Xbox Cloud Gaming yakında Amazon Fire TV kullanıcıları ile buluşacak

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Xbox markasını dijital bir servise dönüştürmek isteyen Microsoft, bu nedenle Cloud Gaming gibi projelere ciddi yatırımlar yaptı. NVIDIA ile beraber bulut servisleri arasında lider olan Xbox Cloud Gaming, yakında yeni platformlarda kullanıma sunulacak.

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Xbox Cloud Gaming temmuz ayında Fire TV platformuna gelecek

Orijinal olarak telefon ve bilgisayar kullanıcıları için tasarlanan Xbox Cloud Gaming, bu doğrultuda birçok aksesuar ile oyuncuların platforma girişini kolaylaştırdı. Daha sonraki yıllarda Microsoft, mobil ve bilgisayar platformlarının ardından bulut servisini farklı platformlara getirmek için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Microsoft, Cloud Gaming servisini Samsung televizyonlarına ve akıllı monitörlerine ekledi. Geçtiğimiz aylarda ise bu servis, Meta Quest kullanıcıları ile buluştu. Agresif bir büyüme yaşayan bu hizmet, yakında yeni platformlara yelken açacak.

Microsoft, Xbox Cloud Gaming’in önümüzdeki ay Amazon Fire TV platformuna geleceğini duyurdu. Uygulama, çıkışında yalnızca Fire TV Stick 4K Max (2023) ve Fire TV Stick 4K (2023) tarafından desteklenecek ancak daha sonra diğer modeller için de destek sağlanabilir. Kullanıcıların aktif bir Game Pass Ultimate üyeliğine ve desteklenen bir Bluetooth kontrolcüsüne ihtiyacı olacak. Microsoft’un önümüzdeki dönemde bu servisi Android TV gibi platformlar için yayınlaması da bekleniyor.



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Xbox Cloud Gaming yakında Fire TV platformuna gelecek