Xbox Cloud Gaming yakında Amazon Fire TV kullanıcıları ile buluşacak

Xbox Cloud Gaming temmuz ayında Fire TV platformuna gelecek
Orijinal olarak telefon ve bilgisayar kullanıcıları için tasarlanan Xbox Cloud Gaming, bu doğrultuda birçok aksesuar ile oyuncuların platforma girişini kolaylaştırdı. Daha sonraki yıllarda Microsoft, mobil ve bilgisayar platformlarının ardından bulut servisini farklı platformlara getirmek için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Microsoft, Cloud Gaming servisini Samsung televizyonlarına ve akıllı monitörlerine ekledi. Geçtiğimiz aylarda ise bu servis, Meta Quest kullanıcıları ile buluştu. Agresif bir büyüme yaşayan bu hizmet, yakında yeni platformlara yelken açacak.
Microsoft, Xbox Cloud Gaming’in önümüzdeki ay Amazon Fire TV platformuna geleceğini duyurdu. Uygulama, çıkışında yalnızca Fire TV Stick 4K Max (2023) ve Fire TV Stick 4K (2023) tarafından desteklenecek ancak daha sonra diğer modeller için de destek sağlanabilir. Kullanıcıların aktif bir Game Pass Ultimate üyeliğine ve desteklenen bir Bluetooth kontrolcüsüne ihtiyacı olacak. Microsoft’un önümüzdeki dönemde bu servisi Android TV gibi platformlar için yayınlaması da bekleniyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.