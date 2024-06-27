TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Haziran 2024)

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Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla televizyon satın alma süreci de kullanıcıları gerçekten çok zorlayan bir süreç. Peki ama yüzlerce televizyon marka ve modeli arasından hangisini seçmelisiniz? veya en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda televizyon modeli bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Haziran ayının en iyi televizyon modelleri...

En iyi televizyon modelleri (Haziran 2024) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ Mağaza 🛒 Toshiba 55UA3E63DT 16.999 TL Hepsiburada Philips 55PUS8808 33.689 TL Amazon, Hepsiburada Toshiba 65UA3D63DT 24.999 TL Amazon, Hepsiburada TCL 65C745 44.668 TL Hepsiburada Toshiba 70UA5D63DT 33.300 TL Amazon, Hepsiburada Grundig 75 GHU 9000 43.585 TL Hepsiburada Samsung 55QN85C 43.999 TL Hepsiburada TCL 65C845 55.999 TL Amazon, Hepsiburada Toshiba 55XA9D63DT 33.399 TL Hepsiburada LG OLED55CS3VA 45.000 TL Hepsiburada

55" TV Tavsiyeleri

1️⃣Toshiba 55UA3E63DT

Tam Boyutta Gör En iyi akıllı televizyon modelleri listemizde ilk sırada yer alan 55UA3E63DT, 4K TV'ye geçiş yapmayı planlayan ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek. Televizyon, ülkemizde IPS ve VA panel olmak üzere iki farklı tarzda geliyor. Her iki panel türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu hatırlatalım. Genel olarak baktığımızda ise Toshiba 55UA3E63DT, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W

20W Boyut: 55 inç

Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.

👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.

2️⃣Philips 55PUS8808

Tam Boyutta Gör PUS8808 4K televizyon serisi, küçük sınırlamalara kıyasla her açıdan iyi görünen bir model. Philips 8808'den daha başarılı televizyonlar elbette var. Ancak fiyatına ve rakiplerine kıyasla ortalama üstü renk üretimi, parlaklık ve geniş görüş açılarına sahip oluyorsunuz. Üstelik 120Hz yenileme hızı, üç taraflı Ambilight aydınlatma ve yenilikçi görüntü teknolojilerini (Dolby Vision, HDR10, HLG) unutmamak gerek. Bu nedenle en iyi televizyon modelleri listemizin üst sırasında bulunuyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 25W

25W Boyut: 55 inç

Philips 55PUS8808​​​​​​​​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

👨 Philips bu modelle diğer alt modellerine göre; görüntü,ses ve kanal geçiş hızı konusunda kendisini oldukça geliştirmiş.120 Hz olması oyun oynayanlar için bir avantaj.hic bir özeliği olmasa dahi sirf Ambilight için bile alınır bu TV.ben çok beğendim oldukça kaliteli bir TV.

👩 Çok uzun bir araştırma sonrası aldım. 120 Hz, Amblight ve Google tv sorunsuz ve hızlı olarak çalışıyor. Görüntü kalitesi beklediğimden iyi. Ses kalitesi güzel. Bağlantı ve menülerde sorun yok.

En iyi 65" televizyonlar

3️⃣Toshiba 65UA3D63DT

Tam Boyutta Gör MB185G31 anakart ve farklı panel üreticileri ile gelen Toshiba 65UA3D63DT, 4K çözünürlük ve Dolby Vision/Atmos desteği sunuyor. bulunduğu fiyat segmentinin sınırlarında bir deneyim söz konusu. Doğru renkler ve tonlar için ufak ayarlamalar yapmanız gerekiyor ve sunulan görüntüler genel TV içerikleri için yeterli, dijital platform içinse ortalama diyebiliriz.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W

20W Boyut: 65 inç

Toshiba 65UA3D63DT​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

👨 Birinci sınıf bir ürün. Düşünmeden alın. Görüntü ve ses kalitesi muazzam. Android işletim sistemi hiç kasma olmadan mükemmel çalışıyor. Donma vs hiç yok. Kanal geçişleri gayet hızlı. 4K yayınlar belli başlı kanallarda var. Onun dışındaki yayınlarda tüm televizyonlar hemen hemen aynı. Tv kalitesi gayet iyi arkadaşlar.

👩 Ürün gayet güzel çok beğendim görüntü kalitesi ses seviyesi muhteşem. Tavsiye ederim. İyiki almışım. Tv inceliği gayet iyi. Kumandası sesli konuşma mevcut. Kısacası çok çok güzel.

4️⃣TCL 65C745

Tam Boyutta Gör TCL C745 4K televizyon serisi, uygun fiyata geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. TV'den aldığınız ses deneyimi zayıf olsa da, sunulan görüntüler bu eksikliği tamamlar nitelikte. Bu nedenle orta ve üst seviye TV seçiminde, TCL C745 TV serisine mutlaka göz atılmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca gerçek 120Hz olması ve yüksek parlaklık seviyesi ile dikkat çekiyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 65 inç

TCL 65C745​​​​​​​​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

👨 TCL beni şaşırttı gerçekten çok güzel televizyon. bu modeli seçmemdeki sebep playstationda oyun oynamak ve filim izlemekti gayet başarılı bir ürün. televizyonumu teslim aldıktan 1 saat sonra ise 2 saat içerisinde yetkili servis gelip kurdu. tavsiye ederim

👩 Ürün gerçekten kaliteli verilen paranın hakkını veriyor almak isteyenlere tavsiye ederim

65"+ Televizyonlar

5️⃣Toshiba 70UA5D63DT

Tam Boyutta Gör Toshiba 70UA5D63DT, büyük ekranı ve 4K çözünürlüğü ile geniş bir izleme alanı sunuyor. Ayrıca Dolby Vision ve HDR gibi yenilikçi görüntü teknolojileri unutulmamış. Multimedya bölümünde ise Android TV işletim sistemi üzerinden aradığınız tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W

20W Boyut: 70 inç

Toshiba 70UA5D63DT​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

👨Ekran görüntüsü beklediğimden daha iyi. Parlak ve canlı renkler. Sağdan ya da soldan bakıldığında renkler solmuyor. Kumanda basit, ses konutları eklenmiş olsa iyi olurdu. Duvara askı aparatı çıkmadı. Servis de getirmedi. Televizyonun sesi duvara astıktan sonra daha güzel oldu. Menu geçiş hızları tatminkar.

👩 Galatasaray ve Euro 2024 maçlarını izlemek için aldım TV yi gayet güzel renkler canlı ses düzeyi çok iyi android işletim sistemi gayet güzel ve akıcı ve üstüne yerli üretim almak isteyenler için ideal bir ürün bence

6️⃣Grundig 75 GHU 9000

Tam Boyutta Gör Grundig 75 GHU 9000, 75 inçlik devasa bir ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunuyor. Google TV işletim sistemiyle desteklenen model, hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketine sahip. En büyük handikabı ise, 120Hz panele sahip olmasına rağmen 4K 120Hz görüntü çıkışı olmaması. Ancak uygun fiyatı nedeniyle en iyi televizyonlar listemizde, gözden kaçırılmayacak bir model.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 75 inç

Grundig 75 GHU 9000​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

👨Ekran renkleri ve canlılığı harika. hareketli ve aksiyon filmlerini 120 hz den dolayı izlemeniz daha keyifli oluyor. ayrıca harika özellikler sunuluyor. Tam bir F/P ürünü

👩 Tam bir f/p ürünü herkese tavsiye ederim.

Mini LED Televizyonlar

7️⃣Samsung 55QN85C

Tam Boyutta Gör Karanlık bir odada film izlemek veya bir sinema deneyimi yaşamak istiyorsanız, Samsung 55QN85C fiyatı ve özellikleriyle en ideal çözümlerden biri olabilir. Renk doğruluğu ve yerel karartma özelliği ile dikkat çeken model, göz alıcı parlaklık ve kontrast sunuyor. Televizyon, Tizen işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırıyor. Bu sayede Netflix, Prime Video, Apple TV+ ve Disney+ dahil birçok uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Ancak yeni güncellenen ana sayfa arayüzü, tavsiye katmanları ve derlenmiş içerikler nedeniyle biraz karmaşık görünüyor. Ancak Samsung, kullanıcılara hassas kişiselleştirme ayarları sunmayı unutmamış. Ayrıca TV'nin Bixby (Türkçe desteği mevcut değil), Google Asistan veya Alexa üzerinden sesli kontrol imkânı sunduğunu da hatırlatalım.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: Tizen

Tizen Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: Mini LED

Mini LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W

60W Boyut: 55 inç

Samsung 55QN85C kullanıcı yorumları 💭

👨Uzun süre araştırmalarımın sonucunda oled’e paranız yetmiyorsa biçilmiş kaftan 85c mini led. Ps5 de oyun için mükemmel kendi oyun ayarlarını otomatik ayarlıyor. Fiyatı daha da çıkmadan kaçırmamanız gereken bir televizyon.

👩 Şu an alınabilecek fiyat performans ürünü 120 hz miniled olması yetiyor ayarları güzel yapılınca oled ekrandan farkı yok

8️⃣TCL 65C845

Tam Boyutta Gör TCL 65C845 65" 4K Q-Mini LED TV, fiyatının sınırlarında göz alıcı görüntü ve ses deneyimi sunuyor. Ayrıca Mini-LED teknolojisi sayesinde siyah performansı çok başarılı. Buna ek olarak yüksek parlaklık, yerel karartma özelliğiyle öne çıkıyor. Kısaca TCL C845, en iyi televizyonlar listemizde TCL’nin üst seviyeye göz kırpan modellerinden biri. Üstelik Mini LED ve son nesil özellikleri uygun bir fiyata sunuyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: Mini LED

Mini LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W

40W Boyut: 65 inç

TCL 65C845 kullanıcı yorumları 💭

👨Tv yi yeğenim kullanıyor çok beğenmiştim görüntüsünü ... mükemmel.bir televizyon bütçenizi aşsa bile düşünün derim .. bu ozelliklerde başka markalar 70 binin üstünde ..

👩Televizyonun ses sistemi harika. Görüntü süper, Hızlı Arayüzü Android TV olması,PREMİUM bir TV aldığınızı hissettiriyor, +1 Yılda Garanti yaptırdım kafam rahat.

OLED Televizyonlar

9️⃣Toshiba 55XA9D63DT

Tam Boyutta Gör Toshiba 55XA9D63DT, özellikle renklerin ve siyahların derinliği açısından fiyatına göre üst düzey bir deneyim sunuyor. 4K UHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile gelen model, Android TV işletim sistemi ile geniş uygulama desteğine sahip. Üstelik tüm bunlara rakiplerinden daha uygun bir fiyata sahip olabiliyorsunuz.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB

4x HDMI, 3x USB Ekran Türü: OLED

OLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 50W

50W Boyut: 55 inç

Toshiba 55XA9D63DT kullanıcı yorumları 💭

👨 Gerçekten Harika bir televizyon. Renkler ve siyahlar kusursuz derecede güzel görünüyor. Almayanın aklında kalır.

👩Rakip OLED modellerinden daha uygun fiyata geliyor. Herşeyi ile mükemmel.bir televizyon.

🔟LG OLED55CS3VA

Tam Boyutta Gör En iyi televizyonlar listemizin son sırasında bulunan LG OLED55CS3VA, 4K UHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Televizyon, webOS işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ayrıca OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta LG, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: webOS

webOS Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB

4x HDMI, 3x USB Ekran Türü: OLED

OLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W

40W Boyut: 55 inç

LG OLED55CS3VA kullanıcı yorumları 💭

👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..

👩Uzun süre araştırdım’fiyatı uygundu özelliklerine ve muadillerine göre, 120 Hz,uygulama yüklenebiliyor,görüntü çok iyi ,kumanda çok iyi,ses çok iyi,işlemci çok iyi,

En iyi televizyon markaları ve modelleri listemizde, özelliklerine ve kullanıcı deneyimlerine göre Haziran 2024'ün en iyi televizyon modellerine yer verdik. Akıllı televizyonlar sürekli olarak yenilendiği ve fiyatlar değiştiği içinerkenden tercihte bulunmak önemli. Tercihinizi kolaylaştırmak için TV Tavsiyesi üzerinden her bütçe ve ihtiyaca uygun televizyonlara ulaşabilirsiniz.

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TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Haziran 2024)