Samsung’dan Çin’e OLED teknolojisini sızdıran mühendis hapis cezası aldı

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Tam Boyutta Gör Önemli teknolojilerde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabette firmalar arasında deneyimli mühendis transferi büyük önem taşıyor. Ne var ki özellikle Çinli firmalar teknoloji hırsızlığını daha fazla tercih ediyor.

Samsung’da dev OLED hırsızlığı

Teknoloji sektöründe OLED ekran önemli bir rekabet alanı haline geldi. Haliyle bu alanda teknoloji transferi ya da teknoloji hırsızlığı da önemli avantajlar sağlayabiliyor. Çin bu konuda yazılı kurallara çok da uymak istemiyor.

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Samsung’un bünyesinde çalışırken 2018-2020 yılları arasında OLED teknolojilerini gizlice Çinli firmalara pazarladığı ortaya çıkan bir mühendis hapis cezası aldı. Samsung’dan ayrıldıktan sonra kendi ekran firmasını kuran mühendisin bu firma üzerinden Çin’e 24.5 milyon dolarlık teknoloji transfer ettiği belirtiliyor.

Mühendis geçen Ekim ayından bu yana tutukluydu. Mahkeme bir devletin gizli sırlarını çaldığı için uzun tutukluluk sürelerinin uygulandığını belirtti. Mahkeme sonucunda şahsa 6 yıl hapis verilmesine hükmedildi. Ayrıca şahsa yardım ettiği tespit edilen 5 Samsung çalışanı da farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

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