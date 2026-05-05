Sony geri adım attı: PS Store kullanıcılarına toplu ödeme geliyor

Sony'den 7,8 milyon dolarlık uzlaşma
Söz konusu dava, 2019 ile 2023 yılları arasında dijital oyun satın alan kullanıcıları kapsıyor. İddiaya göre Sony, üçüncü taraf satıcıların oyunlara özel kupon satışını kaldırarak rekabeti sınırladı ve kullanıcıların alternatif, daha ucuz satın alma seçeneklerine erişimini engelledi. Bu durumun da oyun fiyatlarının daha yüksek kalmasına yol açtığı belirtiliyor.
Bu listede ise The Last of Us, NBA 2K18 ve Need for Speed Rivals gibi yapımların da yer aldığını söyleyelim. Toplamda 4,4 milyondan fazla PSN hesabının bu uzlaşmadan yararlanabileceği paylaşıldı. Nihai karar ise 15 Ekim'de yapılacak duruşmanın ardından verilecek.
Öte yandan bu dava, Birleşik Krallık'ta devam eden ve çok daha yüksek tazminat talebi içeren benzer bir süreçten ayrı ilerliyor. Oradaki davada Sony'nin milyarlarca dolarlık bir ödeme yapma ihtimali bulunuyor.
