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    Anlık Bildirim

    Xbox Cloud Gaming yakında Amazon Fire TV kullanıcıları ile buluşacak

    Xbox ekosistemini her yere taşımak isteyen Microsoft, bu konuda dikkat çekici adımlar atmaya devam ediyor. Firma, Xbox Cloud Gaming servisinin yakında Fire TV kullanıcıları ile buluşacağını duyurdu.
    Xbox Cloud Gaming - Amazon Fire TV Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Xbox markasını dijital bir servise dönüştürmek isteyen Microsoft, bu nedenle Cloud Gaming gibi projelere ciddi yatırımlar yaptı. NVIDIA ile beraber bulut servisleri arasında lider olan Xbox Cloud Gaming, yakında yeni platformlarda kullanıma sunulacak.

    Xbox Cloud Gaming temmuz ayında Fire TV platformuna gelecek

    Orijinal olarak telefon ve bilgisayar kullanıcıları için tasarlanan Xbox Cloud Gaming, bu doğrultuda birçok aksesuar ile oyuncuların platforma girişini kolaylaştırdı. Daha sonraki yıllarda Microsoft, mobil ve bilgisayar platformlarının ardından bulut servisini farklı platformlara getirmek için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Microsoft, Cloud Gaming servisini Samsung televizyonlarına ve akıllı monitörlerine ekledi. Geçtiğimiz aylarda ise bu servis, Meta Quest kullanıcıları ile buluştu. Agresif bir büyüme yaşayan bu hizmet, yakında yeni platformlara yelken açacak.

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming’in önümüzdeki ay Amazon Fire TV platformuna geleceğini duyurdu. Uygulama, çıkışında yalnızca Fire TV Stick 4K Max (2023) ve Fire TV Stick 4K (2023) tarafından desteklenecek ancak daha sonra diğer modeller için de destek sağlanabilir. Kullanıcıların aktif bir Game Pass Ultimate üyeliğine ve desteklenen bir Bluetooth kontrolcüsüne ihtiyacı olacak. Microsoft’un önümüzdeki dönemde bu servisi Android TV gibi platformlar için yayınlaması da bekleniyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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