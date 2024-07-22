Samsung’dan Çin’e OLED teknolojisini sızdıran mühendis hapis cezası aldı

Samsung’da dev OLED hırsızlığı
Teknoloji sektöründe OLED ekran önemli bir rekabet alanı haline geldi. Haliyle bu alanda teknoloji transferi ya da teknoloji hırsızlığı da önemli avantajlar sağlayabiliyor. Çin bu konuda yazılı kurallara çok da uymak istemiyor.
Samsung’un bünyesinde çalışırken 2018-2020 yılları arasında OLED teknolojilerini gizlice Çinli firmalara pazarladığı ortaya çıkan bir mühendis hapis cezası aldı. Samsung’dan ayrıldıktan sonra kendi ekran firmasını kuran mühendisin bu firma üzerinden Çin’e 24.5 milyon dolarlık teknoloji transfer ettiği belirtiliyor.
Mühendis geçen Ekim ayından bu yana tutukluydu. Mahkeme bir devletin gizli sırlarını çaldığı için uzun tutukluluk sürelerinin uygulandığını belirtti. Mahkeme sonucunda şahsa 6 yıl hapis verilmesine hükmedildi. Ayrıca şahsa yardım ettiği tespit edilen 5 Samsung çalışanı da farklı hapis cezalarına çarptırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.