Plextor 12x hızında kayıt yapan yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

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Optik sürücü üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Plextor, 12x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü kullanıcılarla buluşturuyor. Firmanın PX-B940SA adını taşıyan dahili formdaki yeni sürücüsü, SATA ara birimini kullanıyor ve 4MB tampon bellekle geliyor. BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-R LtH medyalara 6x ve BD-RE SL/DL medyalara 2x hızında kayıt yapabiliyor.

Blu-ray medyaların yanı sıra piyasaki güncel tüm DVD ve CD medyalarıyla uyumlu olan yeni Blu-ray yazıcı, DVD-R/+R'lere 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x, CD-R medyalara 40x ve CD-RW'lere de 24x hızında kayot yapabiliyor. CyberLink'in BD Suite yazılım paketiyle birlikte sunulan Plextor PX-B940SA, yurt dışında 280$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunuldu.