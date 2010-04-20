Phantom Flex ile 1080p çözünürlükte 2800 FPS video çekin

Vision Research firması, profesyonel çekimlerde ve çok hızlı hareket eden nesnelerin yavaş çekimde kaliteli olarak görüntülenmesini sağlayacak video kameralarını duyurdu. Phantom Flex adı verilen kamera 1080p çözünürlükte 2800 FPS oranında video çekebiliyor. Bu kamera ile tabancadan çıkmış bir mermiyi, şimşek çakması gibi yavaş çekimde rahatça görüntüleyebildiklerini iddia eden Vision Research, 1080p'de 2800 FPS oranında video çekebilen kameranın 1000 ISO değeri verebildiğini belirtti. Daha düşük çözünürlüklerde çok daha yüksek FPS ve daha yüksek çözünürlükte daha düşük FPS verebilen Phantom Flex video kamera, 2560 x 1600 çözünürlükte 1,560 FPS ve 640 x 480 çözünürlükte 13,000 FPS oranında kayıt yapabiliyor. Phantom Flex video kameralar 16 GB ve 32 GB'lik dahili kapasiteye sahip olarak üretiliyor. Söz edilen çözünürlük ve FPS oranları için bu kapasitelerin yetersiz olması durumunda ise kullanıcılara harici SSD modülleri alternatif olarak sunuluyor.

Vision Research firmasının 1080p çözünürlükte 2800 FPS oranında video çekebilen kamerası Phantom Flex fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.