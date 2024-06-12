Samsung, çok düşük enerji tüketimine sahip ilk renkli E-Kağıt ekranını tanıttı

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Tam Boyutta Gör ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden Infocomm 2024 fuarında Samsung, ilk renkli E-Kağıt TV'sini tanıttı. Renkli E-Ink teknolojisini kullanan ekranın, reklam gösterimi için kullanılması planlanıyor.

Oldukça düşük güç tüketimine sahip olan ekran, alışveriş merkezleri, ofisler, halka açık mekanlar, restoranlar ve mağazalar gibi yerlerde reklam, ürün ve menü gösterimi için kullanılma potansiyeli taşıyor.

Sabit görüntüde hiç enerji tüketmiyor

Samsung'un ilk renkli E-Kağıt ekranı32 inç büyüklüğe, QHD çözünürlüğe ve 60 bin renk görütüleme kapasitesine sahip. Ayrıca, 17.9 mm kalınlığı ve batarya hariç sadece 2.9 kg ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir ekran. Televizyon, E-Ink ekranların avantajlarını beraberinde getiriyor. Arka ışık kaynağına ihtiyaç duymayan ekran, sabit bir görüntü gösterdiğinde hiç enerji tüketmiyor, yalnızca görüntülenen içerik değiştiğinde enerji harcıyor.

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Ekranda 8 GB depolama alanı, Bluetooth, Wi-Fi ve iki adet USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Ekran, Samsung'un The Frame TV'sine benzer değiştirilebilir Frame Deco çerçevesiyle birlikte geliyor. Şirket ayrıca ekranla beraber, ekrandaki içeriği yönetmek için bir akıllı telefon uygulamasını piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Samsung, düşük tüketimli ilk renkli E-Kağıt ekranını tanıttı