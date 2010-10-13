Point of View en hızlı Fermi modelini duyurdu: GeForce GTX 480 TGT Beast

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, Nvidia'nın ürün gamındaki en hızlı model olan GeForce GTX 480'i masaya yatırarak çok daha agresif bir çözüm hazırladı. Point of View'ın bir iştiraki olan modifiye ekibi TGT tarafından hazırlanan GF100 tabanlı ekran kartında, Innovatek tarafından geliştirilen su soğutma bloğuna yer verildiğini görüyoruz.

3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'su ile birlikte bellek modüllerini ve voltaj düzenleme modülünü de kapsayan Bakır tabanlı su soğutma bloğu, Beast adını taşıyan yeni modelin en büyük silahı. Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 480x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartının güç tüketim değeri ise 320 Watt olarak telaffuz ediliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için 4 yollu SLI desteğine sahip olan grafik kartında, çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Point of View tarafından Avrupa'da pazara sunulan GeForce GTX 480 TGT Beast'i listesine alan zincir mağazaların belirlediği satış fiyatı ise 670 Avro civarında.