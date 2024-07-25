Yeni elektrikli Renault Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Renault, 20 bin euro'nun altında bir başlangıç fiyatıyla pazara sunmayı planladığı yeni elektrikli Twingo projesini ilerletmeye devam ediyor. Fransız otomobil üreticisinin uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirmek üzere Volkswagen ile yaptığı görüşmelerin sona ermesi de bu girişimi sekteye uğratmadı.

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Renault ve Slovenya hükümeti, 2026 yılından itibaren şirketin Novo Mesto'daki fabrikasında yeni elektrikli Twingo'nun üretilmesi için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Üretim, 2026 yılında başlayacak. Raporlara göre yıllık 150.000 araç üretilmesi hedefleniyor. Anlaşma, Başbakan Robert Golob ve Renault yöneticileri tarafından fabrikada imzalandı.

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100 km'de 10 kWh tüketim

Slovenya'daki fabrikada şu anda tek vardiyada sadece Clio 5 araçlarının montajı yapılıyor. Yeni Twingo modelin üretilebilmesi için fabrikanın dönüştürülmesi gerekecek. Kesin rakamlar belli olmasa da Fransızlar yeni üretim hattına büyük bir yatırım yapacak. Bu nedenle Slovenya hükümeti projeyi çeşitli teşviklerle desteklemeyi planlıyor.

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Yeni model hakkında hala çok az şey biliyoruz. Renault Group'un patronu Luca de Meo, 2023'ün Kasım ayında otomobilin bir prototipini kabaca göstermişti. Deneyimli yönetici aracın 100 kilometrede sadece 10 kWh elektrik tüketeceğini belirtti. Bu da otomobilin büyük ölçüde enerji verimliliğine odaklanacağını gösteriyor. Araçla ilgli önümüzdeki aylarda daha fazla şey öğreneceğiz.

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