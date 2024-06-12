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    Anlık Bildirim

    Samsung, çok düşük enerji tüketimine sahip ilk renkli E-Kağıt ekranını tanıttı

    ABD'nin Las Vegas kentindeki Infocomm 2024 fuarında Samsung, ilk renkli E-Kağıt ekranını tanıttı. Renkli E-Ink teknolojisini kullanan panel, sabit görüntülerde hiç enerji tüketmiyor. 
    Samsung, düşük tüketimli ilk renkli E-Kağıt ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden Infocomm 2024 fuarında Samsung, ilk renkli E-Kağıt TV'sini tanıttı. Renkli E-Ink teknolojisini kullanan ekranın, reklam gösterimi için kullanılması planlanıyor.

    Oldukça düşük güç tüketimine sahip olan ekran, alışveriş merkezleri, ofisler, halka açık mekanlar, restoranlar ve mağazalar gibi yerlerde reklam, ürün ve menü gösterimi için kullanılma potansiyeli taşıyor.

    Sabit görüntüde hiç enerji tüketmiyor

    Samsung'un ilk renkli E-Kağıt ekranı32 inç büyüklüğe, QHD çözünürlüğe ve 60 bin renk görütüleme kapasitesine sahip. Ayrıca, 17.9 mm kalınlığı ve batarya hariç sadece 2.9 kg ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir ekran. Televizyon, E-Ink ekranların avantajlarını beraberinde getiriyor. Arka ışık kaynağına ihtiyaç duymayan ekran, sabit bir görüntü gösterdiğinde hiç enerji tüketmiyor, yalnızca görüntülenen içerik değiştiğinde enerji harcıyor.

    Ekranda 8 GB depolama alanı, Bluetooth, Wi-Fi ve iki adet USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Ekran, Samsung'un The Frame TV'sine benzer değiştirilebilir Frame Deco çerçevesiyle birlikte geliyor. Şirket ayrıca ekranla beraber, ekrandaki içeriği yönetmek için bir akıllı telefon uygulamasını piyasaya sürmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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