    Sony'den açıklama: Playstation 5 için DRM gizemi çözüldü

    Bir süredir konuşulan ve PlayStation'da tartışma yaratan "30 gün kuralı" için Sony'den resmi açıklama geldi. Kullanıcılar eski sistemle yola devam edecek. İşte detaylar...

    Sony'den DRM açıklaması: Playstation 5 için şart geliyor mu? Tam Boyutta Gör
    PlayStation kullanıcıları arasında kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüşen dijital oyun lisanslama sistemi, sonunda Sony tarafından netleştirildi. Özellikle PS4 ve PS5'te ortaya çıkan "30 gün kuralı", oyuncuların satın aldıkları oyunlara erişimlerini kaybedebileceği endişesini doğurmuştu. Ancak Sony cephesinden gelen son açıklama, durumun sanılandan farklı olduğunu gösteriyor.

    Tek seferlik doğrulama yeterli

    Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre dijital oyunlar için yalnızca tek seferlik bir çevrimiçi lisans doğrulaması gerekiyor. Bu ilk kontrol tamamlandıktan sonra, kullanıcıların oyunlara erişimi için düzenli aralıklarla internet bağlantısı zorunlu olmayacak. Yani daha önce konuşulan "her 30 günde bir doğrulama" gerekliliği, resmi olarak doğrulanmış bir sistem değil.

    Kaçıranlar için söz konusu tartışma, Nisan ayı sonunda bazı kullanıcıların yeni satın aldıkları oyunlarda geri sayım sayacı fark etmesiyle başladı. Lisans bilgileri ekranında görülen bu sayaç, belirli bir "geçerlilik süresi" ve kalan zaman bilgisi sunuyordu. Bu durum, oyunların süre sonunda erişime kapanabileceği yönünde ciddi bir endişe yarattı. 

    Sürecin bu kadar büyümesinde, PlayStation destek ekiplerinden gelen çelişkili yanıtların da etkisi oldu. Bazı temsilciler 30 günlük doğrulama sisteminin bilinçli bir tercih olduğunu belirtirken, bazıları ise tekrar eden bir kontrol gerekmeyeceğini ifade etti. Sony'nin son açıklamasıyla birlikte sistemin aslında bir tür "ilk aktivasyon lisansı" olduğu daha net anlaşılıyor. Buna göre oyun satın alındığında yapılan ilk çevrimiçi doğrulama sonrasında lisans kalıcı hale geliyor. 

