PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 5670 PCS+ modelini duyurdu

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Su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini kısa bir süre önce duyuran PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini de satışa sunuyor. Firmanın PCS+ serisi altında hazırladığı yeni ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Redwood GPU'sundan güç alıyor ve Arctic Cooling üretimi özel soğutucusu (92mm fan) ile referans tasarımlı modellere göre daha serin çalışabiliyor.

Grafik işlem birimi 785MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı 512MB GDDR5 bellekle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunarke, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarını kullanıyor.

Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojilerlel de uyumlu olan PowerColor Radeon HD 5670 PCS+'ın Şubat ayında satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.