PlayStation 4 için Sony'nin GPU tercihi PowerVR olabilir

Üçüncü jenerasyon Xbox için AMD-ATi ile çalışacağına kesin gözüyle bakılan Microsoft'un aksine, PlayStation 4 için Sony'nin nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. IBM'in Cell geliştirme çalışmalarına son verdiğini açıklamasıyla gözler bir kez daha Sony'e çevrilmiş ve daha önce patlak veren benzer bazı spekülasyonlar gibi firmanın Intel ile yakınlaşarak Larabee'yi kullanacağı iddia edilmişti. Gün ışığına çıkan bazı yeni bilgiler Sony'nin PSP4 için farklı bir GPU üreticisi ile anlaşacağını gündeme getirirken, en azından mevcut detaylara göre Nvidia'nın şansı giderek azalıyor. Sony'nin 2012'de hazır olması beklenen yeni oyun konsolunda grafik işlemci olarak, beklentilerin aksine Nvidia veya Intel çözümlerinden farklı olarak Imagination firmasının yeni nesil PowerVR çözümüne yer verilebilir.

Yatırımcıları arasında Intel ve Apple gibi sektör devi isimlerin yer aldığı Imagination firmasının bir iştiraki olan PowerVR, ultra-taşınabilir cihazlarda pazarın en güçlü oyuncusu olarak biliniyor. Zira akıllı telefonların önemli bir kısmında kullanılan PowerVR entegre grafik yongaları ayrıca GMA 500 (PowerVR SGX 535) adı altında Z serisi Atom işlemcili netbook modellerinde de tercih ediliyor. Gelen son bilgilere göre PlayStation 4'te, tasarım çalışmaları devam eden ve 2010 da anons edilmesi beklenen 6. jenerasyon PowerVR mimarisine yer verilebilir. Peki grafik kalitesi açısından Sony, ATi donanımlı Xbox 720 (isimlendirme ?) karşısında nasıl bir performans sergileyebilir? Bu soruya net bir yantı verebilmek şu an zor olsa da PowerVR yongalarının pazar performans fikir oluştırmamıza yardımcı olabilir.

Konsol fanatikleri tarafından hazırlanmış resmi olmayan PlayStation 4 konsept çalışması.

Akıllı telefon pazarının mevcut durumu dikkatle incelendiğinde PowerVR'ın güçlü pozisyonu dikkatlerden kaçmıyor. Apple iPhone'dan Nokia N900'e kadar türünün en güçlü örnekleri olarak gösterilen mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan PowerVR grafik yongalarının geçmişten günümüze pazar serüveni bizlere bazı ipuçları verebilir, olası bir PlayStation 4 çalışması için ilk fikirlerin oluşmasını sağlayabilir. 90'ların sonuna doğru özellikle 3DFX ile yarışan ancak aynı sonu paylaşan yani ATi ve Nvidia çözümlerine karşı rekabetçi olmakta sıkıntılar yaşayan firma, devam eden süreçte ultra-düşük güç tüketimli mobil grafik çözümlerine yoğunlaşmıştı. CLX2 kod adını taşıyan PowerVR 2 tasarımı 1998 - 2001 yılları arasında Sega Dreamcast'te kullanılan firma, o dönemki performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

ARM gibi kendisi üretim yapmayan ve tasarımlarını yarıiletken firmalarına lisanslayan PowerVR, Dreamcast oyun konsolunda Japon devi NEC'in çözümüyle yer almış üstelik rekabette 3DFX'i geride bırakarak konsola girmeyi başarmıştı. PC'lere karşı rekabetçi performansıyla öne çıkan CLX2'nin bu başarısını masaüstünde değerlendirmek isteyen firma, bir sene sonra PC'ler için Neon 250 kartını da duyurmuştu. PowerVR tasarımları için PC'lere aday en güçlü girişim ise yarıiletken firması STMicroelectronics'ten gelmiş ve firma STG4000 KYRO ve STG 4500 KYRO II isimli grafik kartlarında PowerVR 3 tasarımını kullanmıştı. 2001 yılında anons edilen STM PowerVR3 KYRO II ise o dönem ATi Radeon DDR ve Nvidia GeForce GTS 2'ye rakip olmuş ancak uzun soluklu koşuya nefesi yetmemişti.

Sentetik değerlendirme testlerinde kısmen rekabetçi görünen STM PowerVR3 KYRO II'nin en büyük eksikliği transform and lightining (T&L) desteğine sahip olmaması gösterilmişti. Zira oyunların bu teknolojiye adapte olmasıyla birlikte, sentetik testlerde yer yer rekabetçi olabilen STM PowerVR3 KYRO II için yolun sonu görünmüş, S3'ün Savage serisi gibi yüksek beklentilere rağmen sonuç o ölçüde olmamıştı. STM PowerVR3 KYRO II tasarımındaki T&L eksikliğinin fark edilmesinden sonra STM firması bu desteğe sahip PowerVR 4 tabanlı STG5000 modelini duyurmuş olsa da bu çözüm maalesef ticari olarak hayat bulamamıştı. PowerVR 4 tasarımının kağıt üzerinde geliştirilen yeteneklerine rağmen yaygınlaşmaması sonrasında Imagination firması için gelecek mobil çözümler üzerine kurgulanacaktı.

PlayStation 4 için Sony'nin GPU tercihini PowerVR 6 tasarımından yana yapacağı iddia ediliyor. Yukarıdaki tablo PowerVR 5 (SGX) tasarımına aittir.

VGX, MBX ve SGX tasarımları akıllı telefon, taşınabilir bilgisayar, medya oynatııclar ve ultra-düşük güç tüketimli diğer cihazlarda yaygın olarak kullanılan PowerVR, güncel tasarımlarını Samsung, Texas Instruments, Intel, Freescale ve Renesas gibi dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerine lisanslamakta ve örneğin Apple'ın iPod Touch ve iPhone modellerinde firmanın 3D hızlandırıcıları kullanılmakta. PowerVR 6 tasarımı üzerinde çalıştığı bilinen firmanın, PlayStation Portable 2 için grafik sağlayıcısı olacağı da bir süredir konuşulmakta. PowerVR 5 serisi (SGXMP) ile çok çekirdekli grafik yonga tasarımlarına sahip olma PowerVR firmasının güncel ürün gamında SGX543 GPU'sunun çift, dört, sekiz ve onaltı (SGX543MP2, SGX543MP4, SGX543MP8, SGX543MP16) çekirdekli versiyonları bulunuyor.

Düşük güç tüketimli cihazlar için hazırlanan SGX543'ün performans değerleri ise örneğin 200MHz'de çalışan dört çekirdekli versiyonu için saniyede 133 milyon poligon ve yine saniyede 4GPixel doku doldurma yeteneği ile GeForce 8600 seviyesinde, doku doldurma başarımının ise GeForce G210'dan ise (2.5 GPixel/sn) daha iyi olduğu üstelik daha düşük güç tükettiği belirtiliyor. PSP2 için düşünülen olası üst çözümler söz konusu olduğunda ise örneğin PowerVR SGX543 için 400MHz'de çalışan 8 çekirdekli versiyonun 532 milyon poligon ve 16 milyar piksel performansı ile aynı değerlendirme kriterlerinde 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260 ile eş değer sonuçlara imza attığına hatta daha yüksek saat hızı veya 16 çekirdek versiyona ise performansın çok daha yüksek olacağına dikkat çekiliyor.

PowerVR 5 serisi tasarımlarıyla salt performans söz konusu olduğunda GeForce 200 serisi ile benzer çözümlere sahip olan Imagination firmasının, PlayStation 4 için, 6. nesil tasarım mimarisinin tepe modelini planladığı dolayısıyla grafik performansı açısından PS4'ün oldukça güçlü olacağı söyleniyor ancak ATi'nin hazırladığı yeni çözüm dikkate alındığında, ne kadar rekabetçi olacağını ise zaman gösterecek. PlayStation 4 için planlanan CPU yani merkezi işlem birimine de değinmekte fayda var. Yukarıda da değindiğimiz gibi IBM'in Cell geliştirme çalışmalarını durdurması Cell işlemcili ve Nvidia GPU'lu PS3 sonrasında hazırlık çalışmaları devam eden PS4 için bazı soru işaretlerine gündeme getirmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Sony, işlemci seçiminde IBM ile çalışmaya devam edebilir.

Sony PlayStation 4'e geliştirme çalışmaları durdurulan Cell işlemcisi yerine, IBM'in Power 7 işlemcisi güç verebilir.

Sony tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da PlayStation 4'te, IBM'in gelecek sene duyurmayı planladığı Power 7 işlemcisinin kullanılacağı söyleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni işlemcinin (2012 için 32nm gündeme gelebilir) 4GHz civarında çalışacağı belirtilirken, 4, 6 veya 8 çekirdekli tasarımlarının hazırlanacağı ve çoklu izlek desteği sunulacağı biliniyor. SMT (Simultenaous Hyper Threading) teknolojisiyle Nehalem tabanlı işlemcilerinde, her çekirdek için çift izlek desteği sunan Intel'in aksine, Power 7 işlemci mimarisinde IBM'in her çekirdek için 4 izlek desteği sunacağı ayrıca işlemcinin tüm çekirdeklerin ortak kullanımına açık olan 32MB kapasiteli zar üstü Seviye 3 (L3, maliyetleri azaltan eDRAM) bellek kapasitesiyle geleceği açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Her çekirdek için 32.3 GigaFLOP, her çip için 258.6 GigaFLOP ve her modül için 517.1 GigaFLOP işlem gücü sunacağı belirtilen Power 7 işlemcisi ilk olarak HPCS projesi kapsamında Amerikan Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) için hazırlanan petascale süperbilgisayar mimarisinde kullanılacak, işlemcinin tüketici pazarına girişi ise iddiaların doğrulanması halinde PS4 ile olacak gibi görünüyor. Tabii gerek GPU gerekse de CPU tercihi noktasında Sony'nin henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadığını hatırlatmakta da fayda var. Peki tüm bu gelişmeler ışığında Nvidia ne yapabilir ?

Microsoft'un ATi ve Sony'nin PowerVR ile yola devam etmesi durumunda Nvidia için tek seçenek Nintendo gibi görünüyor. Bir süre önce yeni nesil DS için firmanın tercihini Nvidia Tegra'dan (Tegra 2) yana kullanacağı iddia edilmiş olsa bile, firma yetkileleri Wii için ATi ile çalışmaktan mutlu olduklarını belirtmiş, Wii 2 (Wii HD?) için de ATi ile devam edebilecekleri de gündeme gelmişti.