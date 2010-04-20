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Phantom Flex ile 1080p çözünürlükte 2800 FPS video çekin

Vision Research, 1080p çözünürlükte 2800 FPS'ye kadar kayıt yapabilen kamerasın tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
30,9b
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20
Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Vision Research firması, profesyonel çekimlerde ve çok hızlı hareket eden nesnelerin yavaş çekimde kaliteli olarak görüntülenmesini sağlayacak video kameralarını duyurdu. Phantom Flex adı verilen kamera 1080p çözünürlükte 2800 FPS oranında video çekebiliyor. Bu kamera ile tabancadan çıkmış bir mermiyi, şimşek çakması gibi yavaş çekimde rahatça görüntüleyebildiklerini iddia eden Vision Research, 1080p'de 2800 FPS oranında video çekebilen kameranın 1000 ISO değeri verebildiğini belirtti. Daha düşük çözünürlüklerde çok daha yüksek FPS ve daha yüksek çözünürlükte daha düşük FPS verebilen Phantom Flex video kamera, 2560 x 1600 çözünürlükte 1,560 FPS ve 640 x 480 çözünürlükte 13,000 FPS oranında kayıt yapabiliyor. Phantom Flex video kameralar 16 GB ve 32 GB'lik dahili kapasiteye sahip olarak üretiliyor. Söz edilen çözünürlük ve FPS oranları için bu kapasitelerin yetersiz olması durumunda ise kullanıcılara harici SSD modülleri alternatif olarak sunuluyor.

Vision Research firmasının 1080p çözünürlükte 2800 FPS oranında video çekebilen kamerası Phantom Flex fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 


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Tunahan741 6 yıl
O degilde simdi bu saniyede 50mb yaziyodur hddye 32.gb hemen dolar
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Peynir Alti Suyu Tozu 8 yıl
AfterFxMania
artenisBoş zamanların kamerası denmıs olmamıs... :(BU arada deneysel film ve film için uygun ancak fiyatı 10binden asagı olmaz
Fiyatı 140 Bin TL cik :)

pardon 140 bin dolarmış :O
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Peynir Alti Suyu Tozu 8 yıl
artenis
Boş zamanların kamerası denmıs olmamıs... :(BU arada deneysel film ve film için uygun ancak fiyatı 10binden asagı olmaz

Fiyatı 140 Bin TL cik :)
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DH Misafiri 9 yıl
Merhabalar
Olay cok yuksek cozunurlukte video cekmesi degil cok yuksek fps degerine sahip olmasıdır.Zira red one denen acımasız yaratıkk kendisi 4520 x 2540 cozunurluklu 12 megapiksel cmos lens kullanılan 30 fps ile kayıt yapabilen ilginc bir teknolojik alettir.Fiyat mı 17.000$ dolar sadece body fiyatıdır.
SAYGILARLA
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olağan_şüpheli 9 yıl
red one dijital kayıt mı yapıyor... yüksek çözünürlükte videe kayıtları var gerçi..ama kasetvari yapıda çooğu.. varmı full hd den yüksek çözünürlükkü olup da dijital olan.. ???
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artenis 9 yıl
Boş zamanların kamerası denmıs olmamıs... :(
BU arada deneysel film ve film için uygun ancak fiyatı 10binden asagı olmaz
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abdulmusavvir 9 yıl
Ülkemizde her bebenin eline oyuncak olmasını isteriz bunların..:D
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@popeye85
yazımda yanlışlık yok. çözünürlük yükselince FPS oranı düşmüş bir miktar.. 1560 FPS'de düşmüş hali oluyor :)
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olağan_şüpheli 9 yıl

LesEnfantsTerribles

@popeye85

yazımda yanlışlık yok. çözünürlük yükselince FPS oranı düşmüş bir miktar.. 1560 FPS'de düşmüş hali oluyor :)

full hd nin üzerinde kayıt yapmsı ilginç olmus öyleyse..
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TELESCOPE 9 yıl
bu harika duruşuna göre belirlenen bir fiyatı olacağı kesin
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venom88 9 yıl
Alet özellik olarak çok iyi fakat fiyat olarak uygun olmasını beklememek lazım tamamen pro kullanıma yönelik bir alet bi tane bende olmasını isterdim :)
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gunescan 9 yıl
Aman allahım dedim yav. O yıldırım video sunu agzım acık izledim resmen :O
Ama merak ettiğim birşey var ki internette bulamadım. İnsan gözü ne kadar çözünürlükte ve kaç fps ile görüyor??
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olağan_şüpheli 9 yıl
2560 x 1600 çözünürlükte 1,560 FPS

full hd den daha yüksek çözünürlükte video mu cekiyor yoksa yazımda mı hata var..
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yc#1 9 yıl
Belgeselcilere gün doğdu.
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