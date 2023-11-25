Tam Boyutta Gör Hepimizin bildiği gibi Xiaomi,çok yakında merakla beklenen Redmi K70 serisi ile karşımıza çıkacak.Daha önce seride yer alacak Redmi K70, Redmi K70E ve Redmi K70 Pro'nun çoğu özelliği halihazırda doğrulanmıştı.Son olarak Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun tasarımına da lansmandan önce açıklık getirdi.

Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 başta olmak üzere tam bir amiral gemisi katili niteliğinde. Teaser görüntülerine göre akıllı telefon, LED flaşla birlikte kare şeklinde dizilmiş üç kamera sensöründen güç alacak.

Tam Boyutta Gör Bu tasarım açıkça Xiaomi 14'ü andırıyor ancak bir uçtan diğer uca kadar uzanan bir kamera adası tasarımı tercih edilmiş. Ayrıca Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun 6,67 inç OLED ekran ve 74,9 mm kalınlığında nispeten ince bir gövdeye sahip olacağını doğruladı.

Redmi K70 Pro beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Redmi K70 Pro, 16GB ve 24GB RAM, 256GB, 512GB ve 1TB bellek ve depolama sürümleri ile tanıtılacak. Paylaşılan teaser görüntüleri akıllı telefonun Siyah ve Beyaz renk seçeneğini halihazırda doğruladı. Ancak görünüşe göre Mavi ve Mor sürümleri de lansmana eşlik edecek. Ayrıca Redmi K70 serisinin Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor.

Redmi K70 serisinin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı! 2 gün önce eklendi

Redmi K70 serisinin 29 Kasım tarihli Redmi etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe Redmi Book 16 2024, Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro TWS dahil olmak üzere yepyeni duyurular eşlik edecek. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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Xiaomi Redmi K70 Pro ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı