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    Anlık Bildirim

    Mac'ler artık USB-C portlarından sıvı temasını algılayabiliyor

    Apple'ın cihazların sıvıya maruz kalıp kalmadığını tespit etmesini sağlayan farklı yollar mevcut. En yeni Mac'lerde USB-C portunda sıvı algılanıp algılanmadığını Apple'a bildiren bir sistem bulunuyor.
    mac usb-c portları sıvı teması algılama Tam Boyutta Gör
    Apple’ın sınırlı garantisi iPhone, Apple Watch ve bazı AirPods modelleri gibi suya dayanıklı cihazlar için bile sıvı hasarını kapsamıyor. Bu nedenle Apple’ın bir cihazın sıvıya maruz kalıp kalmadığını tespit edebildiği farklı yöntemleri bulunuyor. M3 çiple yenilenen en yeni Mac’lerde Apple’ın USB-C bağlantı noktalarından sıvı teması olup olmadığını anlayabildiği yeni bir arka planda çalışan sistem bulunuyor.

    macOS Sonoma 14.1 güncellemesi, “liquiddetectiond” adında bilgisayarın sıvıya maruz kaldığını algılayabilen yeni bir yazılım içeriyor. Bu arka planda çalışan program, “Sıvı Algılama ve Korozyon Azaltma Programı”olarak tanımlanıyor.

    Bu programın topladığı verilerle Apple yetkili servis sağlayıcıları veya Apple mağazasında çalışan bir teknik servis elemanı Mac’in ücretsiz onarıma uygun olup olmadığını kolayca anlayabilecek. Bu arada Mac dizüstü bilgisayarlarda ve bazı Apple kablolu veya kablosuz klavyelerinde ürünlerin sıvıya maruz kalıp kalmadığını belirlemeye yardımcı olan Sıvıyla Temas Göstergeleri de (LCI) bulunuyor. Bu göstergeler cihazın içine stratejik olarak yerleştiriliyor ve sıvıyla temas ettiğinde renk değiştiriyor. USB-C portlarına dijital sıvı dedektörü yerleştirmek, teknisyenlerin işini oldukça kolaylaştıracak.

    Arka planda çalışan programın macOS’in en son sürümünü çalıştıran herhangi bir Mac’te mi yoksa bazı ek donanım gerektirmesi nedeniyle yalnızca M3 işlemcili Mac’lerde mi çalıştığı belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 11 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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