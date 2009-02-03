Platform maliyeti Core i7 satışlarını olumsuz etkiliyor

Tam Boyutta Gör

Dört çekirdekli işlemci dünyasının en popüler modellerinden biri olan ve sahip olduğu performansla güncelleğini hâlâ sürdüren Core 2 Quad Q6600 modeliyle yollarını ayırmaya hazırlanan, seviye 2 bellek miktarı 2MB olarak belirlenen maliyet odaklı yeni dört çekirdeklisi Q7500 ile de segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Intel'in Core i7 satışları iyi gitmiyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında gezegenin en hızlı işlemcileri olarak lanse edilen ve test sonuçlarına göre şu anda AMD cephesinde herhangi bir rakibi bulunmayan Core i7 işlemcilerinin yüksek geçiş maliyetleri nedeniyle iyi satmadığı belirtiliyor. Fudzilla'nın haberine göre, bugün 260 Avro seviyesinden Core i7 920 satın alınabilse de anakart ve DDR3 maliyetleri kullanıcıları uzak tutuyor.

Platform geçiş maliyetlerine ek olarak devam eden küresel ekonomik kriz de diğer modellerde olduğu gibi Core i7 ailesi için de önemli bir engel. Tabii haberlerimizde de belirttiğimiz üzere X58 yonga setli 200$ altı fiyat seviyesinde yer alan anakartlar görünmeye başladı. Önümüzdeki aylarda düşmesi beklenen DDR3 fiyatları ve yapılacak olası bir indirim ile Core i7 ailesi yeniden potaya girebilir.