Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Point of View en hızlı Fermi modelini duyurdu: GeForce GTX 480 TGT Beast

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, Nvidia'nın ürün gamındaki en hızlı model olan GeForce GTX 480'i masaya yatırarak çok daha agresif bir çözüm hazırladı. Point of View'ın bir iştiraki olan modifiye ekibi TGT tarafından hazırlanan GF100 tabanlı ekran kartında, Innovatek tarafından geliştirilen su soğutma bloğuna yer verildiğini görüyoruz.

3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'su ile birlikte bellek modüllerini ve voltaj düzenleme modülünü de kapsayan Bakır tabanlı su soğutma bloğu, Beast adını taşıyan yeni modelin en büyük silahı. Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 480x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartının güç tüketim değeri ise 320 Watt olarak telaffuz ediliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için 4 yollu SLI desteğine sahip olan grafik kartında, çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Point of View tarafından Avrupa'da pazara sunulan GeForce GTX 480 TGT Beast'i listesine alan zincir mağazaların belirlediği satış fiyatı ise 670 Avro civarında.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
kloroforma katılıyorum.. kartın tamamını kapatmış olmaları çok büyük bir artı... blok dediğin böyle olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e.rar 9 yıl
İnsan evladı yapıyor bee.
Helal olsun adamlara ama ben hiçbir logo göremedim ya ne alakaysa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kloroform 9 yıl
Blok dediğin böyle olur.Her şeyi soğutacak biçimde dizayn edilmiş.Basacaksın bu karta overclocku.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 9 yıl
En hızlı gpu vs muhabbetleri gerçekten baydı hiç diğer ayrıntılara dikkat çekilmiyor, direkt priz'e bağlayacağız heralde yakında?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimdincer 9 yıl
320 Watt mı? Bizim James Watt ileride bir ekran kartının bu kadar güç çekeceğini bilseydi heralde Watt ı bulmaktan vazgeçerdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9631 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: Logitech G Serisi! G510 klavye, G700 Fare ve G930 kulaklık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim