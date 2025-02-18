GTA 4 hileleri: PS4, Xbox ve PC için GTA IV para, araba, ölümsüzlük kodu

GTA serisinin diğer tüm oyunları gibi Grand Theft Auto 4 diğer adıyla GTA 4 te hileli oynanış sunuyor. Liberty City’de Niko Bellic olarak oynamak, özellikle birden fazla görevle karşı karşıya kaldığınızda zorlu olabilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için en iyi yaklaşım, hile kodlarının kullanımıyla elde edilebilen güçlü silahlar ve hızlı arabalar kullanmaktır. Bu rehber yazıda GTA 4 silah hilelerinden para hilesi ve ölümsüzlük hilesine kadar tüm GTA IV hile kodlarını bulabilirsiniz.

GTA 4 hileleri, saatler harcamadan Niko’yu suç dünyasının en acımasızı yapmanızı, Liberty City’yi tamamen ele geçirme gücünü elinize verir. GTA IV hile kodları, karşınızda kimsenin duramacağı güçlü silahlar, bir desteğe ihtiyacınız olduğunda sağlık ve zırh, şehri keşfetmenizi kolaylaştıran araçlar elde etmenizi sağlar. Oyunda kontrolü ele geçirmek veya sadece sınırsız güçle yaratabileceğiniz kaosun keyfini çıkarmak istiyorsanız, Grand Theft Auto 4 şifreleri elinizin altında olmalı. İşte PS4, PS3, Xbox ve PC için GTA 4 hile kodları 👇🏻

GTA 4 hileleri 🎮 Hile türü Hile kodu Ölümsüzlük hilesi 362-555-0100 Sınırsız mermi hilesi 482-555-0100 Temel silahlar 486-555-0150 Gelişmiş silahlar 486-555-0100 Polisten kurtulma hilesi 267-555-0100 Aranma seviyesini artırır 267-555-0150 Hava durumunu değiştirir 468-555-0100 Annihilator (Helikopter) 359-555-0100 Banshee (Araba) 265-555-2423 Cognoscenti (Mafya arabası) 227-555-0142 Comet 227-555-0175 FIB Buffalo 227-555-0100 Jetmax (Sürat teknesi) 938-555-0100 NRG 900 (Spor motosiklet) 625-555-0100 Sanchez (Arazi motosikleti) 625-555-0150 SuperGT 227-555-0168 Turismo 227-555-0147 Patlayıcı yumruklar (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir) 276-555-2666 Sniper mermisi (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir) 486-555-2526 Paraşüt (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir) 359-555-7272

GTA 4 para hilesi 🤑 Tam Boyutta Gör Diğer GTA oyunlarının aksine GTA 4’te para hilesi yoktur. PC’de cüzdanınıza para ekleme için bir mod kullanabilirsiniz ancak konsolda oynuyorsanız, bunun için çalışmanız gerekir. GTA IV’te para kazanmanın en iyi ve en hızlı yolu; Stevie’in araba hırsızlığı görevlerini tamamlamaktır. Görevleri bitirdiğinizde hileleri kullanarak arabaları üretmeniz ve para kazanmak için arabaları garaja park etmeniz yeterli olacaktır. GTA 4’te para kazanmak için ATM’leri arayın. Bir kişinin ATM’den para çekmesini bekleyin. O kişiyi öldürüp parasını alın ve birkaç metre uzaklaşın. Cesede geri döndüğünüzde yanında tonla para bulacaksınız. Daha fazla para kazanmak için aynı numarayı birkaç kez tekrarlayın.

GTA 5 hileleri (PC, PlayStation ve Xbox) 2 yıl önce eklendi

GTA 4 hileleri nasıl yazılır ⌨️ Tam Boyutta Gör GTA 4 hile menüsü nasıl açılır? sıkça merak ediliyor. GTA IV hile kodlarını etkinleştirmek için tuşlu kontroller yerine telefon numarası kullanılmaktadır. GTA 4'te hile kodlarını kullanmak için, Niko'nun telefon menüsünü açmanız, kullanmak istediğiniz herhangi bir hile için karşılık gelen kodu girmeniz (telefon numarası gibi) ve aramanız yeterlidir. Ardından, ekranın sol üst köşesinde "Hile etkinleştirildi" yazan bir yazı göreceksiniz. PS4, PS3 ve Xbox konsollarda da GTA IV hile kodlarını etkinleştirmek için oyun içi telefon kullanılıyor. Oyun içi telefondan yukarıdaki numaraları tuşlayarak sınırsız para, ölümsüzlük, polisten arabalar ve fazlasını açabilirsiniz.

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