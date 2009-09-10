Pentium E2200 ve Celeron E1400 emeklilik için gün sayıyor

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini geçtiğimiz gün yaptığı resmi lansmanla kullanıma sunan Intel, giriş seviyesi sistemler için satışta olan Pentium E2200 ve Celeron 1400 için emeklilik işlemlerini başlatıyor. Her ikisi de LGA775 formunda olan çift çekirdekli işlemcilerden Pentium E2200 2.2GHz'de, Celeron E1400 ise 2GHz'de görev yapıyor.

Ağırlıklı olarak maliyet odaklı sistemlerde ve ofis bilgisayarlarında kullanılan işlemciler için sipariş alımının 8 Ocak 2010 tarihine kadar devam edeceği açıklanırken kutulu versiyonlar için teslimatın 10 Nisan 2010, tray versiyonlar içinse 10 Eylül 2010 tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Emeklilik için hazırlanan yeni işlemcilerden E2200 64$, Celeron E1400 ise 43$'a satılmakta.