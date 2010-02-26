Pioneer yeni kafa üstü kulaklığını duyurdu; SE-MJ51R.

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Pioneer SE-MJ15R kafa üstü kulaklık

Japonya merkezli elektronik üreticisi Pioneer, MJ serisini SE-MJ51R modeli ile genişlettiğini duyurdu.

SE-MJ51R, kapalı dizayna sahip bir kafa üstü kulaklık(closed-back olarak da bilinir). 40 mm'lik çapa sahip sürücüler bulunduran kulaklık, 8 Hz - 25 kHz'lik frekans tepki aralığına sahip. Sürücülerinin empedansı ise 32 Ohm. Üzerinde bulunan pedler kulağın şekline daha iyi uyum gösterecek, böylece kulaklarınızı dışarıdaki seslere karşı daha iyi izole edebilecek. 105 dB ses hassasiyeti sunacak olan MJ15R'nin 'Bass Tune' özelliği ise bas frekanslarını güçlendirmeye yarıyor. Bas severlerin ilgisini çekebilecek kulaklığın 1.2 metrelik kablosunun ucunda ise altın kaplama standart 3,5 mm jack bulunuyor. Siyah, beyaz, kırmızı ve mavi olmak üzere 4 çeşit renk seçeneği sunacak olan MJ15R'nin, yaklaşık 55 Dolar fiyat ile Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.