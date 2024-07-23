Amazon Prime Video TV uygulaması yenileniyor: İşte yeni tasarım

Prime TV dizi ve filmlerine daha kolay erişilecek
Amazon, Prime Video TV uygulamasında kullanıcıların Prime üyeliğine nelerin dahil olduğunu ve ne için ekstra ödeme yapmaları gerektiğini görmelerinin daha kolay olacağını söylüyor. Prime sekmesi artık ekranın sol tarafı yerine üst kısmında bulunuyor. Filmler, diziler, spor ve canlı TV seçeneklerinin yanı sıra Max, Paramount+ gibi abone olduğunuz diğer hizmetlere ayrılmış sekmeler var. Prime’a bağlı herhangi bir hizmete abone değilseniz, “Abonelikler” sekmesinden göz atıp dilerseniz abone olabiliyorsunuz.
Film ve dizileri yapay zeka önerecek
Yeni tasarım, film ve dizi sekmelerindeki yeni “Sizin için özel” kategorisindeki yapımları önermek için yapay zekayı kullanıyor. Amazon, bu kategorinin Prime’a dahil olsun/olmasın ilgi alanlarınıza göre tasarlanmış içerik sunacağını söylüyor.
Yenilenen Prime Video TV uygulaması, kiralayabileceğiniz veya satın alabileceğiniz filmleri ve abone olmadığınız hizmetlerde izlenebilen TV dizilerini ana sayfasında, dizi ve film sekmelerinde göstermeye devam edecek ancak eskisinden çok daha düzenli bir görünüm sunacak. Yeni Prime sekmesi abonelikleriniz dışındaki içerikleri filtrelemenin bir yolunu sunacak. Animasyonlar ve geçişlerin de iyileştirildiği söyleniyor.
Yeni Amazon Prime Video TV uygulaması bugün kullanıma sunulmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.