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Garanti BBVA, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binası ile ATM'lerinde güneş enerjisi üretimine başladı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binasında güneş enerjisi santrali (GES) projesi hayata geçirirken ATM çatılarına da güneş enerjisi panelleri yerleştirdi.

Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binasına kurulan ve üretime başlayan güneş enerjisi santrali projesinin kurulu gücü yaklaşık 300 kW olurken yıllık üretim kapasitesi 350 MWh olacak. ATM çatılarına ise bu yılbaşından itibaren 81 güneş enerjisi paneli yerleştirildi.

Pendik Kampüs yerleşkesinin GES kurulu gücü 103 kW, yıllık üretim kapasitesi 122 MWh Güneşli Hizmet Binasının kurulu gücü 193 kW, yıllık üretim kapasitesi ise 228 MWh olacak. GES enerji üretimiyle toplamda yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlanması ve 160 ton karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor. Bu miktar, doğada yaklaşık 9.884 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk geliyor.

Garanti BBVA, güneş enerjisi panel kurulumlarıyla bir ATM'nin aylık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40-50 (aylık ortalama 150 KWh) tüketimini güneş enerjisinden sağlayacak.

ATM kurulumları ve kabin değişimlerine ait yapılan üretimin yılsonunda yaklaşık 60 bin KWh'a ulaşması planlanıyor. Bu enerji üretimiyle de doğada 1800 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen, 30 tona yakın karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor.

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Garanti BBVA, ATM'lerinde güneş enerjisi üretimine başladı