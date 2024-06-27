TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Haziran 2024)

- En iyi televizyon modelleri (Haziran 2024) 📺
- 55" TV Tavsiyeleri
- 1️⃣Toshiba 55UA3E63DT
- 2️⃣Philips 55PUS8808
- En iyi 65" televizyonlar
- 3️⃣Toshiba 65UA3D63DT
- 4️⃣TCL 65C745
- 65"+ Televizyonlar
- 5️⃣Toshiba 70UA5D63DT
- 6️⃣Grundig 75 GHU 9000
- Mini LED Televizyonlar
- 7️⃣Samsung 55QN85C
- 8️⃣TCL 65C845
- OLED Televizyonlar
- 9️⃣Toshiba 55XA9D63DT
- 🔟LG OLED55CS3VA
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda televizyon modeli bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Haziran ayının en iyi televizyon modelleri...
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|Mağaza 🛒
|Toshiba 55UA3E63DT
|16.999 TL
|Hepsiburada
|Philips 55PUS8808
|33.689 TL
|Amazon, Hepsiburada
|Toshiba 65UA3D63DT
|24.999 TL
|Amazon, Hepsiburada
|TCL 65C745
|44.668 TL
|Hepsiburada
|Toshiba 70UA5D63DT
|33.300 TL
|Amazon, Hepsiburada
|Grundig 75 GHU 9000
|43.585 TL
|Hepsiburada
|Samsung 55QN85C
|43.999 TL
|Hepsiburada
|TCL 65C845
|55.999 TL
|Amazon, Hepsiburada
|Toshiba 55XA9D63DT
|33.399 TL
|Hepsiburada
|LG OLED55CS3VA
|45.000 TL
|Hepsiburada
55" TV Tavsiyeleri
1️⃣Toshiba 55UA3E63DT
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 55 inç
Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.
👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.
2️⃣Philips 55PUS8808
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 25W
- Boyut: 55 inç
Philips 55PUS8808 kullanıcı yorumları 💭
👨 Philips bu modelle diğer alt modellerine göre; görüntü,ses ve kanal geçiş hızı konusunda kendisini oldukça geliştirmiş.120 Hz olması oyun oynayanlar için bir avantaj.hic bir özeliği olmasa dahi sirf Ambilight için bile alınır bu TV.ben çok beğendim oldukça kaliteli bir TV.
👩 Çok uzun bir araştırma sonrası aldım. 120 Hz, Amblight ve Google tv sorunsuz ve hızlı olarak çalışıyor. Görüntü kalitesi beklediğimden iyi. Ses kalitesi güzel. Bağlantı ve menülerde sorun yok.
En iyi 65" televizyonlar
3️⃣Toshiba 65UA3D63DT
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 65 inç
Toshiba 65UA3D63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Birinci sınıf bir ürün. Düşünmeden alın. Görüntü ve ses kalitesi muazzam. Android işletim sistemi hiç kasma olmadan mükemmel çalışıyor. Donma vs hiç yok. Kanal geçişleri gayet hızlı. 4K yayınlar belli başlı kanallarda var. Onun dışındaki yayınlarda tüm televizyonlar hemen hemen aynı. Tv kalitesi gayet iyi arkadaşlar.
👩 Ürün gayet güzel çok beğendim görüntü kalitesi ses seviyesi muhteşem. Tavsiye ederim. İyiki almışım. Tv inceliği gayet iyi. Kumandası sesli konuşma mevcut. Kısacası çok çok güzel.
4️⃣TCL 65C745
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 65 inç
TCL 65C745 kullanıcı yorumları 💭
👨 TCL beni şaşırttı gerçekten çok güzel televizyon. bu modeli seçmemdeki sebep playstationda oyun oynamak ve filim izlemekti gayet başarılı bir ürün. televizyonumu teslim aldıktan 1 saat sonra ise 2 saat içerisinde yetkili servis gelip kurdu. tavsiye ederim
👩 Ürün gerçekten kaliteli verilen paranın hakkını veriyor almak isteyenlere tavsiye ederim
65"+ Televizyonlar
5️⃣Toshiba 70UA5D63DT
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 70 inç
Toshiba 70UA5D63DT kullanıcı yorumları 💭
👨Ekran görüntüsü beklediğimden daha iyi. Parlak ve canlı renkler. Sağdan ya da soldan bakıldığında renkler solmuyor. Kumanda basit, ses konutları eklenmiş olsa iyi olurdu. Duvara askı aparatı çıkmadı. Servis de getirmedi. Televizyonun sesi duvara astıktan sonra daha güzel oldu. Menu geçiş hızları tatminkar.
👩 Galatasaray ve Euro 2024 maçlarını izlemek için aldım TV yi gayet güzel renkler canlı ses düzeyi çok iyi android işletim sistemi gayet güzel ve akıcı ve üstüne yerli üretim almak isteyenler için ideal bir ürün bence
6️⃣Grundig 75 GHU 9000
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 75 inç
Grundig 75 GHU 9000 kullanıcı yorumları 💭
👨Ekran renkleri ve canlılığı harika. hareketli ve aksiyon filmlerini 120 hz den dolayı izlemeniz daha keyifli oluyor. ayrıca harika özellikler sunuluyor. Tam bir F/P ürünü
👩 Tam bir f/p ürünü herkese tavsiye ederim.
Mini LED Televizyonlar
7️⃣Samsung 55QN85C
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: Tizen
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: Mini LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W
- Boyut: 55 inç
Samsung 55QN85C kullanıcı yorumları 💭
👨Uzun süre araştırmalarımın sonucunda oled’e paranız yetmiyorsa biçilmiş kaftan 85c mini led. Ps5 de oyun için mükemmel kendi oyun ayarlarını otomatik ayarlıyor. Fiyatı daha da çıkmadan kaçırmamanız gereken bir televizyon.
👩 Şu an alınabilecek fiyat performans ürünü 120 hz miniled olması yetiyor ayarları güzel yapılınca oled ekrandan farkı yok
8️⃣TCL 65C845
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: Mini LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W
- Boyut: 65 inç
TCL 65C845 kullanıcı yorumları 💭
👨Tv yi yeğenim kullanıyor çok beğenmiştim görüntüsünü ... mükemmel.bir televizyon bütçenizi aşsa bile düşünün derim .. bu ozelliklerde başka markalar 70 binin üstünde ..
👩Televizyonun ses sistemi harika. Görüntü süper, Hızlı Arayüzü Android TV olması,PREMİUM bir TV aldığınızı hissettiriyor, +1 Yılda Garanti yaptırdım kafam rahat.
OLED Televizyonlar
9️⃣Toshiba 55XA9D63DT
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB
- Ekran Türü: OLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 50W
- Boyut: 55 inç
Toshiba 55XA9D63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten Harika bir televizyon. Renkler ve siyahlar kusursuz derecede güzel görünüyor. Almayanın aklında kalır.
👩Rakip OLED modellerinden daha uygun fiyata geliyor. Herşeyi ile mükemmel.bir televizyon.
🔟LG OLED55CS3VA
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: webOS
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB
- Ekran Türü: OLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W
- Boyut: 55 inç
LG OLED55CS3VA kullanıcı yorumları 💭
👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..
👩Uzun süre araştırdım’fiyatı uygundu özelliklerine ve muadillerine göre, 120 Hz,uygulama yüklenebiliyor,görüntü çok iyi ,kumanda çok iyi,ses çok iyi,işlemci çok iyi,
En iyi televizyon markaları ve modelleri listemizde, özelliklerine ve kullanıcı deneyimlerine göre Haziran 2024'ün en iyi televizyon modellerine yer verdik. Akıllı televizyonlar sürekli olarak yenilendiği ve fiyatlar değiştiği içinerkenden tercihte bulunmak önemli. Tercihinizi kolaylaştırmak için TV Tavsiyesi üzerinden her bütçe ve ihtiyaca uygun televizyonlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.