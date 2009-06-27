PhotoFast bellek kartları için microSD CompactFlash adaptörü hazırladı

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Hazırladığı yüksek performanslı katı hal sürücüleriyle (SSD) son dönemin en popüler isimlerinden birisi olan Japonya merkezli PhotoFast firması, microSD kartlar için hazırladığı yeni adaptörünü duyurdu. Firmanın CR-7100 kod adını taşıyan yeni adaptörü özellikle DSLR fotoğraf makinesi kullanan fotoğrafçıları hedef alıyor.

PhotoFast firmasından gelen bilgilere göre yeni adaptör ile fotoğrafçılar depolama çözümü olarak CompactFlash bellek kartı kullanan DSLR fotoğraf makinelerinde, yaygın olarak daha çok cep telefonlarında kullanılan microSD bellek kartlarından faydalanabilecekler. Açıklanan detaylara göre adaptör 16GB'a kadar microSD bellek kartı desteği sunabiliyor.

PhotoFast CR-7100'ün Temmuz ayı içerisinde 31$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.