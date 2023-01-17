Acer Nitro XV5 oyuncu monitörleri 200Hz tazeleme hızı sunuyor

Tam Boyutta Gör CES fuarı sonrasında da duyurularına hız kesmeden devam eden Acer bu kez Nitro serisi oyuncu monitörlerine yeni üyeler ekledi. Acer Nitro XV5 monitörler 200Hz seviyesine kadar çıkıyor.

Acer Nitro XV5 özellikleri ve fiyatı

Acer Nitro XV5 oyuncu monitör modelleri 27 inçlik IPS ekran barındırıyor. Hız aşırtma ile 200Hz tazeleme hızına ulaşılabilirken yine tepki süreleri de 0.5ms seviyesine kadar iyileştirilebiliyor.

Uygun fiyatlı 165 Hz 0,5 ms gaming monitör Nitro XV272S 1 ay önce eklendi

HDMI 2.1 bağlantısı ile üst seviye ekran kartlarına uyumluluk sağlanırken 65W enerji sağlayabilen USB Tip-C bağlantısı mevcut. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indiriliyor. Çevre birimleri için bir KVM anahtarı da dahil edilmiş.

Farklı olarak ise bir model 1440p çözünürlükte 144Hz standart tazeleme sunarken diğer model 4K çözünürlükte 160Hz standart tazelemeye sahip. Fiyatlar ise 399 Avro seviyesinden başlayacak.

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