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    Garanti BBVA, ATM'lerinde güneş enerjisi üretimine başladı

    Türkiye'nin büyük bankalarından Garanti BBVA, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binası ile ATM'lerinde güneş enerjisi üretimine başladı.

    Garanti BBVA, ATM'lerinde güneş enerjisi üretimine başladı Tam Boyutta Gör

    Garanti BBVA, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binası ile ATM'lerinde güneş enerjisi üretimine başladı.

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binasında güneş enerjisi santrali (GES) projesi hayata geçirirken ATM çatılarına da güneş enerjisi panelleri yerleştirdi.

    Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binasına kurulan ve üretime başlayan güneş enerjisi santrali projesinin kurulu gücü yaklaşık 300 kW olurken yıllık üretim kapasitesi 350 MWh olacak. ATM çatılarına ise bu yılbaşından itibaren 81 güneş enerjisi paneli yerleştirildi.

    Pendik Kampüs yerleşkesinin GES kurulu gücü 103 kW, yıllık üretim kapasitesi 122 MWh Güneşli Hizmet Binasının kurulu gücü 193 kW, yıllık üretim kapasitesi ise 228 MWh olacak. GES enerji üretimiyle toplamda yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlanması ve 160 ton karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor. Bu miktar, doğada yaklaşık 9.884 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk geliyor.

    Garanti BBVA, güneş enerjisi panel kurulumlarıyla bir ATM'nin aylık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40-50 (aylık ortalama 150 KWh) tüketimini güneş enerjisinden sağlayacak.

    ATM kurulumları ve kabin değişimlerine ait yapılan üretimin yılsonunda yaklaşık 60 bin KWh'a ulaşması planlanıyor. Bu enerji üretimiyle de doğada 1800 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen, 30 tona yakın karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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