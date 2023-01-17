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    Acer Nitro XV5 oyuncu monitörleri 200Hz tazeleme hızı sunuyor

    Acer Nitro XV5 oyuncu monitörleri 200Hz seviyesine çıkabilen tazeleme hızları ve 0.5ms gecikme sürelerine sahip ekranı ile en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlıyor.
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    Acer Nitro XV5 Tam Boyutta Gör
    CES fuarı sonrasında da duyurularına hız kesmeden devam eden Acer bu kez Nitro serisi oyuncu monitörlerine yeni üyeler ekledi. Acer Nitro XV5 monitörler 200Hz seviyesine kadar çıkıyor.

    Acer Nitro XV5 özellikleri ve fiyatı

    Acer Nitro XV5 oyuncu monitör modelleri 27 inçlik IPS ekran barındırıyor. Hız aşırtma ile 200Hz tazeleme hızına ulaşılabilirken yine tepki süreleri de 0.5ms seviyesine kadar iyileştirilebiliyor.

    HDMI 2.1 bağlantısı ile üst seviye ekran kartlarına uyumluluk sağlanırken 65W enerji sağlayabilen USB Tip-C bağlantısı mevcut. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indiriliyor. Çevre birimleri için bir KVM anahtarı da dahil edilmiş.

    Farklı olarak ise bir model 1440p çözünürlükte 144Hz standart tazeleme sunarken diğer model 4K çözünürlükte 160Hz standart tazelemeye sahip. Fiyatlar ise 399 Avro seviyesinden başlayacak.

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