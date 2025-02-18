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    GTA 4 hileleri: PS4, Xbox ve PC için GTA IV para, araba, ölümsüzlük kodu

    GTA 4 hileleri; PlayStation, Xbox ve bilgisayar oyuncuları için burada! Grand Theft Auto 4 silah hilesinden para, araba & ölümsüzlük hilesine kadar tüm GTA IV şifreleri sizlerle.

    GTA serisinin diğer tüm oyunları gibi Grand Theft Auto 4 diğer adıyla GTA 4 te hileli oynanış sunuyor. Liberty City’de Niko Bellic olarak oynamak, özellikle birden fazla görevle karşı karşıya kaldığınızda zorlu olabilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için en iyi yaklaşım, hile kodlarının kullanımıyla elde edilebilen güçlü silahlar ve hızlı arabalar kullanmaktır. Bu rehber yazıda GTA 4 silah hilelerinden para hilesi ve ölümsüzlük hilesine kadar tüm GTA IV hile kodlarını bulabilirsiniz.

    GTA 4 hileleri, saatler harcamadan Niko’yu suç dünyasının en acımasızı yapmanızı, Liberty City’yi tamamen ele geçirme gücünü elinize verir. GTA IV hile kodları, karşınızda kimsenin duramacağı güçlü silahlar, bir desteğe ihtiyacınız olduğunda sağlık ve zırh, şehri keşfetmenizi kolaylaştıran araçlar elde etmenizi sağlar. Oyunda kontrolü ele geçirmek veya sadece sınırsız güçle yaratabileceğiniz kaosun keyfini çıkarmak istiyorsanız, Grand Theft Auto 4 şifreleri elinizin altında olmalı. İşte PS4, PS3, Xbox ve PC için GTA 4 hile kodları 👇🏻

    GTA 4 hileleri 🎮
    Hile türü Hile kodu
    Ölümsüzlük hilesi 362-555-0100
    Sınırsız mermi hilesi 482-555-0100
    Temel silahlar 486-555-0150
    Gelişmiş silahlar 486-555-0100
    Polisten kurtulma hilesi 267-555-0100
    Aranma seviyesini artırır 267-555-0150
    Hava durumunu değiştirir 468-555-0100
    Annihilator (Helikopter) 359-555-0100
    Banshee (Araba) 265-555-2423
    Cognoscenti (Mafya arabası) 227-555-0142
    Comet 227-555-0175
    FIB Buffalo 227-555-0100
    Jetmax (Sürat teknesi) 938-555-0100
    NRG 900 (Spor motosiklet) 625-555-0100
    Sanchez (Arazi motosikleti) 625-555-0150
    SuperGT 227-555-0168
    Turismo 227-555-0147
    Patlayıcı yumruklar (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir) 276-555-2666
    Sniper mermisi (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir) 486-555-2526
    Paraşüt (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir) 359-555-7272

    GTA 4 para hilesi 🤑

    GTA 4 para kazanma yolları Tam Boyutta Gör
    Diğer GTA oyunlarının aksine GTA 4’te para hilesi yoktur. PC’de cüzdanınıza para ekleme için bir mod kullanabilirsiniz ancak konsolda oynuyorsanız, bunun için çalışmanız gerekir. GTA IV’te para kazanmanın en iyi ve en hızlı yolu; Stevie’in araba hırsızlığı görevlerini tamamlamaktır. Görevleri bitirdiğinizde hileleri kullanarak arabaları üretmeniz ve para kazanmak için arabaları garaja park etmeniz yeterli olacaktır.

    GTA 4’te para kazanmak için ATM’leri arayın. Bir kişinin ATM’den para çekmesini bekleyin. O kişiyi öldürüp parasını alın ve birkaç metre uzaklaşın. Cesede geri döndüğünüzde yanında tonla para bulacaksınız. Daha fazla para kazanmak için aynı numarayı birkaç kez tekrarlayın.

    GTA 4 hileleri nasıl yazılır ⌨️

    gta 4 hile kodları nereye yazılır Tam Boyutta Gör
    GTA 4 hile menüsü nasıl açılır? sıkça merak ediliyor. GTA IV hile kodlarını etkinleştirmek için tuşlu kontroller yerine telefon numarası kullanılmaktadır. GTA 4'te hile kodlarını kullanmak için, Niko'nun telefon menüsünü açmanız, kullanmak istediğiniz herhangi bir hile için karşılık gelen kodu girmeniz (telefon numarası gibi) ve aramanız yeterlidir. Ardından, ekranın sol üst köşesinde "Hile etkinleştirildi" yazan bir yazı göreceksiniz.

    PS4, PS3 ve Xbox konsollarda da GTA IV hile kodlarını etkinleştirmek için oyun içi telefon kullanılıyor. Oyun içi telefondan yukarıdaki numaraları tuşlayarak sınırsız para, ölümsüzlük, polisten arabalar ve fazlasını açabilirsiniz.

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    TheJudgé 2 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 4 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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