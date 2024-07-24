Xiaomi SU7 Ultra satışa sunuluyor: İşte açıklanan tarih

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, elektrikli süper otomobilin 2025 yılının ilk yarısında üretime gireceğini ve hemen ardından satışa sunulacağını açıkladı. Deneyimli yönetici ayırca üretim versiyonunun prototiple aynı şasi yapısı, üçlü motor ve batarya takımı ile donatılacağını söyledi.
Maliyeti düşürmek için karbon fiber rafa kalkıyor
SU7 Ultra, normal SU7'den farklı olarak daha güçlü bir güç aktarma organına sahip. Süper otomobilde toplam 1.548 beygir güç üreten üç adet elektrik motoru var. 0'dan 100 km/s hıza 1.97 saniyede, 0'dan 200 km/s hıza ise 5.96 saniyede çıkabilen modelin maksimum hızı 350 km/s'nin üzerinde.
Xiaomi'nin patronu muhtemelen 41.500 dolar civarında satılan SU7 Max versiyonundan "biraz daha" pahalı demek istiyor. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.