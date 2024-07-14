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    EURO 2024 Final İspanya-İngiltere Maçı şifresiz izleme: Sinyal yok hatası için TRT1 frekans güncelleme

    TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? EURO 2024 İngiltere-İspanya FİNAL maçını şifresiz izlemek için TRT 1 frekans ayarı güncelleme ve şifre kaldırma:          
    TRT1 frekans ayarlama Tam Boyutta Gör
    EURO 2024 heyecanı başlar başlamaz futbolseverler maçlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Ülkemizde ise maçlar TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Ancak EURO 2024 devam ederken, "TRT 1 sinyal yok", "TRT 1 yayını neden şifreli" ve "TRT 1 frekansı mı değişti" gibi sorular maç yayınlarını izlemek isteyen pek çok sporseverin gündem konusu oldu. Peki 6 Temmuz, 22.00’de TRT 1’den canlı yayınlanacak Türkiye - Hollanda maçını uydu üzerinden şifresiz izlemek için ne yapmak gerekiyor? İşte TRT 1 frekans güncelleme ve TRT 1 sinyal yok hatası çözümü... 

    Bildiğiniz gibi EURO 2024'te son 2’ye kalan İspanya ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla TRT 1 sinyal yok hatası veya TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? sorusu pek çok futbolsevelerin araştırdığı konu oldu. Bunun nedeni ise TRT'nin UEFA kuralları gereği ülke dışında şifre uygulamasına gidiyor olması.

    TRT 1 neden şifreli?

    TRT 1’in zaman zaman şifreli yayın yapmasının ana nedeni, yayın hakları gereği diyebiliriz. Özellikle spor müsabakaları, filmler ve özel etkinliklerin yayın hakları, genellikle ulusal sınırlarla sınırlı. Bu nedenle, TRT 1 frekansı üzerinde bu tür içerikler yayınlanırken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifre uygulaması kullanılabiliyor. TRT 1 sinyal yok hatası ile karşılaştığınızda ise, birkaç basit adımı takip ederek TRT 1'i şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca "TRT 1 sinyal yok" ve "TRT 1 yayını neden şifreli?" sorularına da TRT'den açıklama paylaşıldı.

    "UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan 'Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık' kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir. Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza 'Yaptırım' uyarısıyla iletmektedir. Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız. EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir.

    TRT 1 güncel frekans bilgileri

    TRT1 ve TRT Spor frekans ayarları Tam Boyutta Gör

    • Uydu: TÜRKSAT 4A
    • Frekans: 11794
    • Polarizasyon: V (Dikey)
    • Sembol Oranı: 30000
    • FEC: 3/4

    TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır?

    1. Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.
    2. Tek kanal arama menüsüne girin.
    3. Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.
    4. Şebekede ara kısmını açık hâline getirin. 

    Bu ayarları yaptıktan sonra TRT 1 Sinyal Yok hatası olmadan Euro 2024 maçlarını şifresiz olarak canlı olarak izleyebilirsiniz.  Ancak TRT 1 halen şifreli olarak görünüyor ise, manuel frekans güncelleme adımlarını takip edebilirsiniz. 

    1. Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
    2. TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
    3. Güncel Frekans Bilgilerini Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
    4. Frekans Bilgilerini Girin: Frekans: 11794 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4.
    5. Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.
    6. Yeni Kanalları Bulun: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın ve kanal listesinin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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