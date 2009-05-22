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PhotoFast, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini duyurdu
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Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, G-Monster serisi SSD ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile 1.8-inç boyutundaki 32GB, 64GB ve 128GB'lık NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerini de pazara sunacağını açıkladı. IDE ve ZIF arabirimlerini desteklediği belirtilen ayrıca 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu bildirilen yeni SSD'lerin 80MB/sn'lik okuma ve 50MB/sn'lik yazma hızlarını destekledikleri ifade ediliyor.

PhotoFast'in bir yıllık garanti ile önümüzdeki ünlerde satışa sunmayı planladığı 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerin fiyatları hakkında henüz herhangibir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Zif arayüzünü hiç duymadım. Ama IDE arayüzü için de alınacak ürünler değiller. Dizüstünde kullanmak mantıklı olabilir belki ama alırsın daha yüksek kapasitelisini, görürsün işini.
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daysleeperxp 10 yıl
saçma gelecek belki ama uygun fiyatlı olursa Agp sistemime hız katmak için düşünebilirim
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Zif ne yahu?
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CoreXXX 10 yıl
ssd ye göre biraz yavaş, ama fiyat hesaplı olursa netbok lar veya süre mini hdcp lerde kullanılabilir, az güç tükettiği için
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stekemen 10 yıl
IDE ESKİ BİR TEKNOLOJİ DEĞİL Mİ?BİRDE ZİF İLK DEFA DUYUYORUM
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