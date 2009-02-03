Platform maliyeti Core i7 satışlarını olumsuz etkiliyor

Dört çekirdekli işlemci dünyasının en popüler modellerinden biri olan ve sahip olduğu performansla güncelleğini hâlâ sürdüren Core 2 Quad Q6600 modeliyle yollarını ayırmaya hazırlanan, seviye 2 bellek miktarı 2MB olarak belirlenen maliyet odaklı yeni dört çekirdeklisi Q7500 ile de segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Intel'in Core i7 satışları iyi gitmiyor.
Geçtiğimiz Kasım ayında gezegenin en hızlı işlemcileri olarak lanse edilen ve test sonuçlarına göre şu anda AMD cephesinde herhangi bir rakibi bulunmayan Core i7 işlemcilerinin yüksek geçiş maliyetleri nedeniyle iyi satmadığı belirtiliyor. Fudzilla'nın haberine göre, bugün 260 Avro seviyesinden Core i7 920 satın alınabilse de anakart ve DDR3 maliyetleri kullanıcıları uzak tutuyor.
Platform geçiş maliyetlerine ek olarak devam eden küresel ekonomik kriz de diğer modellerde olduğu gibi Core i7 ailesi için de önemli bir engel. Tabii haberlerimizde de belirttiğimiz üzere X58 yonga setli 200$ altı fiyat seviyesinde yer alan anakartlar görünmeye başladı. Önümüzdeki aylarda düşmesi beklenen DDR3 fiyatları ve yapılacak olası bir indirim ile Core i7 ailesi yeniden potaya girebilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
satısları tarttılar
alımlar guzel sevıyelerde olsaydı ındırımlere sımdılık pek sıcak bakmazlardı
ama kullacılar butun sıstemı yenıleme olayına sımdılık mantıklı bakmadıkları ıcın alımlar az oldu
bunun sonucu yapılması gerekenı yapmaya basladılar
Hadi işlemci yaptım diyorlar, (Yedik ya, sanki 2 kat hızlandı)
Ram kontrolünü işlemciye geçirdik diyorlar.
Bu ne demek. Artık anakart kuzey köprüsünde ram kontrolörü yok.
Yani daha basit kuzey köprüsü tasarımı ve daha düşük maliyet demek...
Sonuç?
2 kat pahalı anakart :oleyo:
valla bende işlemciyi aldım anakart+ram fiyatları yüzünden bekliyorum !!!!
Bu kadar fiyat farkını hakedecek bir performans farkı da yok.
İnadına LGA775 te kalıp q6600 le devam edenlere hak veriyorum. İntel bence core i7 serisini core 2 de olduğu gibi tek soket altında toplarsa daha fazla satışa ulaşır. Core i7 920 bu haliyle efsanevi Q6600 ün satış rakamına ulaşamaz.
katılıyorum şu anda hiç gerek yok bence
Bunun yerine
AMD Athlon x2 5600 + 4 gb ram + ankart = 170$
Son kullanıcı için emin olun aradaki performans farkını anlaması çok çok güç olur.
her platform için her zaman chip ve işlemci parası alıyor.
BAN..!
iyi olmuş tutmaması her defasında aynı muhabbet oluyor ya socket değişir ya ya chipset desteklemez ne bileyim ya ram uymaz .....
allahın sopası yok ahımı aldılar o yüzden