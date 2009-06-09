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PhotoFast, G-Monster serisi mini SATA SSD'lerini de duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, G-Monster serisi mini SATA SSD'lerini de duyurdu
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SSD profesyoneli PhotoFast, G-Monster serisi altında dünyanın en küçük SATA SSD'leri olduğunu iddia ettiği yeni depolama birimlerini de duyurdu. 25 (W) x 40 (L) x 6.6 (H) mm boyutlarında olduğu ve SATA-I / SATA-II desteği sunduğu belirtilen kompakt boyutlu yeni depolama sürücülerini 100MB/sn okuma ve 70MB/sn yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. Modeline göre SLC (single-level cell) ve MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongası kullanan SSD'lerde kapasite ise 64GB'a kadar çıkabiliyr.

G-Monster serisi mini SSD'lerin bir yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.


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Momo-Oz 10 yıl
bundan 3-4 tane alıp anakartun üstünde raid yapmak lazım aslında ... :D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
demirel tabiki kıyamet gününe kadar o gün geldiğinde tek işe yarar teknoloji tuvalet kağıdın olacak herhalde
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fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

demirel tabiki kıyamet gününe kadar o gün geldiğinde tek işe yarar teknoloji tuvalet kağıdın olacak herhalde



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kobete 10 yıl
ssd lerin gelişimi ile artık hemen her yerde multimedya canavarlarına sahip olacağız. Oyun,film,müzik ve daha fazlası....
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Tolgá 10 yıl
uçar bunlar uçar
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justbejust 10 yıl
pek uzak olmayan gelecekte bütün bellek kartları herhalde böyle olur.
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fatihcanery 10 yıl
bununla windowsu açsak, baya bi açılış süresi kısalır heralde
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TELESCOPE 10 yıl
küçülüyor ve fonksiyon artıyor, teknolojinin sınırları nerede bitiyor ,kim buna cevep verebilirki
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