PhotoFast G-Monster serisi yüksek hızlı SSD modellerini gösterdi

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Geleceğin depolama çözümleri olarak değerlendirilen ve önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri henüz son kullanıcılar arasında olağan diskler kadar yaygınlaşabilmiş olmasa da oluşması muhtemel pazar şimdiden pek çok firmanın dikkatini çekiyor.

PhotoFast firması G-Monster serisi altında hazırladığı iki yeni SSD modelini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5" boyutundaki PF25S128GSSDV2 ve PF25S256GSSDV2 kod adlı yeni modeller sadece 97 gram ağırlığında. Modeline göre 128GB ve 256GB'lık depolama alanı sunan SSD'ler, SATA-II arabirimini destekliyor ve 230MB/sn'lik okuma ile 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

Aralık ayı içerisinde 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen yeni SSD'lerin 2.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilirken henüz fiyatları açıklanmadı.