Sony, PS5’in bugüne kadarki en karlı konsol nesli olduğunu söyledi

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Tam Boyutta Gör Görünüşe göre PlayStation 5, Sony için bir para basma makinesi. Sony'den gelen yeni verilere göre PS5, ömür boyu satışlarda Xbox One'ı da geride bırakıyor. Firmanın bu verileri ise dahili Oyun ve Ağ Hizmetleri iş raporlarından elde edilen sunumlarına dayanıyor. Sony tarafından paylaşılan sunuma göre PS5, çıkışından bu yana 106 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmış durumda.

PS5 para basıyor

Tam Boyutta Gör Sony, PS5’in Kasım 2020’deki çıkışından şimdiye kadar 106 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Ancak burada ufak bir parantez açmak gerekiyor. Bu satış rakamı sadece PS5 donanım ve yazılım satışlarını değil, bu süreçte firmanın tüm oyun işlerini kapsıyor. Yani, bu süreçte satılan PS4 konsolunu, abonelikleri ve her şeyi içerisine alıyor.

Tam Boyutta Gör Yine de, PS4 neslinin 2013'ten 2019'a kadar yedi yıl boyunca sadece 107 milyar dolar kazandığını ve PS5’in dördüncü yılında bu seviyeyi rahatlıkla geçebileceğini düşündüğünüzde rakamlar etkileyici. PS5’in bu kadar çok kazandırmasının arkasındaki sihirli değnek ise oyuncuların harcamalarını artırmış olması olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Konsol satışı noktasında PS4, halefini 117 milyona karşı 56 milyon adet gibi muazzam bir farkla geride bırakırken PS5, piyasaya çıktığında selefinden daha pahalıydı. Ayrıca mikro işlemler, hizmetler ve aksesuarlar için yapılan harcamaların artması da Sony için daha fazla girdi anlamına geliyor. Zira DLC ve mikro ödeme harcamaları PS4 günlerine kıyasla %176 gibi şaşırtıcı bir oranda artmış durumda. Ortalama olarak, her bir PS5 sahibi PlayStation ekosistemine şimdiye kadar 731 dolar harcadı. Benzer bir zaman diliminde PS4 sahipleri için bu rakam kişi başına sadece 580 dolar.

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Sony için PS5 işi rayında ilerliyor olsa da hatırlanacağı üzere şirketin mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin raporu, konsolun revize edilen satış hedefini kaçırdığını ortaya koymuştu. Sony ayrıca 900 kişiyi de işten çıkarmıştı. Ancak şimdilerde firma için gelecek daha önemli. Kapsamlı donanım yükseltmelerine sahip PS5 Pro’nun bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

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