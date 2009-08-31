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Pioneer'dan gürültü engelleme özellikli yeni kulaklık; SE-NC70S

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pioneer'dan gürültü engelleme özellikli yeni kulaklık; SE-NC70S
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Ses teknolojilerinde endüstrinin öncü isimlerinden Pioneer, gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kulaklığını duyurdu. Firmanın SE-NC70s kod adını taşıyan yeni kulaklığı, çorta gürültüsünün 1/5'ini (15dB@300Hz) engelleyebiliyor. SRS özelliğine sahip olan ve 40mm sürücü kullanan yeni kulaklıkta empedans değeri 24 ohm, en yüksek ses çıkış gücü ise 103dB olarak belirlenmiş.

1.5 metre uzunluğunda çıkartılabilir kablota sahip olan veüç adet AAA pil ile çalışan Pioneer SE-NC70S'nin Eylül ayı içerisinde 95$'lık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunulması bekleniyor.


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