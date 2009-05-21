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PhotoFast yüksek hızlı CompactFlash bellek kartını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast yüksek hızlı CompactFlash bellek kartını duyurdu
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Arka arkaya duyurduğu yüksek performanslı SSD'lerle dikkat çekmeyi başaran Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek hızlı CompactFlash belle kartını duyurdu. G-Monster CF 533 Professional Plus olarak isimlendirilen 32GB kapasiteli yeni bellek kartı, MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. 42.8 x 36.4 x 3.3 mm boyutlarındaki CompactFlash bellek kartı, Ultra DMA 0-6 modlarını da destekliyor.

CompactFlash 4.1 spesifikasyonuyla uyumlu olan yeni bellek kartının 80MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarını destekliyor. 1 yıllık garanti ile satışına önümüzdeki hafta başlanacak yüksek performanslı CompactFlash bellek kartının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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xtreme55 10 yıl
Tam bir profesyonel fotoğrafçı kartı
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ayzer 10 yıl
bunlardan 10-15 tane alıp birleştirip
pc de kullanmak ne hoş olurdu :)
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