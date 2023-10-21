Avusturalyalı bilim insanları batarya üretiminde yumurta kabuklarının kullanılabileceğini açıkladı

Avusturalya’da bulunan Murdoch Üniversitesi’ndeki araştırmacılar şarj edilebilir batarya üniteleri için yumurta kabuklarının yeni bir bileşen kullanılabileceğini ortaya çıkardı.
Murdoch Üniversitesi, Harry Butler Enstitüsü, Su, Enerji ve Atık Merkezi'nden Doçent Doktor Manickam Minakshi Sundaram, elektrot materyalini ve elektrolitleri yumurta kabuklarından elde etmek için çalışan bir model geliştirmeyi başardı.
Sundaram’a göre tavuk yumurtalarının kabukları, kalsiyum karbonat açısından oldukça zengin ve bu sayede de elektrot olarak kullanılabiliyorlar. Öncesinde fırınlanan sonrasında da ezilerek parça hale getirilen kabuklar bataryalarda kullanılmaya uygun hâle gelmiş oluyor.
Çalışmaya göre yüksek iletkenlik seviyesine sahip olan sıvı lityum ve sodyum elektrolitlerin ileride şu an kullandığımız şarj edilemeyen bataryaların yerini alması mümkün. Yeni bataryaların yüksek enerji kapasitesi, daha uzun kullanım ömrü ve maliyet avantajı sağlayabileceği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.