fabrikanın dönüştürülmesi gerekecek. Kesin rakamlar belli olmasa da Fransızlar yeni üretim hattına büyük bir yatırım yapacak. Bu nedenle Slovenya hükümeti projeyi çeşitli teşviklerle desteklemeyi planlıyor.
Yeni model hakkında hala çok az şey biliyoruz. Renault Group'un patronu Luca de Meo, 2023'ün Kasım ayında otomobilin bir prototipini kabaca göstermişti. Deneyimli yönetici aracın 100 kilometrede sadece 10 kWh elektrik tüketeceğini belirtti. Bu da otomobilin büyük ölçüde enerji verimliliğine odaklanacağını gösteriyor. Araçla ilgli önümüzdeki aylarda daha fazla şey öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.