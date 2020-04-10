Philips kendi kendini temizleyen tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu

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Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve genel eşyaların temizliği büyük bir önem kazanmış durumda. Geleneksel temizleme yöntemleri dışında ışık tabanlı temizleme yöntemleri de var. Güneş ışığını taklit eden ultraviyole ışınlar virüs temizliği için ideal hale geldi.

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Philips ActionFit Wireless Earbud özellikleri ve fiyatı

Philips ActionFit Wireless Earbud kendisini ultraviyole ışınlar ile temizleyebilen bir tam kablosuz kulaklık. Kutusu içerisinde yer alan UV lamba sayesinde şarj ederken bakterilerden temizlenebiliyor. Benzer bir özelliği farklı markalarda da görmüştük.

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Şık bir tasarıma sahip olan Philips ActionFit modeli IPX5 ile terlemeye ve yağmura karşı dayanıklı. Dış kısımlarında yer alan tuşlar ile müzik, ses ve gelen çağrı kontrolü yapabiliyorsunuz. Tek şarj ile kulaklık 6 saat kullanılabiliyor. Kılıf olduğunda ise 12 saat daha ek kullanım süresi sağlanıyor. 15 dakika şarj ile 1.5 saat kullanım süresi elde edilebiliyor.

UV özelliği olduğu için aktif gürültü engellemeye yer verilmemiş. Fiyatı da bu sayede biraz düşük tutulmuş. Philips ActionFit Wireless Earbud modeli 140$ civarında satılıyor.

https://www.techpowerup.com/265625/new-philips-actionfit-wireless-sports-earbud-with-uv-cleaning-technology

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