PhotoFast, G-Monster v3 serisi 1.8-inç SSD'lerini kullanıma sunuyor

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Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle depolama dünyasının son dönemde en hızlı isimlerinden birisi olmayı başaran PhotoFast, G-Monster V3 serisi yeni SSD'lerini pazara sunuyor. 1.8-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin firma tarafından üzerine durulan en önemli detayı ise yüksek performans için 64MB'lık dahili bellekle donatılmaları gösteriliyor. 32GB ve 64GB'lık kapasite seçenekleriyle gelecek V3 serisi yeni SSD'lerin 40-pin ZIF, 44-pin IDE veya 50-pin IDE destekli varyasyonları olacak.

PhotoFast firması t arafından önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında tanıtılması beklenen yeni SSD ailesinin fiyatı hakkındaysa henüz henüz bir bilgi bulunmuyor.