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PhotoFast, G-Monster v3 serisi 1.8-inç SSD'lerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, G-Monster v3 serisi 1.8-inç SSD'lerini kullanıma sunuyor
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Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle depolama dünyasının son dönemde en hızlı isimlerinden birisi olmayı başaran PhotoFast, G-Monster V3 serisi yeni SSD'lerini pazara sunuyor. 1.8-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin firma tarafından üzerine durulan en önemli detayı ise yüksek performans için 64MB'lık dahili bellekle donatılmaları gösteriliyor. 32GB ve 64GB'lık kapasite seçenekleriyle gelecek V3 serisi yeni SSD'lerin 40-pin ZIF, 44-pin IDE veya 50-pin IDE destekli varyasyonları olacak.

PhotoFast firması t arafından önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında tanıtılması beklenen yeni SSD ailesinin fiyatı hakkındaysa henüz henüz bir bilgi bulunmuyor.


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ayzer 10 yıl
Arka arkaya yeni SSD modelleri sunmak marifet değil...marifet onu kullanıcının rahat rahat alabilmesindedir
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sertacaygun 10 yıl
ZIF arayüzü hakkında araştırma yaptım ama pek bir bilgi yok ortalıkta. Ama SSD yapıyorsun, niye IDe kullanıyorsun ? Millet hız için almıyor muydu bunu ?
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Chembond 10 yıl
Sata değil yani arayüzleri? Oldukça garip... IDE 133 ile hız biraz zıt düşüyorsanki.
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