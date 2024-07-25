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    Anlık Bildirim

    Yeni elektrikli Renault Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor

    Renault yeni nesil elektrikli Twingo modelini Slovenya'da üretecek. Novo Mesto'daki fabrikada üretilecek araç 2026 yılında 20 bin eurodan daha düşük bir fiyatla yollara çıkacak.

    Elektrikli Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor Tam Boyutta Gör

    Renault, 20 bin euro'nun altında bir başlangıç fiyatıyla pazara sunmayı planladığı yeni elektrikli Twingo projesini ilerletmeye devam ediyor. Fransız otomobil üreticisinin uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirmek üzere Volkswagen ile yaptığı görüşmelerin sona ermesi de bu girişimi sekteye uğratmadı.

    Renault ve Slovenya hükümeti, 2026 yılından itibaren şirketin Novo Mesto'daki fabrikasında yeni elektrikli Twingo'nun üretilmesi için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Üretim, 2026 yılında başlayacak. Raporlara göre yıllık 150.000 araç üretilmesi hedefleniyor. Anlaşma, Başbakan Robert Golob ve Renault yöneticileri tarafından fabrikada imzalandı.

    Elektrikli Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor Tam Boyutta Gör

    100 km'de 10 kWh tüketim

    Slovenya'daki fabrikada şu anda tek vardiyada sadece Clio 5 araçlarının montajı yapılıyor. Yeni Twingo modelin üretilebilmesi için fabrikanın dönüştürülmesi gerekecek. Kesin rakamlar belli olmasa da Fransızlar yeni üretim hattına büyük bir yatırım yapacak. Bu nedenle Slovenya hükümeti projeyi çeşitli teşviklerle desteklemeyi planlıyor.

    Elektrikli Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor Tam Boyutta Gör

    Yeni model hakkında hala çok az şey biliyoruz. Renault Group'un patronu Luca de Meo, 2023'ün Kasım ayında otomobilin bir prototipini kabaca göstermişti. Deneyimli yönetici aracın 100 kilometrede sadece 10 kWh elektrik tüketeceğini belirtti. Bu da otomobilin büyük ölçüde enerji verimliliğine odaklanacağını gösteriyor. Araçla ilgli önümüzdeki aylarda daha fazla şey öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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