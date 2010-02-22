Pioneer, vişne ve kemer görünümlü 2 yeni kulaklığını duyurdu.

Sırasıyla pembe, kırmızı, bordo ve beyaz renklerdeki Pioneer SE-CL23
Yüksek ses kalitesi arayan kullanıcıların yanında üreticiler, diğer kullanıcıların da ilgisini çekebilecek modeller çıkarmaya devam ediyorlar. Merkezi Japonya'da bulunan ses sistemi, DVD oynatıcı/kaydedici gibi birçok çözümü bulunan elektronik üreticisi Pioneer, ilginç tasarıma sahip iki yeni kanal tipi kulak içi kulaklığını duyurdu.
Kulaklıklardan ilki vişne görünümünde olan SE-CL23. CL23, pembe, kırmızı, bordo ve beyaz renk seçeneklerine sahip. Diğer model SE-CL24 ise kemer görünümüne benzetilmiş ve kahverengi, siyah, sarı, mavi renk seçeneklerine sahip.
Sırasıyla kahverengi, siyah, sarı ve mavi renklerdeki Pioneer SE-CL24
Her iki kulaklık da 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı ve 100 dB'lik ses hassasiyetine sahip olan 16 Ohm'luk 9 mm çapındaki dinamik sürücüler bulunduruyor. Kutularında ise XS, S, M, L boyutlarında 4 adet silikon uç geliyor. 3,5 mm altın kaplama jack girişine ve 1,2 metre uzunluğunda kablo uzunluğuna sahip olan CL23 ve CL24, Mart ayı ortalarında yaklaşık olarak 27 Dolar fiyat ile Japonya'da satışa sunulacak.
SE-CL23'ün kutulaması(solda), SE-CL24'ün kutulaması(sağda)
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seni ilgilendirmiyorsa haber linki açmazsın olur bite bu kadar köpürmene ne gerek var. içtinmi ne.
vişne olan modele bayıldım özellikle bayanlar için çok şık bir akssuar gibi çünkü her 10 kişiden en az 2 si kulaklıkla dolaşıyor
katılıyorum.çoğu haber türkiyee göre değil.patlıcak bir bu haberimi buldunuz ? nvidia kart çıkarıyor ? tr demi çıkarıor ? bilmem ne gözlüğü tanıtılıyor. tr demi tanıtılıyor ?
güzelmiş türkiyeye gelirse hemen almayı düşünüyorum.
SA - NA - NE !!!
Haber editörlerini bloke edebiliyormuyuz sevgili yönetim..???
bizi ? Diğer arkadaşların bu haberlerden rahatsız olduğunuzu nerden çıkardınız ? Anladığım kadarıyla sizi ilgilendirmiyor bu tarz haberler ancak yüksek ses kalitesi arayan kullanıcılar için güzel bir gelişmedir. Bizler sadece sizin hoşunuza gidecek değil herkesin beğeneceği tarzda haberler yapmak zorundayız. Ve yaptığımız haberlerde sadece Türkiye'i ilgilendiren değil bütün dünyayı ilgilendiren haberler olmalıdır. Haber niteliği taşımıyor demek istediğiniz bu gelişmeyi okuyan bir okuyucumuzun yolu Japonya'a düşmesi mümkün olamaz mı ? Hadi onu da geçtim bu ürünün Japonya'da satışa sunulması Türkiye'e gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer sadece Türkiye'i ilgilendiren haberler yaparsak, bazı konular aylar sonra gündeme gelirdi.
Sizi konu olarak ilgilendirmeyen haberlere yorum yapmak da zorunda değilsiniz bunu unutmayın.
İyi okumalar (forumlar)