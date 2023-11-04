Mac'ler artık USB-C portlarından sıvı temasını algılayabiliyor

macOS Sonoma 14.1 güncellemesi, “liquiddetectiond” adında bilgisayarın sıvıya maruz kaldığını algılayabilen yeni bir yazılım içeriyor. Bu arka planda çalışan program, “Sıvı Algılama ve Korozyon Azaltma Programı”olarak tanımlanıyor.
Bu programın topladığı verilerle Apple yetkili servis sağlayıcıları veya Apple mağazasında çalışan bir teknik servis elemanı Mac’in ücretsiz onarıma uygun olup olmadığını kolayca anlayabilecek. Bu arada Mac dizüstü bilgisayarlarda ve bazı Apple kablolu veya kablosuz klavyelerinde ürünlerin sıvıya maruz kalıp kalmadığını belirlemeye yardımcı olan Sıvıyla Temas Göstergeleri de (LCI) bulunuyor. Bu göstergeler cihazın içine stratejik olarak yerleştiriliyor ve sıvıyla temas ettiğinde renk değiştiriyor. USB-C portlarına dijital sıvı dedektörü yerleştirmek, teknisyenlerin işini oldukça kolaylaştıracak.
Arka planda çalışan programın macOS’in en son sürümünü çalıştıran herhangi bir Mac’te mi yoksa bazı ek donanım gerektirmesi nedeniyle yalnızca M3 işlemcili Mac’lerde mi çalıştığı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.