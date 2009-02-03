Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Platform maliyeti Core i7 satışlarını olumsuz etkiliyor

10 yıl
11,9b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Platform maliyeti Core i7 satışlarını olumsuz etkiliyor
Tam Boyutta Gör

Dört çekirdekli işlemci dünyasının en popüler modellerinden biri olan ve sahip olduğu performansla güncelleğini hâlâ sürdüren Core 2 Quad Q6600 modeliyle yollarını ayırmaya hazırlanan, seviye 2 bellek miktarı 2MB olarak belirlenen maliyet odaklı yeni dört çekirdeklisi Q7500 ile de segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Intel'in Core i7 satışları iyi gitmiyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında gezegenin en hızlı işlemcileri olarak lanse edilen ve test sonuçlarına göre şu anda AMD cephesinde herhangi bir rakibi bulunmayan Core i7 işlemcilerinin yüksek geçiş maliyetleri nedeniyle iyi satmadığı belirtiliyor. Fudzilla'nın haberine göre, bugün 260 Avro seviyesinden Core i7 920 satın alınabilse de anakart ve DDR3 maliyetleri kullanıcıları uzak tutuyor.

Platform geçiş maliyetlerine ek olarak devam eden küresel ekonomik kriz de diğer modellerde olduğu gibi Core i7 ailesi için de önemli bir engel. Tabii haberlerimizde de belirttiğimiz üzere X58 yonga setli 200$ altı fiyat seviyesinde yer alan anakartlar görünmeye başladı. Önümüzdeki aylarda düşmesi beklenen DDR3 fiyatları ve yapılacak olası bir indirim ile Core i7 ailesi yeniden potaya girebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murettep 10 yıl
f*ck amd çalışsana pis alaman :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 10 yıl
pıyasa yoklaması gıbı bısıdı ılk bı kac ay
satısları tarttılar
alımlar guzel sevıyelerde olsaydı ındırımlere sımdılık pek sıcak bakmazlardı
ama kullacılar butun sıstemı yenıleme olayına sımdılık mantıklı bakmadıkları ıcın alımlar az oldu
bunun sonucu yapılması gerekenı yapmaya basladılar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eryen 10 yıl
Mantığa uymaması komiğe giden kısmı zaten...
Hadi işlemci yaptım diyorlar, (Yedik ya, sanki 2 kat hızlandı)
Ram kontrolünü işlemciye geçirdik diyorlar.
Bu ne demek. Artık anakart kuzey köprüsünde ram kontrolörü yok.
Yani daha basit kuzey köprüsü tasarımı ve daha düşük maliyet demek...
Sonuç?
2 kat pahalı anakart :oleyo:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 10 yıl
bütün suç AMD 'nin, adam akıllı rakip ürünler çıkarsa idi şimdi daha ucuza alacaktık bu ürünleri, birileri AMD ye türkçe tercüme etsin AMD de uyansın


valla bende işlemciyi aldım anakart+ram fiyatları yüzünden bekliyorum !!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro_g 10 yıl
nasıl, nasıl üzüldüm bilemezsiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 10 yıl

bende nehalemi bekledim :D sıfır almak yerine 2. el almayı bekledim 6-7 aydır ne yapacağımı şaşırdım eskiye devam nehalem 1 sene sonra ayaklarımızın altında 775 sockette 1 seneye 478 socket gibi olur 478 lerde ömrünü doldurdu kalkar 2 seneye p2 gibi olurlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 10 yıl
bunlari almaya hic ama hic gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl
300$ a x58 anakart, 350$ a işlemci, DDR3 ram ucuzlayacak onu saymayalım hadi. Üst seviye işlemci kullanmak için illaki X58 almaya zorluyor insanı.
Bu kadar fiyat farkını hakedecek bir performans farkı da yok.
İnadına LGA775 te kalıp q6600 le devam edenlere hak veriyorum. İntel bence core i7 serisini core 2 de olduğu gibi tek soket altında toplarsa daha fazla satışa ulaşır. Core i7 920 bu haliyle efsanevi Q6600 ün satış rakamına ulaşamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: CeFurkan

bunlari almaya hic ama hic gerek yok


katılıyorum şu anda hiç gerek yok bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sys64 10 yıl
alan olur olur rahat olun yıllarca alındı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darcyn 10 yıl
Yeni farketmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eee artık bir iş yaparken bazı şeyleri düşünmeleri gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 10 yıl
X58 chipli bir anakart 200 - 250$
Bunun yerine
AMD Athlon x2 5600 + 4 gb ram + ankart = 170$
Son kullanıcı için emin olun aradaki performans farkını anlaması çok çok güç olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
kullanıcı düşmenı intel :)
her platform için her zaman chip ve işlemci parası alıyor.
BAN..!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escape0121 10 yıl
sonucun bu olacagı belli idi zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uGürkan. 10 yıl
core 2 duo lar çıktığındada bu şekilde bir maliyetleri vardı zaten hadi ddr2 ram olmadı ama anakart değişimi gerekti. hatta unutmuyorum gigabyte 975x turbo anakartım vardı bunlar çıkınca çöp olmuştu revizyon değişikli falan filan hikayelerinde..

iyi olmuş tutmaması her defasında aynı muhabbet oluyor ya socket değişir ya ya chipset desteklemez ne bileyim ya ram uymaz
.....

allahın sopası yok
ahımı aldılar o yüzden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 10 yıl
Çok büyük indirimler beklemek yanlış olur DDR3'ün yaygınlaşması için en az iki yıl var destekli anakart ile beraber.İntel için bu da önemli bir sorun oluşturacak AMD'nin eski anakartlara uyumlu PH II'yi çıkarması AMD için güzel bir adım oldu.İntel muhtemelen Core2 serisindeki işlemcilerden fiyat kıracak Corei7'lerden elde edemeği karı Core2 serisinden elde etmek için.Açıkcası AMD bir sistem toplamak şu anda yapılacak en karlı iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pipoTTi 10 yıl
Allah'a şükür farkına vardılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11897 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim