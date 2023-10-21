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    Avusturalyalı bilim insanları batarya üretiminde yumurta kabuklarının kullanılabileceğini açıkladı

    Avusturalya’da bulunan Murdoch Üniversitesi’ndeki araştırmacılar şarj edilebilir batarya üniteleri için yumurta kabuklarının yeni bir bileşen kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

    Batarya üretiminde yumurta kabukları kullanılabilir Tam Boyutta Gör

    Avusturalya’da bulunan Murdoch Üniversitesi’ndeki araştırmacılar şarj edilebilir batarya üniteleri için yumurta kabuklarının yeni bir bileşen kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

    Murdoch Üniversitesi, Harry Butler Enstitüsü, Su, Enerji ve Atık Merkezi'nden Doçent Doktor Manickam Minakshi Sundaram, elektrot materyalini ve elektrolitleri yumurta kabuklarından elde etmek için çalışan bir model geliştirmeyi başardı.

    Sundaram’a göre tavuk yumurtalarının kabukları, kalsiyum karbonat açısından oldukça zengin ve bu sayede de elektrot olarak kullanılabiliyorlar. Öncesinde fırınlanan sonrasında da ezilerek parça hale getirilen kabuklar bataryalarda kullanılmaya uygun hâle gelmiş oluyor.

    Çalışmaya göre yüksek iletkenlik seviyesine sahip olan sıvı lityum ve sodyum elektrolitlerin ileride şu an kullandığımız şarj edilemeyen bataryaların yerini alması mümkün. Yeni bataryaların yüksek enerji kapasitesi, daha uzun kullanım ömrü ve maliyet avantajı sağlayabileceği belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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