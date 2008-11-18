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Phenom II işlemci ailesi ve Dragon platformunun performansına ışık tutan yeni ipuçları

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II işlemci ailesi ve Dragon platformunun performansına ışık tutan yeni ipuçları
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AMD'nin 8 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcilerinin nasıl bir performans tablosu çizeceği merak konusu. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerinin "gezegenin en hızlı çözümleri" olarak duyurmasından sonra AMD tarafından firmanın Phenom II işlemcileriyle sergileyeceği performansı işlemci/platform terfisi yapmayı planlayan son kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Bilindiği üzere AMD, Phenom II işlemcilerinde mevcut Phenom modellerinde de kullanılan K10 kod adlı mikroişlemci mimarisinin kullanmaya devam edecek tabii mimari yeni üretim teknolojisine yönelik güncellemeler ve performans arttırıcı iyileştirmeler de içerecek. Üretim teknolojisinin sağladığı nanometrik avantaj ile L3 bellek kapasitesini 3 kat arttırarak 2MB'dan 6MB'a çıkartan AMD, saat hızlarında da gaza basacak gibi görünüyor.

AMD'nin kullanıma sunacağı Phenom II X4 işlemci ailesinin ilk temsilcisi 3GHz gibi oldukça yüksek bir hızda çalışan ve ısıl güç tasarımı 125 watt olan Black Edition serisi 940 modeli olacak. Çarpan kilidi açık olarak gelecek işlemcinin bellek kontrolcüsü DDR2-1066MHz bellek desteği sunmaya devam edecek. AMD'nin hava soğutma ile 4GHz'in üzerine çıkabileceğini iddia ettiği belirtilen işlemci, Dragon platformunda kullanılacak.

Phenom işlemcilerini geçtiğimiz sene Kasım ayında Spider platformu dahilinde 7 serisi yeni yonga setleri ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarıyla birlikte lanse eden AMD, Phenom II işlemcilerini ise Dragon isimli yeni platform ekseninde lanse edecek. Dragon platformu ile Spider platormunun ortak noktası yonga setleri olacak zira Dragon platformu ilk etapta 7 serisi çipsetler ile lanse edilecek daha sonra 8 serisi gelecek.

Yeni platform işlemci ve ekran kartlarıyla Spider platformundan ayrılacak. Zira Phenom II işlemcilerinin güç vereceği Dragon platformunun grafik alt yapısını ise yüksek satış başarısı elde ederek AMD-ATi'nin yüzünü güldüren Radeon HD 4800 serisi üstlenecek. Peki Phenom II işlemci ailesinin ve Dragon platformun neler vaat ediyor? Gün ışığına çıkan yeni bir AMD dökümanı önemli ipuçları vermekte.

AMD'nin Dragon platformu için hazırladığı performans tablosu hem platform hem de işlemci bazında AMD'nin Phenom II ailesi ve Dragon platformunun performansına ışık tutuyor. AMD'nin açıklamasına göre Dragon platformu yüksek çözünürlükte oynanacak oyunlarda %40+, çoklu ortam ve ofis uygulamalarında ise %20+'a varan ortalama performansı artışı vaat ediyor. Peki bu tablo nasıl değerlendirilmeli?

Yüksek çözünürlükte oynanacak oyunlarda vaat edilen performans artışının önemli bir bölümünün Radeon HD 3800 serisinden Radeon HD 4800 serisine geçişten kaynaklacağı malum. Spesifik rakamlar henüz açıklanmadığı için oyun performansındaki artışın ne kadarı Phenom II işlemci ailesine ait olduğunu kestirebilmek şimdilik zor fakat tabloya göre genel oyun performansında %140'a varan muazzam bir performans artışı olduğunu söyleyebilmek te mümkün. İşlemcinin performansa katkısını anlayabilmek için tablo dahilinde ofis ve çoklu ortam uygulamalarına bakılabilir.

Yapılan karşılatırmada Dragon platformuna 3GHz'de görev yapan Phenom II X4 940, Spider platformuna ise 2.6GHz'de çalışan Phenom 9950 modeli güç veriyor. Ofis uygulamalarında iki platform arasındaki performans farkının %20'nin biraz üzerine çıktığı, çoklu ortam uygulamalarında ise farkın %40'ı bulduğu belirtiliyor. Tabii platformlarda kullanılan işlemciler arasında 400MHz'lik hız farkı olduğunu da unutmamak gerek.

Tablo sonrası merak edilen belkide en önemli detay aynı saat hızında Phenom ve Phenom II işlemcileri arasındaki performans farkı. Lansmanına iki aydan daha az bir süre kalan Phenom II işlemci ailesi için önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe gibi görünüyor.


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St Batuhan 11 yıl
Valla cok cok güzel bir gelisme umarım yalan olmaz sonuclar uzun süreden sonra geri dönüsü güzel olur umarım ;)
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OverClocK1ng 11 yıl
Bence nuricomx arkadaşımız haklı. AMD her zaman kullanıcı dostu fiyatıyla vardı.
Şimdi akkinooo arkadaşımız Intel'in en hızlı işlemcilerle rekor kırdığını falan söylüyor ve Core i7 de geleceği için AMD nin yenildiğini düşünüyor. Fakat zannediyorum 1000 veya 1500$ lık işlemciden kimlerin alabileceğini hesaplamıyor. Bir kullanıcı kitlesi düşünün. Bunun %5 i 1000$ lık %20 si 300$ lık %60 ı 150$ lık ve %15 i de 70-80$ lık işlemci alacağını düşünürsek AMD şu an 150$ lık işlemcilerden ve 200$ lıklardan üretiyor. Yani bazı şeylerden de bahsedilmiyor. Mesela AMD nin arttırılan ve 2 den 6 mb. a çıkan cache i artsa nee artmasa ne diyorlar. Fakat söylemedikleri bu cache in hızının da arttırıldığı. Bu yüzden fark epey olacaktır kanımca...
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Towarscke 11 yıl
Ya gercekten AMD'de ciddi anlamda cok beklenti mi var? yoksa ben mi insanlarin negatif olduklarini dusunuyorum AMD'ye karsi..?

Ne bileyim, Spider platformunu kullanan kac kisi vardi ki, sikayet ediyorlar.. Dragon'u da kullanacak adam sayisi azdir. Intel'in bile yeni yeni Nehalem islemcisine adapte ettigi bir teknolojinin AMD'de 754pin islemcilerde var oldugunu hatirlarsak, bence AMD'nin cok da yeni bir teknolojiye ihtiyac yok.. zaten kucuk bircok degisklik yapmislar.. hatta bazi modellerde 1'den fazla "Dahili Bellek Kontrolcusu" kullandigini biliyoruz... Intel daha 1 tane dahili bellok kontrolcusu ekledi islemcisine, olay oldu.. AMD 1'den fazla ekledi ama nispetinizde adam olabilmis degil.. istediniz cache yukseldi, istediniz cache hizi arttirildi, istediniz overclock konusunda ucunu actilar(esasen overclock konusunda konusmuyorum); daha ne istiyorsunuz anlamiyorum ki... Ne zaman bisey olur, hemen yapistirirsiniz AMD soyle, AMD boyle diye...

neyse iste iyi forumlar size..
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nuricomx 11 yıl
akkinooo
afedersin kardeşim o rekor kıran işlemciden sen aldınmı ? aldın diyelim ki oc yapmışsındır peki herkes oc biliyormu ?
bi zaman intel amd kavgaları yaşanırken amd 4600 70 dolarken e4300 140 dolardı perf. olarak eşitlerdi sen öbür tarafındasın demiyorum herkes işini bilir burasi siyaset meydanı değil amd nin hiç olmadığını farz edelim bi bundan 15 yil geriye dön ne kadardi intel işlemciler şimdi ne kadar yat kalk şükret rekabete amd si inteli yok bu işin kazık yememek var öyle mükemmel farklarda yok phenom 9950 al bak keyfine dostum 190 dolar işlemci için çokmu yani ?
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akkinooo 11 yıl
Daha çooook beklersiniz AMD'ciler. Phenom işlemcileri 2 sene bekletti bu mimariyide 2 sene atsa artık bulldozer de 5 seneye çıkar. Adamlar nahalem ile rekor üstüne rekorlar kırıyor. Yanına yaklaşamadığı Quad core mimarisini daha AMD geçemeden intel nahalem mimarisini çıkardı ve mükemmel işler çıkarıyor. Helal sana AMD bu kafayla devam


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kuruwa 11 yıl
amd zaten buldozerle uğraşmakta phenom ise buldozer zamanına kadar ki intel karşısına çıkacak işlemciler ki görünüşe göre fena değiller
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RCox 11 yıl
%20 fark için ben Phenom 9750'yi değiştirmeyi düşünmem. Fiyat olarak ucuz girse bari Nehalemlerin de fiyatını kırsa biraz.
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fatihcanery 11 yıl
bi arkadaşın dedigi gibi amd acilen mimarisini değiştirmesi gerekiyor,yoksa hep ufak iyi iyileştirmeler gelecek gibi gözüküyor..........
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01Mrt 11 yıl
inşallah bu tablo teoride değildir... temennim gerçek olması...
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mertekin 11 yıl
Spider platformu askıyamı alındı?
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max975 11 yıl
hadi bakalım inşallah güzel işlemçiler cıkarda bende amd ye geçerim.
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WinteR 11 yıl
İşlemci bazında bakarsak, 2,6 ghz ile 3 ghz kıyaslanıyor ve %20 artış görünüyor, bunun %10 hız farkına sayılsa eşit hızlarda aralarında fark %10 gibi olabilir, pek tatmin edici değil bence, fiyat konusuda şu anki phenomlardan haliyle pahalı gelicek, tahminen 250-260$ olabilir.
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natcenk 11 yıl
inşallah güzel bir işlemci olurda sadece nehalem e bakmak zorunda kalmayız. yoksa nehalem tek başına giderse fiyatı daha da uçar. göster kendini amd...
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Naga Sadow 11 yıl
Yaw şu AMD nin testlerinden nefret ediyorum.


Platform olarak niye test edip tüketiciyi yanıltıyorsun. HD4870 in o kdar daha iyi olduğunu herkes biliyor.

Herkesin merak ettiği işlemci performansı. Sanki işlemci oyunlarda %60 başarı yaratacakmış gibi bir izlenim yaratıyor ama keramet HD4800 serisinde.
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ugacomtr 11 yıl
tablo farklarına dikkat edelim.. Ortalama işlemciler arası yüzde 20 fark var ekran kartlarında ise ucuk.. 4xxx in faydası büyük bu tabloda. saygılar
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