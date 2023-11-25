Xiaomi Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı

Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 başta olmak üzere tam bir amiral gemisi katili niteliğinde. Teaser görüntülerine göre akıllı telefon, LED flaşla birlikte kare şeklinde dizilmiş üç kamera sensöründen güç alacak.
Redmi K70 Pro beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Redmi K70 Pro, 16GB ve 24GB RAM, 256GB, 512GB ve 1TB bellek ve depolama sürümleri ile tanıtılacak. Paylaşılan teaser görüntüleri akıllı telefonun Siyah ve Beyaz renk seçeneğini halihazırda doğruladı. Ancak görünüşe göre Mavi ve Mor sürümleri de lansmana eşlik edecek. Ayrıca Redmi K70 serisinin Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor.
Redmi K70 serisinin 29 Kasım tarihli Redmi etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe Redmi Book 16 2024, Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro TWS dahil olmak üzere yepyeni duyurular eşlik edecek. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.