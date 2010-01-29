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PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 5670 PCS+ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 5670 PCS+ modelini duyurdu
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Su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini kısa bir süre önce duyuran PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini de satışa sunuyor. Firmanın PCS+ serisi altında hazırladığı yeni ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Redwood GPU'sundan güç alıyor ve Arctic Cooling üretimi özel soğutucusu (92mm fan) ile referans tasarımlı modellere göre daha serin çalışabiliyor.

Grafik işlem birimi 785MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı 512MB GDDR5 bellekle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunarke, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarını kullanıyor.

Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojilerlel de uyumlu olan PowerColor Radeon HD 5670 PCS+'ın Şubat ayında satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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napolyon94 9 yıl
nvidia nın giriş deviyesi dx 11 leri eylülü bulur heralde offf 3 ay daha beklicez fermiyi
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carloska 9 yıl
bu 5670 ler 400x paralel işlemcili... 640x işlemcili 4770 ayarında yeni 5670 ler yolda 5670 alacaklar beklesin bence
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CoreXXX 9 yıl
fermiler çıkmadan bunların fiyatları asla düşmez, fermilerinde orta seviyeleri yaz ortasında ancak gelir galiba. ati piyasayı yakaladı valla çatır çatır satıyor. 5850 ve 5870 piyasada bulunmuyor neredeyse. stok olan yerlerde çok pahalı. ben zamanında alıp kurtuldum neyseki:)
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machinarium 9 yıl
şu an hd2600xt iceq kullanıyorum hd5670 alacak olsam yine iceq alırdım. tamam 92 mm fan var ama havayı da dışarı atmıyor. fazla ısınmıyor olsa da havayı dışarı atsaydı iyi olurdu
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-dehşet- 9 yıl
Ek güç girişi olmayan bir kartı hız aşırtsan ne olur aşırtmasan ne olur kocaman soğutucu koysan ne olur koymasan ne olur.Benim mantığım ekonomi istiyorsak tam yapacağız.Alınacaksa en ucuz HD5670 alınmalı.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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Process64 9 yıl
Küçük kasa kullanacak olanlar için giriş - orta seviyeli, güzel kart.
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IgorStravinsky 9 yıl
Bunu niye alsın ki adam zaten IceQ 5670 200 lira. Pahalı girer bu da galiba.
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