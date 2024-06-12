Samsung, çok düşük enerji tüketimine sahip ilk renkli E-Kağıt ekranını tanıttı

Oldukça düşük güç tüketimine sahip olan ekran, alışveriş merkezleri, ofisler, halka açık mekanlar, restoranlar ve mağazalar gibi yerlerde reklam, ürün ve menü gösterimi için kullanılma potansiyeli taşıyor.
Sabit görüntüde hiç enerji tüketmiyor
Samsung'un ilk renkli E-Kağıt ekranı32 inç büyüklüğe, QHD çözünürlüğe ve 60 bin renk görütüleme kapasitesine sahip. Ayrıca, 17.9 mm kalınlığı ve batarya hariç sadece 2.9 kg ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir ekran. Televizyon, E-Ink ekranların avantajlarını beraberinde getiriyor. Arka ışık kaynağına ihtiyaç duymayan ekran, sabit bir görüntü gösterdiğinde hiç enerji tüketmiyor, yalnızca görüntülenen içerik değiştiğinde enerji harcıyor.
Ekranda 8 GB depolama alanı, Bluetooth, Wi-Fi ve iki adet USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Ekran, Samsung'un The Frame TV'sine benzer değiştirilebilir Frame Deco çerçevesiyle birlikte geliyor. Şirket ayrıca ekranla beraber, ekrandaki içeriği yönetmek için bir akıllı telefon uygulamasını piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.