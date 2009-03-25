PhotoFast, G-Monster V4S serisi yeni SSD'lerini duyurdu

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Hazırladığı katı hâl diskleriyle popüler olan PhotoFast firması ürün gamını G-Monster V4S serisi ile genişletiyor. Indilinx kontrolcüsünü kullanan yeni SSD ailesinin 32GB, 64GB ve 128GB'lık modellerden oluştuğ belirtiliyor. SATA-II arabirimini destekleyen ve SLC (single-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan SSD'lerin 64MB'lık dahili bellek (Elpida tarafından üretilen DRAM) ile donatıldıkları belirtiliyor.

Performanslarıyla da iddialı olan G-Monster V4S serisi yeni SSD'lerin 270MB/sn'lik okuma ve 190MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen yeni SSD'lerin 1 yıllık garnati ile kullanıma sunulacağı belirtilirken, ilk etapta 32GB ve 64GB'lık modellerin önümüzdeki ay içerisinde Japonya pazarında satışa sunulacağı açıklandı.