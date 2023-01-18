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    Bu oyuncu koltuğu Porsche hissiyatı veriyor

    RECARO × Porsche Gaming Chair Limited Edition adıyla sınırlı sayıda üretilen oyuncu koltuğu bir Porsche yarış aracının koltuğunda oturuyor hissiyatı vermeyi amaçlıyor.
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    RECARO × Porsche Gaming Chair Limited Edition Tam Boyutta Gör
    Oyuncu koltuklarında da artık abartı premium fiyatlar karşımıza çıkmaya başladı. İkonik markaların izlerini taşıyan oyuncu koltukları neredeyse 10 kat daha fazla fiyat etiketlerine satılıyor. RECARO ve Porsche iş birliği buna son örnek.

    Porsche hissiyatlı oyuncu koltuğu

    Porsche biri pek çok araç markasına koltuk üreten RECARO ve Porsche Design bir araya gelerek oyunculara bir Porsche koltuğunda oturuyormuş hissiyatı verecek bir ürün tasarlamış. Ortaya RECARO × Porsche Gaming Chair Limited Edition çıkmış.

    Yüksek kaliteli alüminyum alaşımdan imal edilen koltuğun kaplamaları da hava alan kumaştan yapılmış. Kafalık kısmı da RECARO’nun ikonik tasarımlarını kullanmış. Kol kısmı 5D olarak tanımlanıyor ve alüminyum alaşımdan imal.

    150 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen koltuk oyunculara gerçek bir Porsche koltuğu hissiyatı yaşatacak. Sadece 911 adet üretilen RECARO × Porsche Gaming Chair Limited Edition oyuncu koltuğunun fiyatı 2499$ olarak açıklandı.

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