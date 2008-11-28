PhotoFast G-Monster serisi yüksek hızlı SSD modellerini gösterdi

Geleceğin depolama çözümleri olarak değerlendirilen ve önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri henüz son kullanıcılar arasında olağan diskler kadar yaygınlaşabilmiş olmasa da oluşması muhtemel pazar şimdiden pek çok firmanın dikkatini çekiyor.
PhotoFast firması G-Monster serisi altında hazırladığı iki yeni SSD modelini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5" boyutundaki PF25S128GSSDV2 ve PF25S256GSSDV2 kod adlı yeni modeller sadece 97 gram ağırlığında. Modeline göre 128GB ve 256GB'lık depolama alanı sunan SSD'ler, SATA-II arabirimini destekliyor ve 230MB/sn'lik okuma ile 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.
Aralık ayı içerisinde 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen yeni SSD'lerin 2.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilirken henüz fiyatları açıklanmadı.
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bu arada ssd lerin sorunu boot edememekmi (mbr mi yok) yoksa windows ekranı açılmadan hiç mi iş göremiyor..
eğer mbr sorunu varsa disket sürücü ile bile bootu ettirip sonra ssd den okumaya başlatılabilinir..
sata2 ler 300 destekliyor haliyle single disklerin daha yaklasmasina cok var cunku yazma hizlari hala dusuk samsung yeni ssd lerde 200 yazma hizi olacak demistiki bu bile sinir degil okuma hizlari ise onemli degil bence zaten yazma hizlarindan dusuk olmadigi surece sorun yok su yazma hizlarininda daha 300 leri gormesine ve fiyatlarinin alinabilir olmasina en azindan 2 yil var bence.2011 dede zaten win7sp1 ve sata3 coktan cikmis olur.
Hızı gayet üst seviyelerde sayılabilir.Fakat ben haberde ücret konusunda bir şey göremediğim için fiyat/performans olarak diğer disk üreticileri ile arasında ne gibi bir fark olacağı hakkında yorum yapamayacağım.
NATCENK;
Ortalama 7200 RPM dönüşün hızında bir diskin yazma performansı 60-100 MB arasında değişmekte okumada yazmada bu sınırlar içerisinde kalıyor ayrıca erişim süreleride SSD disklere göre daha fazla olduğundan bu diskler ile başarımınız çok düşük kalıyor.SSD diskler normal HDD(5400RPM,7200RPM) %30 ile %60 arasında daha fazla performans gösterebiliyor.Tek sorun SSD diskler ile İşletim sistemi sorunları ki bunlar henuz tam anlamıyla aşılmış değil.
NOT:SSD diskler normal HDD lere kıyasla %50 ile %300 arasında daha fazla ücretlidir.