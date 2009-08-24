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PNY XLR8 serisi ekran kartlarında "ömür boyu" garanti vermeye başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,6b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY XLR8 serisi ekran kartlarında
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve özellikle Quadro serisi profesyonel ekran kartı üretimine ağırlık veren PNY, son kullanıcılar için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtrmalı modellerden oluşan XLR8 serisi ekran kartlarında bir (1) yıl olan garanti süresini ömür boyu olarak güncelledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 1 Eylül'den itibaren XLR8 serisi GeForce GTX 260, 275, 285 veya 295 modellerini satın alan kullanıcılar standart olarak gelen bir (1) yıl olarak gelen garanti süresine ek olarak kartlarını PNY.com üzerinden kayıt ettirdikleri takdirde ömür boyu garanti hizmetinden de faydalanabilecekler.


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c34 10 yıl
taktik :)
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sertacaygun 10 yıl
Gereğinden fazla iddialı...
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dR.cmd 10 yıl
Çok iddalı bir adım
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Alper# 10 yıl
Gtx295 alırdım ömür boyu bozup bozup yenisini alırdım



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