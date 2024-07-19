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    Şeffaf TV’lerin önündeki maliyet engeli kalktı: İşte yeni teknoloji

    Şeffaf OLED ekranlar uzunca bir süredir hayatımızda ancak ekranlar halen çok pahalı. Şimdi ise araştırmacılar herkes için erişilebilir şeffaf ekranlar sağlayacak bir yöntem geliştirdi.
    Şeffaf TV’lerdeki maliyet engeli bitti: İşte yeni teknoloji Tam Boyutta Gör
    Şeffaf ekranlı TV’ler esasında uzunca bir süredir prototip olarak hayatımızda bulunuyor. Hatta bu yılın başlarında LG, Signature OLED T modeliyle teknolojiyi son tüketiciyle buluşturacağını açıklamıştı. Ancak şeffaf ekranlar ve TV’ler halen inanılmaz oranda pahalı olmaya devam ediyor. Öte yandan araştırmacılar herkes için erişilebilir şeffaf ekranlar sağlayacak bir teknoloji geliştirerek engelleri ortadan kaldırıyor.

    10’da 1 maliyetle şeffaf ekranlar geliyor

    Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü (KIMM) araştırmacıları dünyada ilk kez, iç ve dış mekanlara monte edilebilen 100 inçlik nano şeffaf ekran (Nano Transparent Screen - NTS) geliştirip ve ticarileştirmeyi başardı. Aktarılanlara göre yeni geliştirilen nano şeffaf ekran, mevcut ekranların onda biri maliyetle seri üretilebiliyor ve izleyiciler yüksek çözünürlüklü video görüntülerini çoklu açılardan izleyebiliyor. NTS ekranın şeffaflığını ortama göre ayarlayabildiği de belirtiliyor.

    Yeni geliştirilen ekranın, büyük mağazalar ve süpermarketlerdeki şeffaf ekranlar, binalar için akıllı pencereler ve hem iç hem de dış mekan kullanımlarına uygun olması bekleniyor. Bu arada ekranın geliştirilmesi sadece KIMM araştırmacıları tarafından yapılmadı. Araştırmacılar, Kore merkezli Meta2People şirketi ile ortaklaşa geliştirildi. Bu şirket de yine KIMM’in orijinal patentli teknolojisine yaptığı yatırımla geçtiğimiz yıl kurulmuştu.

    Şeffaf TV’lerdeki maliyet engeli bitti: İşte yeni teknoloji Tam Boyutta Gör
    Öte yandan geliştirilen nano şeffaf ekran veya NTS, 100 nanometre çapındaki titanyum dioksit nanoparçacıklarının film içinde eşit olarak dağıtılmasıyla elde edilen, insan saçı inceliğinde bir filmden oluşuyor. Bu film üzerine görüntüleri yansıtmak için ise bir projektör kullanılıyor. Bu sayede 170 derecelik görüş açısında geniş ve net bir görüntü elde edilebiliyor. Çok parlak ortamlarda netliği sağlamak için ise filme polimer bazlı sıvı kristal (PDLC) film eklenebiliyor. Bu film ile opaklığın seviyesi ayarlanabiliyor.

    Dahası bu ekranlar düşük veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda da çalışabiliyor. Ek olarak araştırmacılar 100 inç veya daha büyük şeffaf ekranların esnek filmler şekilde üretilebileceğini de söylüyor. Araştırmacılar televizyonlar söz etmemiş olsa da ekranın özellikleri TV kullanımına da izin veriyor. Geleneksel şeffaf OLED ekranların fiyatı 70 bin dolardan fazla olabiliyor. Bu maliyetin onda bir oranda veya 7.000 dolar seviyesine düşülmesi radikal bir gelişme. Üstelik maliyet düşüşüyle birlikte görüntü kalitesinde de kayıp yaşanmayacağının altı çiziliyor. Tüm bunlara ek olarak KIMM ve Meta2People, teknolojini ülkedeki bir AVM’nin dış mekanına kurarak bir tanıtım da yaptılar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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