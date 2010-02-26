Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer yeni kafa üstü kulaklığını duyurdu; SE-MJ51R

Pioneer yeni kafa üstü kulaklığını duyurdu; SE-MJ51R.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
1
13
Anakart
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Pioneer yeni kafa üstü kulaklığını duyurdu; SE-MJ51R
Tam Boyutta Gör

Pioneer SE-MJ15R kafa üstü kulaklık

Japonya merkezli elektronik üreticisi Pioneer, MJ serisini SE-MJ51R modeli ile genişlettiğini duyurdu.

SE-MJ51R, kapalı dizayna sahip bir kafa üstü kulaklık(closed-back olarak da bilinir). 40 mm'lik çapa sahip sürücüler bulunduran kulaklık, 8 Hz - 25 kHz'lik frekans tepki aralığına sahip. Sürücülerinin empedansı ise 32 Ohm. Üzerinde bulunan pedler kulağın şekline daha iyi uyum gösterecek, böylece kulaklarınızı dışarıdaki seslere karşı daha iyi izole edebilecek. 105 dB ses hassasiyeti sunacak olan MJ15R'nin 'Bass Tune' özelliği ise bas frekanslarını güçlendirmeye yarıyor. Bas severlerin ilgisini çekebilecek kulaklığın 1.2 metrelik kablosunun ucunda ise altın kaplama standart 3,5 mm jack bulunuyor. Siyah, beyaz, kırmızı ve mavi olmak üzere 4 çeşit renk seçeneği sunacak olan MJ15R'nin, yaklaşık 55 Dolar fiyat ile Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
First_Person 9 yıl
Demek bunlara "kafa üstü" deniyormuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKIDROW 9 yıl
kafa üstü dendiğini yeni öğrendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 9 yıl
beyaz güzel gözüküyor yinede siyahı görmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedom36 9 yıl
Siyah da simsiyahtır canım nolacak?!
Bir tek ortası metaliktir, aynen beyazda olduğu gibi...

Valla görüntü fena değil, bir de sesini duymak gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Figure 9 yıl

zerocontrol

beyaz güzel gözüküyor yinede siyahı görmek lazım

Siyah ve mor renkleri

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12592 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kulaklık
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor! 9 yıl WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim