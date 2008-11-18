Phenom II işlemci ailesi ve Dragon platformunun performansına ışık tutan yeni ipuçları

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AMD'nin 8 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcilerinin nasıl bir performans tablosu çizeceği merak konusu. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerinin "gezegenin en hızlı çözümleri" olarak duyurmasından sonra AMD tarafından firmanın Phenom II işlemcileriyle sergileyeceği performansı işlemci/platform terfisi yapmayı planlayan son kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Bilindiği üzere AMD, Phenom II işlemcilerinde mevcut Phenom modellerinde de kullanılan K10 kod adlı mikroişlemci mimarisinin kullanmaya devam edecek tabii mimari yeni üretim teknolojisine yönelik güncellemeler ve performans arttırıcı iyileştirmeler de içerecek. Üretim teknolojisinin sağladığı nanometrik avantaj ile L3 bellek kapasitesini 3 kat arttırarak 2MB'dan 6MB'a çıkartan AMD, saat hızlarında da gaza basacak gibi görünüyor.

AMD'nin kullanıma sunacağı Phenom II X4 işlemci ailesinin ilk temsilcisi 3GHz gibi oldukça yüksek bir hızda çalışan ve ısıl güç tasarımı 125 watt olan Black Edition serisi 940 modeli olacak. Çarpan kilidi açık olarak gelecek işlemcinin bellek kontrolcüsü DDR2-1066MHz bellek desteği sunmaya devam edecek. AMD'nin hava soğutma ile 4GHz'in üzerine çıkabileceğini iddia ettiği belirtilen işlemci, Dragon platformunda kullanılacak.

Phenom işlemcilerini geçtiğimiz sene Kasım ayında Spider platformu dahilinde 7 serisi yeni yonga setleri ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarıyla birlikte lanse eden AMD, Phenom II işlemcilerini ise Dragon isimli yeni platform ekseninde lanse edecek. Dragon platformu ile Spider platormunun ortak noktası yonga setleri olacak zira Dragon platformu ilk etapta 7 serisi çipsetler ile lanse edilecek daha sonra 8 serisi gelecek.

Yeni platform işlemci ve ekran kartlarıyla Spider platformundan ayrılacak. Zira Phenom II işlemcilerinin güç vereceği Dragon platformunun grafik alt yapısını ise yüksek satış başarısı elde ederek AMD-ATi'nin yüzünü güldüren Radeon HD 4800 serisi üstlenecek. Peki Phenom II işlemci ailesinin ve Dragon platformun neler vaat ediyor? Gün ışığına çıkan yeni bir AMD dökümanı önemli ipuçları vermekte.

AMD'nin Dragon platformu için hazırladığı performans tablosu hem platform hem de işlemci bazında AMD'nin Phenom II ailesi ve Dragon platformunun performansına ışık tutuyor. AMD'nin açıklamasına göre Dragon platformu yüksek çözünürlükte oynanacak oyunlarda %40+, çoklu ortam ve ofis uygulamalarında ise %20+'a varan ortalama performansı artışı vaat ediyor. Peki bu tablo nasıl değerlendirilmeli?

Yüksek çözünürlükte oynanacak oyunlarda vaat edilen performans artışının önemli bir bölümünün Radeon HD 3800 serisinden Radeon HD 4800 serisine geçişten kaynaklacağı malum. Spesifik rakamlar henüz açıklanmadığı için oyun performansındaki artışın ne kadarı Phenom II işlemci ailesine ait olduğunu kestirebilmek şimdilik zor fakat tabloya göre genel oyun performansında %140'a varan muazzam bir performans artışı olduğunu söyleyebilmek te mümkün. İşlemcinin performansa katkısını anlayabilmek için tablo dahilinde ofis ve çoklu ortam uygulamalarına bakılabilir.

Yapılan karşılatırmada Dragon platformuna 3GHz'de görev yapan Phenom II X4 940, Spider platformuna ise 2.6GHz'de çalışan Phenom 9950 modeli güç veriyor. Ofis uygulamalarında iki platform arasındaki performans farkının %20'nin biraz üzerine çıktığı, çoklu ortam uygulamalarında ise farkın %40'ı bulduğu belirtiliyor. Tabii platformlarda kullanılan işlemciler arasında 400MHz'lik hız farkı olduğunu da unutmamak gerek.

Tablo sonrası merak edilen belkide en önemli detay aynı saat hızında Phenom ve Phenom II işlemcileri arasındaki performans farkı. Lansmanına iki aydan daha az bir süre kalan Phenom II işlemci ailesi için önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe gibi görünüyor.