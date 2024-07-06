Boyundan büyük çalışan mini süpürge: Greenote GCH01

Şarjlı süpürgeler hantal ve büyük süpürgelere göre pratiklik sağlasa da güç anlamında bekleneni veremediği için hayal kırıklığı yaratabiliyor. Bakalım Greenote GCH001 güç konusunda sınıfı geçecek mi?

Küçük el süpürgelerinin geçirdiği evrim tartışılmaz. Pil teknolojisinin yanı sıra motor teknolojisinin de gelişmesi sayesinde bundan yıllar önce sofradaki kırıntıları toplamak için satılan el süpürgeleri bugün adeta tüm evi süpürmek için kullanılıyor.

Sizler için bu videomuzda boyut ve çekiş gücüyle dikkat çeken ve Amazon'da çarpıcı fiyatıyla beğeni toplayan Greenote markasının GCH01 adlı modelini inceledik. 30 dakika şarj süresi bulunan cihazın toz, kırıntı, evcil hayvan tüyü, yiyecek artıkları ve inatçı kirleri hızla temizleyerek ev, ofis ve araba gibi alanlarda işe yarayıp yaramayacağını aktarmaya çalıştık.

Amazon'da biz bu videoyu çekerken yurtdışından yaklaşık 1800 TL fiyat etiketiyle gelen GCH01, ilginç bir şekilde başka popüler bir sitede 8-9 bin TL civarında fiyat etiketine sahip. Greenote'un bu kablosuz akülü mini el süpürgesinin kullanımdaki performansını ve diğer özelliklerini videoda bulabilir, benzer bir cihaz arıyorsanız karşılaştırma listenize ekleyebilirsiniz.

Ürün linki https://amzn.to/3Xk8XZc