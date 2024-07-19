Şeffaf TV’lerin önündeki maliyet engeli kalktı: İşte yeni teknoloji

Tam Boyutta Gör Şeffaf ekranlı TV’ler esasında uzunca bir süredir prototip olarak hayatımızda bulunuyor. Hatta bu yılın başlarında LG, Signature OLED T modeliyle teknolojiyi son tüketiciyle buluşturacağını açıklamıştı. Ancak şeffaf ekranlar ve TV’ler halen inanılmaz oranda pahalı olmaya devam ediyor. Öte yandan araştırmacılar herkes için erişilebilir şeffaf ekranlar sağlayacak bir teknoloji geliştirerek engelleri ortadan kaldırıyor.

10’da 1 maliyetle şeffaf ekranlar geliyor

Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü (KIMM) araştırmacıları dünyada ilk kez, iç ve dış mekanlara monte edilebilen 100 inçlik nano şeffaf ekran (Nano Transparent Screen - NTS) geliştirip ve ticarileştirmeyi başardı. Aktarılanlara göre yeni geliştirilen nano şeffaf ekran, mevcut ekranların onda biri maliyetle seri üretilebiliyor ve izleyiciler yüksek çözünürlüklü video görüntülerini çoklu açılardan izleyebiliyor. NTS ekranın şeffaflığını ortama göre ayarlayabildiği de belirtiliyor.

Yeni geliştirilen ekranın, büyük mağazalar ve süpermarketlerdeki şeffaf ekranlar, binalar için akıllı pencereler ve hem iç hem de dış mekan kullanımlarına uygun olması bekleniyor. Bu arada ekranın geliştirilmesi sadece KIMM araştırmacıları tarafından yapılmadı. Araştırmacılar, Kore merkezli Meta2People şirketi ile ortaklaşa geliştirildi. Bu şirket de yine KIMM’in orijinal patentli teknolojisine yaptığı yatırımla geçtiğimiz yıl kurulmuştu.

Tam Boyutta Gör Öte yandan geliştirilen nano şeffaf ekran veya NTS, 100 nanometre çapındaki titanyum dioksit nanoparçacıklarının film içinde eşit olarak dağıtılmasıyla elde edilen, insan saçı inceliğinde bir filmden oluşuyor. Bu film üzerine görüntüleri yansıtmak için ise bir projektör kullanılıyor. Bu sayede 170 derecelik görüş açısında geniş ve net bir görüntü elde edilebiliyor. Çok parlak ortamlarda netliği sağlamak için ise filme polimer bazlı sıvı kristal (PDLC) film eklenebiliyor. Bu film ile opaklığın seviyesi ayarlanabiliyor.

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Dahası bu ekranlar düşük veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda da çalışabiliyor. Ek olarak araştırmacılar 100 inç veya daha büyük şeffaf ekranların esnek filmler şekilde üretilebileceğini de söylüyor. Araştırmacılar televizyonlar söz etmemiş olsa da ekranın özellikleri TV kullanımına da izin veriyor. Geleneksel şeffaf OLED ekranların fiyatı 70 bin dolardan fazla olabiliyor. Bu maliyetin onda bir oranda veya 7.000 dolar seviyesine düşülmesi radikal bir gelişme. Üstelik maliyet düşüşüyle birlikte görüntü kalitesinde de kayıp yaşanmayacağının altı çiziliyor. Tüm bunlara ek olarak KIMM ve Meta2People, teknolojini ülkedeki bir AVM’nin dış mekanına kurarak bir tanıtım da yaptılar.

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Şeffaf TV’lerdeki maliyet engeli bitti: İşte yeni teknoloji