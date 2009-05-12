PhotoFast firmasının yeni kart okuyucusu boyutuyla dikkat çekiyor

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Arka arkaya duyurduğu G-Monster serisi yeni SSD modelleriyle, son dönemin gündemdeki isimlerinden Japonya merkezli PhotoFast, kompakt boyutlu yeni bellek kartı okuyucusuyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın CR-2000 kod adını taşıyan, 15 x 22 x 8 mm boyutlu yeni kart okuyucusu, USB arabirimini desteklemekte. Depolama kapasitesi 16GB'a kadar olan microSD ve microSDHC bellek kartlarıyla kullanılabilen yeni okuyucu, Windows Ready Boost teknolojisini de destekliyr.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk alternatifi ile gelen yeni mini bellek kartı okuyucusunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.