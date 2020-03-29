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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PowerColor ekran kartlarının garanti süresini 3 ay uzattı

    Başarılı kartlarıyla tanıdığımız PowerColor yaşanan gelişmelere binaen müşterilerini mağdur etmemek için bir adım attı.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    PowerColor ekran kartlarının garanti süresini 3 ay uzattı
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    AMD’nin iş ortaklarından PowerColor donanım dünyasında ekran kartlarıyla iyi bir yere sahip. Firma dünyada hakim olan virüs salgını nedeniyle kullanıcıların lehine bir karar verdi.

    Garanti süresine uzatma

    Yaptığı duyuruyla içinde bulunduğumuz mart ayından haziran ayına kadarki süre içerisinde garantisi dolan ürünlerinin garanti süresini 3 ay uzattı. Firma bu karara sebep olarak COVID-19 salgınının bir çok kişiyi olumsuz etkilemesi ve RMA işlemlerinin yavaşlamasını gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Computex 2020 ertelendi"

    PowerColor duyurusunda her ne kadar tüm ürünlerine yönelik açıklama yapsa da firmanın daha çok ekran kartlarıyla öne çıktığı göz önünde bulundurulacak olursa gelişme en çok ekran kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor.


     



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/powercolor_has_extended_its_product_warranties_in_by_three_months/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 sa.
    Olumlu bir adım. Her firma bu kadar duyarlı olsa şu günlerde
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