Şeffaf TV’lerin önündeki maliyet engeli kalktı: İşte yeni teknoloji

10’da 1 maliyetle şeffaf ekranlar geliyor
Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü (KIMM) araştırmacıları dünyada ilk kez, iç ve dış mekanlara monte edilebilen 100 inçlik nano şeffaf ekran (Nano Transparent Screen - NTS) geliştirip ve ticarileştirmeyi başardı. Aktarılanlara göre yeni geliştirilen nano şeffaf ekran, mevcut ekranların onda biri maliyetle seri üretilebiliyor ve izleyiciler yüksek çözünürlüklü video görüntülerini çoklu açılardan izleyebiliyor. NTS ekranın şeffaflığını ortama göre ayarlayabildiği de belirtiliyor.
Yeni geliştirilen ekranın, büyük mağazalar ve süpermarketlerdeki şeffaf ekranlar, binalar için akıllı pencereler ve hem iç hem de dış mekan kullanımlarına uygun olması bekleniyor. Bu arada ekranın geliştirilmesi sadece KIMM araştırmacıları tarafından yapılmadı. Araştırmacılar, Kore merkezli Meta2People şirketi ile ortaklaşa geliştirildi. Bu şirket de yine KIMM’in orijinal patentli teknolojisine yaptığı yatırımla geçtiğimiz yıl kurulmuştu.
Dahası bu ekranlar düşük veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda da çalışabiliyor. Ek olarak araştırmacılar 100 inç veya daha büyük şeffaf ekranların esnek filmler şekilde üretilebileceğini de söylüyor. Araştırmacılar televizyonlar söz etmemiş olsa da ekranın özellikleri TV kullanımına da izin veriyor. Geleneksel şeffaf OLED ekranların fiyatı 70 bin dolardan fazla olabiliyor. Bu maliyetin onda bir oranda veya 7.000 dolar seviyesine düşülmesi radikal bir gelişme. Üstelik maliyet düşüşüyle birlikte görüntü kalitesinde de kayıp yaşanmayacağının altı çiziliyor. Tüm bunlara ek olarak KIMM ve Meta2People, teknolojini ülkedeki bir AVM’nin dış mekanına kurarak bir tanıtım da yaptılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.