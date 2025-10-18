Giriş
    Poco F8 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Xioami, Redmi K90 serisinin tanıtım tarihini açıkladı ve serinin tepe modeli Redmi K90 Pro Max'in tasarımını paylaştı. Bu model, küresel pazarlarda Poco F8 Ultra ismiyle satışa sunulacak.

    Poco F8 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Redmi, K90 serisinin lansman tarihini resmen doğruladı. Marka tarafından paylaşılan yeni afişe göre Redmi K90 Pro Max, 27 Ekim’de Çin’de tanıtılacak. Paylaşımlarda belirtilmemiş olsa da, standart Redmi K90 modelinin de aynı etkinlikte Pro Max sürümüyle birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Küresel pazarlarda Redmi K90'ın Poco F8 Pro, Redmi K90 Pro Max'in ise Poco F8 Ultra ismiyle satışa çıkması bekleniyor.

    Redmi K90 Pro Max (Poco F8 Ultra) tasarımı ortaya çıktı

    Redmi’nin paylaştığı görsellerde cihazın beyaz renkli versiyonu yer alıyor. Kamera tasarımı tamamen değişen telefonun arka bölümde üst kısma yerleştirilmiş büyük, dikdörtgen bir kamera adası bulunuyor. Bu modülün sol tarafında kamera sensörleri ve LED flaş, sağ tarafında ise “Sound by Bose” logosu yer alıyor. Bu da cihazın üst düzey ses kalitesine sahip olacağı anlamına geliyor.

    Poco F8 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör

    Poco F8 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör

    Redmi, standart K90 modeline ait görselleri henüz paylaşmadı, ancak cihazın Pro Max ile benzer bir tasarım çizgisine sahip olacağı tahmin ediliyor.

    Redmi K90 serisinin beklenen özellikleri

    Sızıntılara göre Redmi K90 Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak. Standart K90 modeli ise bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelecek. Her iki model de Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

    Serideki cihazların 6.59 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazlara, 100 W hızlı şarj desteği ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 7.500 mAh pil güç verebilir. Pro Max'in kamera kurulumunda periskop telefoto lens yer alması bekleniyor.

    Redmi K90 serisinin Çin’de yaklaşık 560 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.

