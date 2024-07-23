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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video TV uygulaması yenileniyor: İşte yeni tasarım

    Amazon Prime Video TV uygulaması için büyük güncelleme duyuruldu. Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, daha basit ve kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor.        
    amazon prime video tv yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Amazon, televizyonlara yönelik Amazon Prime Video uygulamasında tasarım değişikliğine gidiyor. Yeniden tasarlanan arayüzü, gezinme çubuğunu soldan üst bölüme taşıyor ve kullanıcının Prime Video aboneliğine dahil olan tüm içeriklere ayrılmış yeni sekmeler aracılığıyla daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

    Prime TV dizi ve filmlerine daha kolay erişilecek

    Amazon, Prime Video TV uygulamasında kullanıcıların Prime üyeliğine nelerin dahil olduğunu ve ne için ekstra ödeme yapmaları gerektiğini görmelerinin daha kolay olacağını söylüyor. Prime sekmesi artık ekranın sol tarafı yerine üst kısmında bulunuyor. Filmler, diziler, spor ve canlı TV seçeneklerinin yanı sıra Max, Paramount+ gibi abone olduğunuz diğer hizmetlere ayrılmış sekmeler var. Prime’a bağlı herhangi bir hizmete abone değilseniz, “Abonelikler” sekmesinden göz atıp dilerseniz abone olabiliyorsunuz.

    Film ve dizileri yapay zeka önerecek

    Yeni tasarım, film ve dizi sekmelerindeki yeni “Sizin için özel” kategorisindeki yapımları önermek için yapay zekayı kullanıyor. Amazon, bu kategorinin Prime’a dahil olsun/olmasın ilgi alanlarınıza göre tasarlanmış içerik sunacağını söylüyor.

    Yenilenen Prime Video TV uygulaması, kiralayabileceğiniz veya satın alabileceğiniz filmleri ve abone olmadığınız hizmetlerde izlenebilen TV dizilerini ana sayfasında, dizi ve film sekmelerinde göstermeye devam edecek ancak eskisinden çok daha düzenli bir görünüm sunacak. Yeni Prime sekmesi abonelikleriniz dışındaki içerikleri filtrelemenin bir yolunu sunacak. Animasyonlar ve geçişlerin de iyileştirildiği söyleniyor.

    Yeni Amazon Prime Video TV uygulaması bugün kullanıma sunulmaya başlayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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