Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PhotoFast firmasının yeni kart okuyucusu boyutuyla dikkat çekiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,6b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PhotoFast firmasının yeni kart okuyucusu boyutuyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör

Arka arkaya duyurduğu G-Monster serisi yeni SSD modelleriyle, son dönemin gündemdeki isimlerinden Japonya merkezli PhotoFast, kompakt boyutlu yeni bellek kartı okuyucusuyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın CR-2000 kod adını taşıyan, 15 x 22 x 8 mm boyutlu yeni kart okuyucusu, USB arabirimini desteklemekte. Depolama kapasitesi 16GB'a kadar olan microSD ve microSDHC bellek kartlarıyla kullanılabilen yeni okuyucu, Windows Ready Boost teknolojisini de destekliyr.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk alternatifi ile gelen yeni mini bellek kartı okuyucusunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Birçok dizüstü 7'si bir arada kart okuyucu kullanıyor artık. Pek işe yarayan bir ürün olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albati 10 yıl
Canım dizüstü kullanmayanlar yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albati 10 yıl
Benim Logitech'in alıcısı kadarmış, microsd için büyük rahatlık.
O kadar USB ürünü çıkıyo ki kasada USB portu kalmadı desem yeridir.
Yeni makine toplarsam en az 8 USB olmasına dikkat edecem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim