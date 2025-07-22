Samsung Galaxy Z Fold 8’de yeni malzeme hamlesi: S Pen desteği yolda mı?

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 8 modeli için arka plaka malzemesi seçiminde önemli değişiklikler planlıyor. Gelen bilgilere göre şirket, bu modelde hem titanyum hem de karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) kullanmayı değerlendiriyor. Bu hamle, sadece cihazın dayanıklılığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda S Pen desteğinin geri dönüşüne de zemin hazırlayabilir.

Titanyum ve CFRP ile S Pen’e dönüş için zemin hazırlanıyor

Samsung, geçtiğimiz yıllarda katlanabilir telefonlarında farklı arka plaka malzemeleri kullandı. 2021’de piyasaya çıkan Galaxy Z Fold 3’ten itibaren CFRP tercih edilirken, son olarak Galaxy Z Fold 7 ve ince yapılı Fold SE modellerinde titanyum öne çıktı. Her iki malzeme de farklı avantajlar sunuyordu. Örneğin titanyum hafif ve sağlam yapısıyla dikkat çekerken CFRP malzemesi ise S Pen desteğiyle daha uyumlu çalışıyor.

S Pen’in çalışabilmesi için cihazın ekranı altında yer alan sayısallaştırıcı ile uyum sağlanması gerekiyor. Bu parça, geleneksel olarak paslanmaz çelik ile çakıştığı için Samsung, S Pen destekli modellerde CFRP kullanmayı tercih etmişti. Ancak bu yapı, cihaz kalınlığını artırıyor. Samsung’un şimdi daha ince bir sayısallaştırıcı geliştirmesi, bu sorunu çözerek S Pen’i yeniden Z Fold serisine kazandırma ihtimalini güçlendiriyor.

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Sektör uzmanları, kullanıcıların S Pen'e olan talebinin hâlâ yüksek olduğunu belirtirken, Samsung'un daha ince ve yenilikçi teknolojiler üzerinde çalıştığına dikkat çekiyor. Şirket, gelecekteki modellerde S Pen desteğini geri getirmek için geleneksel EMR teknolojisinin yanı sıra, Apple’ın da tercih ettiği AES yöntemini de değerlendiriyor. EMR teknolojisi şarj gerektirmeyen hafif kalem avantajı sunarken, AES daha iyi kavrama sağlayan ancak şarj edilebilir kalemlerle geliyor.

Son olarak Samsung Display’in de bu süreçte aktif rol oynadığı biliniyor. Şirket, sayısallaştırıcı olmadan kalem algılayabilen yeni nesil Hi-DIP teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, cam gibi alternatif arka plaka malzemeleri de araştırılıyor.

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Galaxy Z Fold 8’de yeni malzeme hamlesi: S Pen desteği yolda mı?

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