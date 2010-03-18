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Philips 24-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: 240B1CS

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips 24-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: 240B1CS
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Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Philips, monitör gamını 24-inç boyutundaki yeni bir model ile genişletiyor. Ofis kullanıcıları için hazırlandığı belirtilen 240B1CS isimli yeni monitör, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Parlaklık seviyesi 300cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 25,000:1 olarak açıklanan monitör rahat kullanım için eğilebilen ve döndürülebilen yapıda.

Her biri 1.5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlöre sahip olan 24-inç boyutundaki yeni monitörün normal koşullarda 34.8W, ECO modunda ise 30.7W güç çektiği açıklandı. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan aynı zamanda üzerinde USB portu da bulunan Philips 240B1CS'nin satışına yakın zamanda başlanması beklenirken, ön-sipariş listelerine 297 Avro seviyesinden girdiği belirtildi.


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DH Misafiri 9 yıl
kesinlikle katılıyorum bilgisizcw yoeum yapmanın anlamı yok. bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. paneli çözünüzürlüğü ve renkleri doğala en yaın işlemesiyle özeldir. dolayısıyla neyi neye göre değerlendirdiğimiz bilelim.
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Formel 9 yıl
Konu hortlamış ben de geç olan yorumumu yazayım bari.Evet bilgisizce yorum yapmamak lazım. Öncelikle ürünün özellikleri iyi değil ve fiyatı yüksek dolaysıyla millet eleştiricek tabi.Snd arkdaş yukarda yazmış 178 derecelik açısı var bu ürün ips paneldir diye. Her 178 derece görüş açısı yazanı ips panel belleseydik vay halimize.Yıllardan beri üreticiler tn panellere bunu yazdılar yazıyorlar hala kaldı kı bu ürün de tn paneldir.Yani bu ürün ips panel vs. demeye gerek bile yok. Zaten fiyatından belli 297 dolara ips panel var mı yahu. Panel denildiği gibi ofis için tasarlanmış üst düzey özellikleri yok 16.10 oranı var ofis için ideal.İdeal olmayan tarafı ise pahalı olması.Renklerin doğal olması bir tn panelde ne kadar olabilir ki.Dolaysıyla phlips bu kafayla belini zor doğrultur monitor piyasasında.Zaten son yıllarda bir halt yaptığı da yok.Bu saatten sonra da yapacağı en iyi şey monitor piyasasından sonynin yaptığı gibi çekilmesi olacaktır.
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taskin57 9 yıl
Arkadaşlar herkes sizin kadar tecrübeli değil, hoşgörelim Philips'i.... Yakında onlar da anlarlar nerede hata yaptıklarını ve sizin sözlerinize kulak verip, 26"lik led aydınlatmalı, hdmi ve display port'lu, 120 Hz. hızında, 3D gözlük hediyeli 3D monitör yapmaya başlarlar....
Saygılarımla
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badakist 9 yıl
philipsi monitörde hiç tavsiye etmem neden derseniz aldığım monitörde ölü pixel çıktı değiştirdiler,yenisini verdiler yeni gelen de arızalandı tamire gitti tekrar bozuldu yani çöpe gitti çok pişmanım samsung bir numara monitörde..
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sotoxs 9 yıl
apple monitörü beğendim, yeni de değil.
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grafiker 9 yıl
hehe bizim iş yerindeki arakadaşlar ( pazarlama tayfası ) 1360x768 monitörü zorla 1280x1024 yapmaya çalışıyorlar enson biri geldi bana bu monitör bozuk galiba dedi hayırdır dedim. Bilmiş bilmiş baktı yüzüme olm baksana ekrandaki simgeleri biraz ezik gösteriyor dedi.
koşarak uzaklatım oradan ...
hedef kitleye yeter de artar bence.
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milyondabir 9 yıl
piyasa bunlarla dolu zaten cikaracaksa 3d en az 120 hz daha büyük ekran yüksek cözünürlük gibi led cıkarsin bence
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Hakanonur 9 yıl
zor satar bu rünlg parsayı topladı bile
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MuwHinny 9 yıl
yeni çıkan ürünün ekrarnında windows xp olması da pek bir yenilikçi olmus.
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homebird 9 yıl
Teknik verileri kötü ,dizynı kötü,fiyatı kötü.
Nasıl satacak çok merak ediyorum.
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ZuCChiNi 9 yıl

homebird

Teknik verileri kötü ,dizynı kötü,fiyatı kötü.

Nasıl satacak çok merak ediyorum.


Bir-kaç sene sonra fiyatı düşünce belki satar :)
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apodur 9 yıl
1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Parlaklık seviyesi 300cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 25,000:1

297 avro utanç verici
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KANUNI61 9 yıl
297 Avro cok para ayrıca dizaynıda berbat
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TELESCOPE 9 yıl
adına yakışır bir ürün olmamış doğrusu
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