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Tam Boyutta Gör Çinli teknooji devi Xiaomi, Temmuz ayında gerçekleştirdiği lansmanda sadece yeni cihazlarını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Xiaomi SU7 Ultra isimli bir spor otomobil de tanıttı. Başlangıçta prototip aracın sadece bir konsept olduğunu düşünse de şirketin gerçek planı ortaya çıktı.

Xiaomi'den spor otomobil geldi: Karşınızda SU7 Ultra 4 gün önce eklendi

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, elektrikli süper otomobilin 2025 yılının ilk yarısında üretime gireceğini ve hemen ardından satışa sunulacağını açıkladı. Deneyimli yönetici ayırca üretim versiyonunun prototiple aynı şasi yapısı, üçlü motor ve batarya takımı ile donatılacağını söyledi.

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Maliyeti düşürmek için karbon fiber rafa kalkıyor

SU7 Ultra, normal SU7'den farklı olarak daha güçlü bir güç aktarma organına sahip. Süper otomobilde toplam 1.548 beygir güç üreten üç adet elektrik motoru var. 0'dan 100 km/s hıza 1.97 saniyede, 0'dan 200 km/s hıza ise 5.96 saniyede çıkabilen modelin maksimum hızı 350 km/s'nin üzerinde.

Tam Boyutta Gör Xiaomi SU7 Ultra, prototip ile aynı batarya paketine (CATL Qilin II) ve şasiye sahip olacak olsa da Çinli firma fiyatı makul tutmak için karbon fiber gövde kaplamasından vazgeçecek. Fiyat etiketi henüz belli değil ancak Lei Jun mevcut SU7 modellerinden biraz daha pahalı olacağını ancak bunun çok da fazla olmayacağını söyledi.

Xiaomi'nin patronu muhtemelen 41.500 dolar civarında satılan SU7 Max versiyonundan "biraz daha" pahalı demek istiyor. Bekleyip göreceğiz.

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Xiaomi SU7 Ultra satışa sunuluyor: İşte açıklanan tarih