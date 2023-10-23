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PlayStation, 18 bin 600 kişilik bir eğlence arenası olan Las Vegas küresini kendi tanıtım kampanyası için kiraladı. 580 bin metrekarelik LED yüzey alanına sahip olan mekân, birinci sınıf reklam alanı sunuyor.

Dünyaca ünlü Vegas küresinin 1 günlük reklam bedeli 450 bin dolar olarak açıklandı.

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Vegas küresinde yayınlanan PlayStation’ın reklamında Peter Parker’ın Örümcek Adamı, Miles Morales’in Örümcek Adamı ve Venom’un ayrıntılı görüntüleri gösterildi.

PlayStation 5‘e özel olan ve Cuma günü piyasaya çıkan Spider-Man 2, Insomniac Games’in 2018 yapımı Spider-Man ve 2020 spin-off’u Spider-Man: Miles Morales ile kaldığı yerden devam etti.

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PlayStation, Las Vegas küresini tanıtım için kiraladı