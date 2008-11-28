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PhotoFast G-Monster serisi yüksek hızlı SSD modellerini gösterdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast G-Monster serisi yüksek hızlı SSD modellerini gösterdi
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Geleceğin depolama çözümleri olarak değerlendirilen ve önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri henüz son kullanıcılar arasında olağan diskler kadar yaygınlaşabilmiş olmasa da oluşması muhtemel pazar şimdiden pek çok firmanın dikkatini çekiyor.

PhotoFast firması G-Monster serisi altında hazırladığı iki yeni SSD modelini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5" boyutundaki PF25S128GSSDV2 ve PF25S256GSSDV2 kod adlı yeni modeller sadece 97 gram ağırlığında. Modeline göre 128GB ve 256GB'lık depolama alanı sunan SSD'ler, SATA-II arabirimini destekliyor ve 230MB/sn'lik okuma ile 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

Aralık ayı içerisinde 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen yeni SSD'lerin 2.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilirken henüz fiyatları açıklanmadı.


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Aspart 11 yıl
2.5 milyon saat omur cok sacma olmus. SSD disklerin omru veri yazma miktarina baglidir, saate degil.
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santanio 11 yıl
cihazların hızları artık sata2 teknolojisinin sınırlarına yaklaşmaya başladı. sata3 ün gelişini hızlandırıcaklardır.
bu arada ssd lerin sorunu boot edememekmi (mbr mi yok) yoksa windows ekranı açılmadan hiç mi iş göremiyor..
eğer mbr sorunu varsa disket sürücü ile bile bootu ettirip sonra ssd den okumaya başlatılabilinir..
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killnOd 11 yıl
Orjinalden alıntı: santanio

cihazların hızları artık sata2 teknolojisinin sınırlarına yaklaşmaya başladı. sata3 ün gelişini hızlandırıcaklardır.

bu arada ssd lerin sorunu boot edememekmi (mbr mi yok) yoksa windows ekranı açılmadan hiç mi iş göremiyor..

eğer mbr sorunu varsa disket sürücü ile bile bootu ettirip sonra ssd den okumaya başlatılabilinir..


sata2 ler 300 destekliyor haliyle single disklerin daha yaklasmasina cok var cunku yazma hizlari hala dusuk samsung yeni ssd lerde 200 yazma hizi olacak demistiki bu bile sinir degil okuma hizlari ise onemli degil bence zaten yazma hizlarindan dusuk olmadigi surece sorun yok su yazma hizlarininda daha 300 leri gormesine ve fiyatlarinin alinabilir olmasina en azindan 2 yil var bence.2011 dede zaten win7sp1 ve sata3 coktan cikmis olur.
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XivA 11 yıl
2,5 milyon saat çalışma ömrü diyor ama garantisi 1 yıl! neden acaba?
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k2fg9 11 yıl
Multi level yongalı ve baya hızlı.Fiyatıda biraz daha uygun olur sanırım.Düşündüğümüzden daha hızlı gelişiyo ama düşündüğümüz kadar hızlı ucuzlamıyo...
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cod3nam3 11 yıl
Haber Yorumu;
Hızı gayet üst seviyelerde sayılabilir.Fakat ben haberde ücret konusunda bir şey göremediğim için fiyat/performans olarak diğer disk üreticileri ile arasında ne gibi bir fark olacağı hakkında yorum yapamayacağım.
NATCENK;
Ortalama 7200 RPM dönüşün hızında bir diskin yazma performansı 60-100 MB arasında değişmekte okumada yazmada bu sınırlar içerisinde kalıyor ayrıca erişim süreleride SSD disklere göre daha fazla olduğundan bu diskler ile başarımınız çok düşük kalıyor.SSD diskler normal HDD(5400RPM,7200RPM) %30 ile %60 arasında daha fazla performans gösterebiliyor.Tek sorun SSD diskler ile İşletim sistemi sorunları ki bunlar henuz tam anlamıyla aşılmış değil.
NOT:SSD diskler normal HDD lere kıyasla %50 ile %300 arasında daha fazla ücretlidir.
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natcenk 11 yıl
arkadaşlar okuma yazma hızlarını yazmışalrda ben pek anlamam bunlar kaliteli hir normal disk(hdd) den daha mı hızlı. hdd lerde rpm türünden yazlıyorda farklı birimler.
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max975 11 yıl
renkler fena ama fiyat belli olsun bakalım
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