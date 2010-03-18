Philips 24-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: 240B1CS

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Philips, monitör gamını 24-inç boyutundaki yeni bir model ile genişletiyor. Ofis kullanıcıları için hazırlandığı belirtilen 240B1CS isimli yeni monitör, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Parlaklık seviyesi 300cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 25,000:1 olarak açıklanan monitör rahat kullanım için eğilebilen ve döndürülebilen yapıda.

Her biri 1.5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlöre sahip olan 24-inç boyutundaki yeni monitörün normal koşullarda 34.8W, ECO modunda ise 30.7W güç çektiği açıklandı. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan aynı zamanda üzerinde USB portu da bulunan Philips 240B1CS'nin satışına yakın zamanda başlanması beklenirken, ön-sipariş listelerine 297 Avro seviyesinden girdiği belirtildi.