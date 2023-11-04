Mac'ler artık USB-C portlarından sıvı temasını algılayabiliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın sınırlı garantisi iPhone, Apple Watch ve bazı AirPods modelleri gibi suya dayanıklı cihazlar için bile sıvı hasarını kapsamıyor. Bu nedenle Apple’ın bir cihazın sıvıya maruz kalıp kalmadığını tespit edebildiği farklı yöntemleri bulunuyor. M3 çiple yenilenen en yeni Mac’lerde Apple’ın USB-C bağlantı noktalarından sıvı teması olup olmadığını anlayabildiği yeni bir arka planda çalışan sistem bulunuyor.

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macOS Sonoma 14.1 güncellemesi, “liquiddetectiond” adında bilgisayarın sıvıya maruz kaldığını algılayabilen yeni bir yazılım içeriyor. Bu arka planda çalışan program, “Sıvı Algılama ve Korozyon Azaltma Programı”olarak tanımlanıyor.

Bu programın topladığı verilerle Apple yetkili servis sağlayıcıları veya Apple mağazasında çalışan bir teknik servis elemanı Mac’in ücretsiz onarıma uygun olup olmadığını kolayca anlayabilecek. Bu arada Mac dizüstü bilgisayarlarda ve bazı Apple kablolu veya kablosuz klavyelerinde ürünlerin sıvıya maruz kalıp kalmadığını belirlemeye yardımcı olan Sıvıyla Temas Göstergeleri de (LCI) bulunuyor. Bu göstergeler cihazın içine stratejik olarak yerleştiriliyor ve sıvıyla temas ettiğinde renk değiştiriyor. USB-C portlarına dijital sıvı dedektörü yerleştirmek, teknisyenlerin işini oldukça kolaylaştıracak.

Arka planda çalışan programın macOS’in en son sürümünü çalıştıran herhangi bir Mac’te mi yoksa bazı ek donanım gerektirmesi nedeniyle yalnızca M3 işlemcili Mac’lerde mi çalıştığı belli değil.

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