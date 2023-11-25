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    Xiaomi Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Redmi K70, K70 Pro ve K70e modelleri için geri sayım resmen başladı. Geçtiğimiz saatlerde Redmi K70 Pro'nun tasarımı resmen belli oldu.
    Xiaomi Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Hepimizin bildiği gibi Xiaomi,çok yakında merakla beklenen Redmi K70 serisi ile karşımıza çıkacak.Daha önce seride yer alacak Redmi K70, Redmi K70E ve Redmi K70 Pro'nun çoğu özelliği halihazırda doğrulanmıştı.Son olarak Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun tasarımına da lansmandan önce açıklık getirdi. 

    Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, RedmiK70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 başta olmak üzere tam bir amiral gemisi katili niteliğinde. Teaser görüntülerine göre akıllı telefon, LED flaşla birlikte kare şeklinde dizilmiş üç kamera sensöründen güç alacak.

    Xiaomi Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bu tasarım açıkça Xiaomi 14'ü andırıyor ancak bir uçtan diğer uca kadar uzanan bir kamera adası tasarımı tercih edilmiş. Ayrıca Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun 6,67 inç OLED ekran ve 74,9 mm kalınlığında nispeten ince bir gövdeye sahip olacağını doğruladı. 

    Redmi K70 Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Redmi K70 Pro, 16GB ve 24GB RAM, 256GB, 512GB ve 1TB bellek ve depolama sürümleri ile tanıtılacak. Paylaşılan teaser görüntüleri akıllı telefonun Siyah ve Beyaz renk seçeneğini halihazırda doğruladı. Ancak görünüşe göre Mavi ve Mor sürümleri de lansmana eşlik edecek. Ayrıca Redmi K70 serisinin Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. 

    Redmi K70 serisinin 29 Kasım tarihli Redmi etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe Redmi Book 16 2024, Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro TWS dahil olmak üzere yepyeni duyurular eşlik edecek. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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