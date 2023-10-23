PlayStation, 18 bin 600 kişilik bir eğlence arenası olan Las Vegas küresini kendi tanıtım kampanyası için kiraladı. 580 bin metrekarelik LED yüzey alanına sahip olan mekân, birinci sınıf reklam alanı sunuyor.
Dünyaca ünlü Vegas küresinin 1 günlük reklam bedeli 450 bin dolar olarak açıklandı.
Vegas küresinde yayınlanan PlayStation’ın reklamında Peter Parker’ın Örümcek Adamı, Miles Morales’in Örümcek Adamı ve Venom’un ayrıntılı görüntüleri gösterildi.
PlayStation 5‘e özel olan ve Cuma günü piyasaya çıkan Spider-Man 2, Insomniac Games’in 2018 yapımı Spider-Man ve 2020 spin-off’u Spider-Man: Miles Morales ile kaldığı yerden devam etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.