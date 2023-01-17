Acer Nitro XV5 oyuncu monitörleri 200Hz tazeleme hızı sunuyor

Acer Nitro XV5 özellikleri ve fiyatı
Acer Nitro XV5 oyuncu monitör modelleri 27 inçlik IPS ekran barındırıyor. Hız aşırtma ile 200Hz tazeleme hızına ulaşılabilirken yine tepki süreleri de 0.5ms seviyesine kadar iyileştirilebiliyor.
HDMI 2.1 bağlantısı ile üst seviye ekran kartlarına uyumluluk sağlanırken 65W enerji sağlayabilen USB Tip-C bağlantısı mevcut. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indiriliyor. Çevre birimleri için bir KVM anahtarı da dahil edilmiş.
Farklı olarak ise bir model 1440p çözünürlükte 144Hz standart tazeleme sunarken diğer model 4K çözünürlükte 160Hz standart tazelemeye sahip. Fiyatlar ise 399 Avro seviyesinden başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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