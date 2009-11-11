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Plextor 12x hızında kayıt yapan yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor 12x hızında kayıt yapan yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu
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Optik sürücü üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Plextor, 12x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü kullanıcılarla buluşturuyor. Firmanın PX-B940SA adını taşıyan dahili formdaki yeni sürücüsü, SATA ara birimini kullanıyor ve 4MB tampon bellekle geliyor. BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-R LtH medyalara 6x ve BD-RE SL/DL medyalara 2x hızında kayıt yapabiliyor.

Blu-ray medyaların yanı sıra piyasaki güncel tüm DVD ve CD medyalarıyla uyumlu olan yeni Blu-ray yazıcı, DVD-R/+R'lere 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x, CD-R medyalara 40x ve CD-RW'lere de 24x hızında kayot yapabiliyor. CyberLink'in BD Suite yazılım paketiyle birlikte sunulan Plextor PX-B940SA, yurt dışında 280$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunuldu.


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cihanlı 9 yıl
birde geçen gün plextor dvd-rw aradım Türkiye'de hiçbiyerde bulamadım.. o da ayrı konu..
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syler23 10 yıl
hala fiyat olarak orta seviye kullanıcılarına pahalı...
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akkaynak 10 yıl
BluRay sektörü ne hikmeti alemse eskiden DVD'ye geçişten çok çok yavaş ilerliyor. Hatırlıyorumda DVDRW'ler il çıktıklarında 200$ seviyesinde idiler ve çok kısa zamanda 100'ün altına düşmüşlerdi ve o zaman bizler kasamıza hemen alıp takmıştık. BluRay boş medyalarda çok yavaş ilerliyor ve hala çok pahalı bize göre daha DVDDL'ler bile istenilen seviyeye düşemedi. Bizlerin daha çok bekleyeceği kesin.
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