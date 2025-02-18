GTA 4 hileleri: PS4, Xbox ve PC için GTA IV para, araba, ölümsüzlük kodu

GTA serisinin diğer tüm oyunları gibi Grand Theft Auto 4 diğer adıyla GTA 4 te hileli oynanış sunuyor. Liberty City’de Niko Bellic olarak oynamak, özellikle birden fazla görevle karşı karşıya kaldığınızda zorlu olabilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için en iyi yaklaşım, hile kodlarının kullanımıyla elde edilebilen güçlü silahlar ve hızlı arabalar kullanmaktır. Bu rehber yazıda GTA 4 silah hilelerinden para hilesi ve ölümsüzlük hilesine kadar tüm GTA IV hile kodlarını bulabilirsiniz.
GTA 4 hileleri, saatler harcamadan Niko’yu suç dünyasının en acımasızı yapmanızı, Liberty City’yi tamamen ele geçirme gücünü elinize verir. GTA IV hile kodları, karşınızda kimsenin duramacağı güçlü silahlar, bir desteğe ihtiyacınız olduğunda sağlık ve zırh, şehri keşfetmenizi kolaylaştıran araçlar elde etmenizi sağlar. Oyunda kontrolü ele geçirmek veya sadece sınırsız güçle yaratabileceğiniz kaosun keyfini çıkarmak istiyorsanız, Grand Theft Auto 4 şifreleri elinizin altında olmalı. İşte PS4, PS3, Xbox ve PC için GTA 4 hile kodları 👇🏻
|Hile türü
|Hile kodu
|Ölümsüzlük hilesi
|362-555-0100
|Sınırsız mermi hilesi
|482-555-0100
|Temel silahlar
|486-555-0150
|Gelişmiş silahlar
|486-555-0100
|Polisten kurtulma hilesi
|267-555-0100
|Aranma seviyesini artırır
|267-555-0150
|Hava durumunu değiştirir
|468-555-0100
|Annihilator (Helikopter)
|359-555-0100
|Banshee (Araba)
|265-555-2423
|Cognoscenti (Mafya arabası)
|227-555-0142
|Comet
|227-555-0175
|FIB Buffalo
|227-555-0100
|Jetmax (Sürat teknesi)
|938-555-0100
|NRG 900 (Spor motosiklet)
|625-555-0100
|Sanchez (Arazi motosikleti)
|625-555-0150
|SuperGT
|227-555-0168
|Turismo
|227-555-0147
|Patlayıcı yumruklar (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir)
|276-555-2666
|Sniper mermisi (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir)
|486-555-2526
|Paraşüt (Ballard of Gay Tony DLC’si gerektirir)
|359-555-7272
GTA 4 para hilesi 🤑
GTA 4’te para kazanmak için ATM’leri arayın. Bir kişinin ATM’den para çekmesini bekleyin. O kişiyi öldürüp parasını alın ve birkaç metre uzaklaşın. Cesede geri döndüğünüzde yanında tonla para bulacaksınız. Daha fazla para kazanmak için aynı numarayı birkaç kez tekrarlayın.
GTA 4 hileleri nasıl yazılır ⌨️
PS4, PS3 ve Xbox konsollarda da GTA IV hile kodlarını etkinleştirmek için oyun içi telefon kullanılıyor. Oyun içi telefondan yukarıdaki numaraları tuşlayarak sınırsız para, ölümsüzlük, polisten arabalar ve fazlasını açabilirsiniz.
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