Pioneer, vişne ve kemer görünümlü 2 yeni kulaklığını duyurdu.

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Sırasıyla pembe, kırmızı, bordo ve beyaz renklerdeki Pioneer SE-CL23

Yüksek ses kalitesi arayan kullanıcıların yanında üreticiler, diğer kullanıcıların da ilgisini çekebilecek modeller çıkarmaya devam ediyorlar. Merkezi Japonya'da bulunan ses sistemi, DVD oynatıcı/kaydedici gibi birçok çözümü bulunan elektronik üreticisi Pioneer, ilginç tasarıma sahip iki yeni kanal tipi kulak içi kulaklığını duyurdu.

Kulaklıklardan ilki vişne görünümünde olan SE-CL23. CL23, pembe, kırmızı, bordo ve beyaz renk seçeneklerine sahip. Diğer model SE-CL24 ise kemer görünümüne benzetilmiş ve kahverengi, siyah, sarı, mavi renk seçeneklerine sahip.

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Sırasıyla kahverengi, siyah, sarı ve mavi renklerdeki Pioneer SE-CL24

Her iki kulaklık da 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı ve 100 dB'lik ses hassasiyetine sahip olan 16 Ohm'luk 9 mm çapındaki dinamik sürücüler bulunduruyor. Kutularında ise XS, S, M, L boyutlarında 4 adet silikon uç geliyor. 3,5 mm altın kaplama jack girişine ve 1,2 metre uzunluğunda kablo uzunluğuna sahip olan CL23 ve CL24, Mart ayı ortalarında yaklaşık olarak 27 Dolar fiyat ile Japonya'da satışa sunulacak.

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SE-CL23'ün kutulaması(solda), SE-CL24'ün kutulaması(sağda)