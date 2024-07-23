Tam Boyutta Gör Amazon, televizyonlara yönelik Amazon Prime Video uygulamasında tasarım değişikliğine gidiyor. Yeniden tasarlanan arayüzü, gezinme çubuğunu soldan üst bölüme taşıyor ve kullanıcının Prime Video aboneliğine dahil olan tüm içeriklere ayrılmış yeni sekmeler aracılığıyla daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

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Prime TV dizi ve filmlerine daha kolay erişilecek

Amazon, Prime Video TV uygulamasında kullanıcıların Prime üyeliğine nelerin dahil olduğunu ve ne için ekstra ödeme yapmaları gerektiğini görmelerinin daha kolay olacağını söylüyor. Prime sekmesi artık ekranın sol tarafı yerine üst kısmında bulunuyor. Filmler, diziler, spor ve canlı TV seçeneklerinin yanı sıra Max, Paramount+ gibi abone olduğunuz diğer hizmetlere ayrılmış sekmeler var. Prime’a bağlı herhangi bir hizmete abone değilseniz, “Abonelikler” sekmesinden göz atıp dilerseniz abone olabiliyorsunuz.

Film ve dizileri yapay zeka önerecek

Yeni tasarım, film ve dizi sekmelerindeki yeni “Sizin için özel” kategorisindeki yapımları önermek için yapay zekayı kullanıyor. Amazon, bu kategorinin Prime’a dahil olsun/olmasın ilgi alanlarınıza göre tasarlanmış içerik sunacağını söylüyor.

Yenilenen Prime Video TV uygulaması, kiralayabileceğiniz veya satın alabileceğiniz filmleri ve abone olmadığınız hizmetlerde izlenebilen TV dizilerini ana sayfasında, dizi ve film sekmelerinde göstermeye devam edecek ancak eskisinden çok daha düzenli bir görünüm sunacak. Yeni Prime sekmesi abonelikleriniz dışındaki içerikleri filtrelemenin bir yolunu sunacak. Animasyonlar ve geçişlerin de iyileştirildiği söyleniyor.

Yeni Amazon Prime Video TV uygulaması bugün kullanıma sunulmaya başlayacak.

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Amazon Prime Video TV uygulaması yenileniyor: İşte yeni tasarım