Redmi K90 ve Poco F8 serisinin özellikleri ortaya çıktı: Dev batarya ve güçlü işlemciler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Eylül ayında Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonları olan Xiaomi 16 serisini tanıttıktan sonra, Ekim ayında Redmi K90 serisi piyasaya sürülebilir. Weibo platformunda ortaya çıkan sızıntılar, yaklaşan Redmi K90 ve K90 Pro modellerine dair bazı detayları ortaya çıkardı.

Redmi K90 ve K90 Pro neler sunacak?

Sızıntıya göre Redmi K90, 7.100 mAh kapasiteli batarya ile, K90 Pro ise biraz daha büyük 7.500 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Her iki cihazın da tek hücreli silikon-karbon pil teknolojisini kullanması ve 100 W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Önceki sızıntılar, Redmi K90 Pro ve K90'ın sırasıyla Snapdragon 8 Elite 2 ve Snapdragon SM8845 yonga setlerinden güç alacağını gösteriyor. SM8845'in Snapdragon 8 Elite 2'in hemen altında konumlanacağı ve "Snapdragon 8 Gen 5" ya da "Snapdragon 8 Plus" olarak adlandırılacağı belirtiliyor.

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Telefonların, 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç düz RGB OLED LTPS ekranlara sahip olacağı belirtiliyor. Pro modelinin periskop telefoto kamera, ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü, çift stereo hoparlör, birinci sınıf metal orta çerçeve ve gelişmiş dokunsal geri bildirim için x ekseni doğrusal motor gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Çin'de Redmi K90 ve K90 Pro ismiyle satılacak olan cihazların, uluslararası pazarlarda Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra ismiyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Ayrıca, standart Poco F8’in 2026’nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu modelin Redmi Turbo 5 Pro’nun yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabileceği öne sürülüyor. Bu cihazın Snapdragon 8s Gen 5 yonga setiyle gelmesi bekleniyor.

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Redmi K90 ve Poco F8 serisinin özellikleri ortaya çıktı

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