PhotoFast yüksek hızlı CompactFlash bellek kartını duyurdu

Arka arkaya duyurduğu yüksek performanslı SSD'lerle dikkat çekmeyi başaran Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek hızlı CompactFlash belle kartını duyurdu. G-Monster CF 533 Professional Plus olarak isimlendirilen 32GB kapasiteli yeni bellek kartı, MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. 42.8 x 36.4 x 3.3 mm boyutlarındaki CompactFlash bellek kartı, Ultra DMA 0-6 modlarını da destekliyor.
CompactFlash 4.1 spesifikasyonuyla uyumlu olan yeni bellek kartının 80MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarını destekliyor. 1 yıllık garanti ile satışına önümüzdeki hafta başlanacak yüksek performanslı CompactFlash bellek kartının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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pc de kullanmak ne hoş olurdu :)