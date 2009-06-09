PhotoFast, G-Monster serisi mini SATA SSD'lerini de duyurdu

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SSD profesyoneli PhotoFast, G-Monster serisi altında dünyanın en küçük SATA SSD'leri olduğunu iddia ettiği yeni depolama birimlerini de duyurdu. 25 (W) x 40 (L) x 6.6 (H) mm boyutlarında olduğu ve SATA-I / SATA-II desteği sunduğu belirtilen kompakt boyutlu yeni depolama sürücülerini 100MB/sn okuma ve 70MB/sn yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. Modeline göre SLC (single-level cell) ve MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongası kullanan SSD'lerde kapasite ise 64GB'a kadar çıkabiliyr.

G-Monster serisi mini SSD'lerin bir yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.