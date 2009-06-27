Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PhotoFast bellek kartları için microSD CompactFlash adaptörü hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PhotoFast bellek kartları için microSD CompactFlash adaptörü hazırladı
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı yüksek performanslı katı hal sürücüleriyle (SSD) son dönemin en popüler isimlerinden birisi olan Japonya merkezli PhotoFast firması, microSD kartlar için hazırladığı yeni adaptörünü duyurdu. Firmanın CR-7100 kod adını taşıyan yeni adaptörü özellikle DSLR fotoğraf makinesi kullanan fotoğrafçıları hedef alıyor.

PhotoFast firmasından gelen bilgilere göre yeni adaptör ile fotoğrafçılar depolama çözümü olarak CompactFlash bellek kartı kullanan DSLR fotoğraf makinelerinde, yaygın olarak daha çok cep telefonlarında kullanılan microSD bellek kartlarından faydalanabilecekler. Açıklanan detaylara göre adaptör 16GB'a kadar microSD bellek kartı desteği sunabiliyor.

PhotoFast CR-7100'ün Temmuz ayı içerisinde 31$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
SDHCCF adaptörü daha kullanışlı olabilirdi çünkü microSD'lerin okuma/yazma başarımı DSLR kullanıcılarını tatmin etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 10 yıl
yapıştırmada gri bambılbee(nasıl yazılıyo bilmiyorum) var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Bigboy Flash SSD G-II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim