PowerColor ekran kartlarının garanti süresini 3 ay uzattı

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AMD’nin iş ortaklarından PowerColor donanım dünyasında ekran kartlarıyla iyi bir yere sahip. Firma dünyada hakim olan virüs salgını nedeniyle kullanıcıların lehine bir karar verdi.

Garanti süresine uzatma

Yaptığı duyuruyla içinde bulunduğumuz mart ayından haziran ayına kadarki süre içerisinde garantisi dolan ürünlerinin garanti süresini 3 ay uzattı. Firma bu karara sebep olarak COVID-19 salgınının bir çok kişiyi olumsuz etkilemesi ve RMA işlemlerinin yavaşlamasını gösterdi.

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PowerColor duyurusunda her ne kadar tüm ürünlerine yönelik açıklama yapsa da firmanın daha çok ekran kartlarıyla öne çıktığı göz önünde bulundurulacak olursa gelişme en çok ekran kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor.





https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/powercolor_has_extended_its_product_warranties_in_by_three_months/1

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