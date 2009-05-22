PhotoFast, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, G-Monster serisi SSD ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile 1.8-inç boyutundaki 32GB, 64GB ve 128GB'lık NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerini de pazara sunacağını açıkladı. IDE ve ZIF arabirimlerini desteklediği belirtilen ayrıca 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu bildirilen yeni SSD'lerin 80MB/sn'lik okuma ve 50MB/sn'lik yazma hızlarını destekledikleri ifade ediliyor.

PhotoFast'in bir yıllık garanti ile önümüzdeki ünlerde satışa sunmayı planladığı 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerin fiyatları hakkında henüz herhangibir bilgi bulunmuyor.

